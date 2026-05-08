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Emanuel Emegha, llamado «gran hombre», fue elogiado por calmar a la afición del Estrasburgo tras la derrota en la semifinal de la Liga de Conferencias
El sueño europeo del Estrasburgo se desvanece entre la ira de la afición.
El Estrasburgo quedó eliminado de la Liga de Conferencias tras perder 1-0 en la vuelta y 2-0 en el global ante el Rayo Vallecano. Pese a la gesta de llegar a semifinales, el ambiente en el Stade de la Meinau se enrareció nada más pitar el final.
Antes del encuentro, los ultras locales —cuyas relaciones con la directiva son tensas— silbaron al equipo en el descanso. Al final del partido, la frustración pasó de la sala de juntas al terreno de juego. Cuando la plantilla se acercó a la grada para saludar, la afición no respondió con aplausos, sino con abucheos, insultos y gestos ofensivos.
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Emegha, en el punto de mira tras el anuncio de su traspaso
La mayoría de los abucheos apuntaban a Emegha, quien vio el partido desde la grada por lesión. El delantero holandés ya había sido criticado por algunos aficionados tras confirmar su fichaje por el Chelsea para este verano.
Vestido de negro y con gafas de sol, Emegha se acercó a la valla que separaba a los jugadores de los aficionados para hablar con ellos y pedirles que apoyaran al equipo en lugar de criticar a los jugadores. Al ver que la situación podía empeorar, Moreira intervino y alejó a su compañero de la confrontación.
Moreira explica por qué apartó a Emegha
Varios jugadores del Estrasburgo intentaron calmar los ánimos. Se vio a Ben Chilwell y a Moreira pidiendo a la afición que se tranquilizara mientras la tensión crecía. Tras el partido, Moreira declaró a Canal+ que le sorprendió la reacción hostil.
«Vi a los aficionados enfadados, lanzando insultos, no hacía falta», declaró el extremo belga. «Sabemos la situación de Emegha en el club. Solo quise evitar un problema mayor. Es un gran tipo y un gran jugador, intentó protegernos. No quería empeorar las cosas».
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Estrasburgo debe reparar una relación deteriorada.
El incidente dejó un ambiente tenso en el estadio tras el pitido final. Algunos jugadores aplaudieron brevemente a las gradas, pero la tensión persistió mientras el equipo abandonaba el campo. Aunque el Estrasburgo tuvo una destacada campaña que lo llevó a las semifinales de la Liga de Conferencias, la reacción hostil refleja una creciente brecha entre parte de la afición y la plantilla. Gestionar esa relación será un gran reto para el club, sobre todo si no logra clasificarse para competiciones europeas la próxima temporada. Actualmente, el Estrasburgo ocupa el octavo puesto en la Ligue 1, a ocho puntos del Mónaco, que es sexto.