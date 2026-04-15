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Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Eli Junior Kroupi, la revelación del Bournemouth, está en la nueva lista de cuatro fichajes que el Manchester United quiere este verano

Fichajes
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E. Kroupi
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Premier League

Según informes, el Manchester United tiene en la mira a Eli Junior Kroupi, joven revelación del Bournemouth, como prioridad en una lista de cuatro fichajes para este verano. El delantero de 19 años ha llamado la atención de los responsables de Old Trafford tras una brillante temporada de debut en la Premier League, junto a su compañero Marcos Senesi y otros dos talentos europeos.

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    La incursión de los Red Devils

    Según el Daily Mail, los Red Devils vigilan de cerca el Vitality Stadium ante la inminente renovación de la plantilla en la costa sur. El United quiere aprovechar la incertidumbre tras la marcha de Andoni Iraola y ya apunta a Kroupi y a su compañero Senesi. La joven promesa francesa, que marcó en los dos duelos ligueros contra el United este curso, es prioridad, mientras que el defensa argentino, libre, también interesa.

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  • La Liga de Campeones es la prioridad

    El entrenador interino Michael Carrick reconoce que el presupuesto para fichajes del próximo mercado dependerá de la posición final del United en la liga. Actualmente el equipo ocupa la tercera plaza que da acceso a la Liga de Campeones, con solo seis jornadas por disputarse.

    Sobre cómo la clasificación final definirá el presupuesto de verano, Carrick afirma: «La Liga de Campeones aporta muchas cosas positivas. Es donde queremos estar. Tiene repercusiones en muchos aspectos: la permanencia de los jugadores, las incorporaciones y las finanzas.

    «Obviamente, ya se trabaja en la planificación de verano. Acabar en ciertos puestos de la liga marca una gran diferencia económica. Se explora cómo mejorar la plantilla y sacar el máximo partido a lo que tenemos».

  • Jeremy Monga Leicester 2023-24Getty

    Campaña de captación de jóvenes

    Más allá del dúo de Bournemouth ya confirmado, el United buscaría a dos promesas de 16 años: Jeremy Monga, del Leicester City, y Kennet Eichhorn, del Hertha de Berlín. Monga destaca como extremo, mientras que Eichhorn brilla como mediocampista defensivo en Alemania. Estas posibles incorporaciones refuerzan la estrategia del United de fichar talentos europeos de élite antes de que alcancen su máximo valor de mercado.

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    Competición de la Premier League

    El United necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles en sus últimos partidos para conseguir la financiación que le permita fichar a Kroupi y Senesi. Liverpool y Chelsea también siguen a Kroupi, mientras que Tottenham evalúa a Senesi. El contrato de Kroupi, vigente hasta 2030, exige un gran esfuerzo económico para superar a la competencia.

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