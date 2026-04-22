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El Wrexham vuelve a puestos de play-off de la Championship tras vencer al Oxford y mantiene vivo el sueño de la Premier League de Ryan Reynolds y Rob Mac
Windass cumple en Oxford
Windass prolongó su gran momento con el gol decisivo a cinco minutos del descanso en el Kassam Stadium. Fue su quinto tanto en seis partidos, lo que reafirma su valor para el equipo de Phil Parkinson en la recta final de la temporada. Los visitantes, pacientes con el balón, golpearon en el momento justo y dejaron al Oxford, que lucha por evitar el descenso, con una tarea titánica. Con este triunfo, el Wrexham supera al Hull City y se sitúa sexto. El 2-2 del Hull ante el Leicester le abrió la puerta a los Red Dragons, que aprovecharon el tropiezo. Ambos suman 70 puntos, pero el Wrexham lidera por diferencia de goles: +2.
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Parkinson elogia la «buena actuación» tras sumar 70 puntos
Parkinson elogió a su plantilla tras alcanzar los 70 puntos en su primera temporada en la segunda división. Subrayó que, con Ryan Reynolds y Rob Mac al frente, el ascenso sigue al alcance y que el ánimo del vestuario es óptimo.
«El sueño de la Premier sigue vivo y estamos en buena posición», afirmó Parkinson. «Solo podemos ganar; por eso tomamos las decisiones correctas desde el banquillo y sumamos otros tres puntos. Llegar a 70 puntos en nuestra primera temporada en la Championship es un gran logro y ahora queremos más. Hicimos nuestro trabajo, todos unidos».
La solidez defensiva asegura tres puntos vitales
A pesar de dominar la primera parte, el Wrexham sufrió al final, cuando el Oxford se lanzó al ataque con fuerza. Los locales intentaron empatar con saques de banda largos y jugadas a balón parado, pero el equipo de Parkinson resistió y mantuvo su portería a cero.
«Mostramos dos caras», admitió Parkinson. «En la primera parte tuvimos buen control, fuimos pacientes y cuidamos el balón. En la segunda creamos ocasiones, pero sabíamos que el Oxford se lanzaría al ataque sin miramientos. Se están jugando la vida. Lanzamientos largos, jugadas a balón parado, y defendimos como un equipo. Todos hicieron su trabajo».
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Los dos últimos partidos son decisivos
El resultado promete un final de campaña emocionante. El Wrexham luchará por los play-offs y por una posible final en Wembley en sus dos últimos partidos: ante el campeón Coventry City y el quinto, Middlesbrough. El duelo con el Middlesbrough, que les supera por tres puntos, puede ser decisivo, pues ambos buscan el mismo objetivo.