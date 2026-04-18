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El Wrexham se enfrenta a dudas sobre la legalidad de una subvención de 3,8 millones de libras del Gobierno británico
La auditoría plantea dudas sobre la legalidad
El ascenso del Wrexham, propiedad de las estrellas de Hollywood Ryan Reynolds y Rob Mac, podría enfrentarse a un escollo legal. Según The Guardian, el Ayuntamiento de Wrexham aprobó una subvención gubernamental de 3,8 millones de libras antes de completar la evaluación de ayudas estatales.
Expertos en control de subvenciones advierten que eludir estos trámites podría exponer al club a impugnaciones legales por parte de rivales, aunque ya habría vencido el plazo para presentarlas. La irregularidad plantea dudas sobre la asignación de fondos públicos al equipo de la Championship.
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Los expertos señalan incumplimientos en las subvenciones
La ausencia de una evaluación definitiva en el momento de la concesión es uno de los principales puntos de controversia. Alexander Rose, socio de Ward Hadaway, recordó que el ayuntamiento debía realizar una evaluación de principios antes de comprometer los fondos para el club.
«Al conceder la subvención de 3,8 millones de libras, existía la obligación de realizar una evaluación de principios», afirmó Rose. «La prueba de que dicha evaluación no estaba lista cuando se otorgó la ayuda habría fortalecido cualquier demanda, por ejemplo, de un club rival. Las normas de control de subvenciones buscan que las empresas compitan en igualdad de condiciones, incluido el fútbol profesional, y protegen al contribuyente evitando gastos innecesarios».
El líder del Ayuntamiento de Wrexham, Mark Pritchard, lo rechaza: «Se hicieron todas las comprobaciones antes de transferir la financiación». Sin embargo, el consistorio admitió que en febrero de 2022 solo existían borradores y que el contrato se firmó en julio de 2023.
La financiación con fondos públicos, en el punto de mira
El debate se intensificó tras valorar al Wrexham en 350 millones de libras, gracias a la inversión de la firma de capital riesgo Apollo. Con 18 millones de libras en subvenciones públicas —la cifra más alta de cualquier club del Reino Unido—, los críticos cuestionan por qué el dinero de los contribuyentes va a un proyecto con tanto respaldo privado.
El club lo justifica: los fondos irán al proyecto «Wrexham Gateway» y no solo al fútbol local, y asegura que el dinero público es clave para convertir el Racecourse Ground en un recinto capaz de acoger eventos deportivos internacionales.
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Continúan las obras de remodelación del hipódromo
El Wrexham ejecuta un contrato de 69,2 millones de libras para reconstruir la grada Kop y convertir el estadio en un referente del deporte galés. El club asegura que la ampliación generará a largo plazo más ingresos que el aporte público inicial.
Aunque los propietarios han aumentado su aportación —reducir la participación de los contribuyentes del 68 % al 25 %—, el club sigue bajo la lupa. Ahora debe equilibrar sus ambiciosos planes de infraestructura con la creciente demanda de transparencia sobre su singular relación financiera con el gobierno local.