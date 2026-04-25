El tight end, que hasta hace poco jugaba en la universidad de Michigan, fue seleccionado en el puesto 59 de la segunda ronda durante la noche del viernes al sábado. La draft se celebra en Pittsburgh.
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Elección sorpresiva en el draft: el ala cerrada alemán ya es un fijo en la NFL
Klein, proyectado para las últimas rondas del draft, no tenía preferencia de equipo. «Mi familia tiene sus favoritos, pero yo prefiero ver qué pasa», dijo a SID. Ahora firma con los Texans y un salario millonario. El equipo nunca ha ganado el título, aunque ha llegado a playoffs en los últimos años.
La próxima temporada competirá por un lugar en la línea ofensiva, que requiere refuerzos. Aunque se le considera relativamente inexperto, tiene gran potencial. En los Michigan Wolverines fue capitán del equipo, igual que en su día el icono Tom Brady.
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Draft de la NFL: seis alemanes siguen en vilo
«He demostrado que puedo correr rápido y atrapar balones. También bloqueo bien, algo poco común en un tight end tanto en la NFL como en la universidad», explicó Klein sobre sus puntos fuertes. Y añadió: «Lo que me define es cómo trato a los demás. Tengo buena relación con quienes me lavan la ropa o me preparan el desayuno. Muchos chicos me ven como un modelo a seguir».
Según sus propias palabras, Klein, que se mudó a EE. UU. en 2019 tras terminar el instituto, nunca tuvo un plan B: «Mi plan A siempre fue mudarme a EE. UU. y llegar a la NFL».
Los otros seis alemanes del draft —Paul Rubelt (Fráncfort del Óder), Mark Petry (Hochheim), Florian Stahler (Colonia), Maurice Heims (Hamburgo), Felix Leppen (Witzenhausen) y Leo Blumentritt (Weichs)— tienen más en riesgo su puesto.