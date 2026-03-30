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Elliot Anderson responde a los rumores sobre su posible fichaje por el Manchester City y el Manchester United, mientras la estrella del Nottingham Forest comparece en una rueda de prensa en Inglaterra
Anderson se centra en su sueño de jugar el Mundial
En declaraciones a los medios de comunicación antes del partido amistoso de Inglaterra contra Japón, Anderson insistió en que no le afectan en absoluto los rumores sobre su futuro. A pesar de encontrarse en el centro de una posible guerra de ofertas entre los dos grandes de Mánchester, la prioridad del centrocampista sigue centrada firmemente en la escena internacional y en la lucha por la permanencia de su club. «Este verano tenemos el Mundial, y ahí es donde tengo puesta la mirada», declaró Anderson a los periodistas. «Juego con Inglaterra, llevo el escudo, y eso es en lo único que pienso ahora mismo. Todos los partidos son iguales, solo salgo al campo y lo doy todo. Luchar por la camiseta que lleve puesta, eso es lo único que hago».
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El United prepara una ofensiva a gran escala
Aunque Anderson parezca mantener los pies en el suelo, el interés de Old Trafford, según se informa, está llegando a su punto álgido. Los Red Devils buscan un sustituto a largo plazo para el veterano centrocampista Casemiro, que acaba de confirmar su marcha. Se dice que el equipo de Michael Carrick está dispuesto a replantearse por completo su estrategia en el centro del campo para dar cabida al jugador del Forest. El United ve a Anderson como el perfecto motor del equipo para formar pareja con Kobbie Mainoo y, según The Sun, hará «todo lo posible» para ficharlo. Con su contrato en el City Ground vigente hasta 2029, no será barato, pero, según se informa, la directiva de Old Trafford cree que tiene el pedigrí de la Premier League necesario para ayudarles a competir en la Liga de Campeones la próxima temporada.
El City se plantea una renovación del centro del campo por valor de 190 millones de libras
El City también está muy metido en la pugna, ya que Pep Guardiola busca prepararse para una etapa sin varios de sus iconos veteranos. Según se informa, el City está barajando una renovación a gran escala de 190 millones de libras que podría llevar a Anderson y a Sandro Tonali, del Newcastle, al Etihad Stadium.
Dada la incertidumbre sobre el futuro de Rodri y Bernardo Silva, el director deportivo del City, Hugo Viana, ha identificado a Anderson como objetivo prioritario. El dominio estadístico del jugador de 23 años en entradas ganadas, centros y faltas provocadas le ha convertido en uno de los talentos ingleses más codiciados del mercado de cara al mercado de fichajes de verano.
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Aprender de los mejores en la selección nacional
Por ahora, Anderson dedica su tiempo a aprender de los mejores en la selección inglesa de Thomas Tuchel. Ha establecido un vínculo especialmente fuerte con Declan Rice, del Arsenal, una pareja que muchos esperan que lidere a los Tres Leones en el próximo Mundial. Anderson agradece al exjugador del West Ham que le haya ayudado a adaptarse a las exigencias del fútbol internacional.
«Es realmente bueno. Desde que llegué, me ha ayudado a sentirme cómodo, me ha ayudado a aprender sobre la marcha. La relación en el campo es realmente buena», explicó Anderson. «Tanto dentro como fuera del campo, viendo cómo juega, intento aprender de él». Con los focos más intensos que nunca de cara a este partido internacional, Anderson parece listo para dar el siguiente paso en el campo, independientemente de si su futuro en el club se encuentra finalmente en East Midlands o en el noroeste.