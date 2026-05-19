Inglaterra visitará Mallorca a principios de junio para medirse a España en un posible partido decisivo de la clasificación mundialista. Si las Lionesses ganan, asegurarán el primer puesto y el pase directo al Mundial Femenino de 2027. Un empate les bastaría, pues ganar a Ucrania días después les daría el grupo. Perder, sobre todo por dos o más goles, favorecería a España.

El duelo se jugará el 5 de junio y el Inglaterra-Ucrania el 9 en el nuevo estadio del Everton. Solo el primero del grupo se clasifica directo; los otros tres irán a repesca.

«Es un momento clave en nuestra campaña», afirmó Wiegman. «Estamos en la mejor posición y estos dos partidos nos permiten clasificarnos cuanto antes.

«Tanto España como Ucrania nos plantearán retos diferentes. Viajar para enfrentarnos a España ante su público es uno de los partidos más difíciles, pero estaremos preparadas. Es estupendo poder terminar la campaña ante nuestra afición contra Ucrania. Llevar a este equipo por todo el país es muy importante y tenemos muchas ganas de jugar ante nuestra afición en el nuevo estadio del Everton. Liverpool tiene una larga historia con las Lionesses, así que será una noche muy especial».