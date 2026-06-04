Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Elliot Anderson England GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Elliot Anderson está listo para demostrar al mundo por qué es el próximo jugador de Inglaterra que alcanzará los 100 millones de libras

Analysis
Inglaterra
E. Anderson
World Cup
Nottingham Forest
Manchester City
Manchester United
Premier League
FEATURES
Inglaterra vs Nueva Zelanda

El legendario entrenador del Liverpool, Bill Shankly, solía decir: «Un equipo de fútbol es como un piano: se necesitan ocho hombres para transportarlo y tres que sepan tocarlo». Es una frase contundente y, en el fútbol internacional actual, resulta dolorosamente cierta.

Para ganar un Mundial basta con tener uno o dos cracks. España lo mostró en 2024 con Lamine Yamal, Pedri y nueve más; Argentina, en 2022, con diez que alimentaban a Messi. Francia, pese a Mbappé, se quedó corta.

En resumen, hoy el fútbol internacional es simple: necesitas un pianista y varios portadores de piano; si estos últimos también saben tocar, mejor.

Y ahí entra Elliot Anderson. No es un genio del balón, pero sabe cargar el piano. Este verano puede ser la pieza que decida si los sueños de Thomas Tuchel en Inglaterra triunfan o fracasan.

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Tejido conjuntivo

    Las estrellas de Inglaterra, Harry Kane y Jude Bellingham, llevarán a los Tres Leones este verano con sus goles, asistencias e inspiración. Sea cual sea el resultado, este dúo deberá asumir la responsabilidad.

    En torno a ellos, Inglaterra necesita un tejido conectivo, y Tuchel ha pasado el último año buscando el encaje perfecto de jugadores y habilidades.

    Al inicio de la temporada faltaba un compañero para Declan Rice en el centro del campo. Anderson aprovechó su oportunidad contra Andorra en septiembre y, desde entonces, la camiseta ha sido suya gracias a su rápida adaptación.

    Sin embargo, al jugar en el Nottingham Forest y evitar los titulares semanales, sigue siendo uno de los integrantes más discretos de la selección. Eso puede cambiar este verano si mantiene su nivel de élite con Inglaterra.

    • Anuncios
  • Elliot Anderson Bristol RoversGetty Images

    El camino menos transitado

    El ascenso de Anderson no es inusual; en otras circunstancias, ni siquiera habría acercarse a la selección inglesa

    Formado en la cantera del Newcastle, pasó una temporada cedido en la League Two con el Bristol Rovers en 2022, pues le costaba afianzarse en un primer equipo que luchaba por no descender. En verano de 2024, el club lo traspasó al Forest por 35 millones de libras para cumplir con las normas de sostenibilidad financiera.

    En el ámbito internacional, representó a Escocia en categorías inferiores y fue convocado para un amistoso con la absoluta en agosto de 2023, aunque se retiró por lesión justo antes del partido contra Inglaterra.

    Un año después aceptó la llamada de la sub-21 inglesa y fue titular en la Euro sub-21, donde entró en el once ideal mientras los Young Lions de Lee Carsley ganaban el título.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Me he hecho con el puesto»

    En su primera temporada en el City Ground, y al igual que en su etapa en el Newcastle, Anderson jugó como “8” ofensivo o incluso como “10”, creando ocasiones en ataque y ayudando en defensa. Para la campaña 2025-26, el Forest decidió retrasar su posición para liberar espacio a Morgan Gibbs-White.

    El mediocampista de 23 años aceptó el reto con entusiasmo. La temporada pasada lideró la Premier League en toques (1028) y duelos ganados (289); nadie se le acercó. Forest fue el equipo que más entradas realizó, y Anderson resultó clave. Completó 2.080 pases, más que cualquier otro centrocampista, y solo James Garner, del Everton, recorrió más que sus 411 kilómetros.

    En la era de las estadísticas, Anderson cumple todos los requisitos. Él también lo sabe.

    «He encontrado mi sitio: me siento muy cómodo en el centro del campo, como 6 o 8», declaró al Guardian en abril.

  • Thomas Tuchel Elliot Anderson England 2025Getty Images

    «Figura clave»

    Tuchel está encantado con la adaptación de Anderson al juego junto a Rice en el centro del campo de Inglaterra.

    «Anderson es clave para nosotros», declaró el técnico el invierno pasado. «Es uno de los mejores centrocampistas de la Premier League y se lo merece porque siempre impresiona. Ahora debe mantenerlo. Es muy completo y móvil, y eso me demuestra cada partido».

    Su inteligencia posicional y su capacidad de cobertura liberan a Rice para sumarse al ataque y a Bellingham de tareas defensivas.

    Su comodidad con el balón, su variedad de pases y su tendencia a mantener la posesión permiten a Inglaterra construir el juego desde atrás. Si el centrocampista ideal para Inglaterra es un “seis” retrasado capaz de recibir, avanzar y recuperar el balón si lo pierde, entonces Anderson es el candidato perfecto.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Salir perdiendo

    Hace un par de años, se daba por hecho que el puesto era de Kobbie Mainoo. La joven promesa del Manchester United recibió elogios por su gran final de temporada 2023-24 con Erik ten Hag, y se pedía que fuera titular en la Eurocopa 2024.

    Sin embargo, Southgate optó por Trent Alexander-Arnold, whose rendimiento en el centro del campo fue un fracaso, hasta que finalmente confió en Mainoo en las eliminatorias. Aunque Inglaterra llegó a la final, pocos jugaron a su mejor nivel; Mainoo fue una excepción.

    Dos años después, el puesto parecía suyo, pero cayó en desgracia con Rubén Amorim en el United y, con la maleta lista en enero, se quedó fuera de la convocatoria de Inglaterra.

    Michael Carrick lo recuperó en Old Trafford, y el joven de 21 años ha hecho lo suficiente para volver a la selección y viajar a Estados Unidos este verano. Sin embargo, ahora es Anderson quien ocupa su lugar en el equipo.

  • Elliot Anderson England 2026Getty Images

    Se busca

    Lo irónico es que Anderson y Mainoo podrían jugar juntos la próxima temporada en un club de Mánchester. Ambos equipos los quieren, aunque el Forest pide más de los 105 millones que el Arsenal pagó por Rice. El City ya hizo una oferta, pero Anderson encajaría en cualquiera de los dos.

    Hasta hace unos meses el City parecía el destino más lógico, pero la salida de Guardiola y la posible llegada de Maresca generan dudas sobre el estilo del equipo. El United, en cambio, ofrece más glamour y un camino más directo hacia la fama, además de que los centrocampistas ingleses suelen brillar en Old Trafford.

    De momento, Anderson debe concentrarse en ganar el Mundial, la plataforma ideal para confirmar por qué todos lo quieren. Quizá, en solo seis semanas, pase de transportar pianos a tocar la melodía.

Amistosos
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Nueva Zelanda crest
Nueva Zelanda
NZL