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El Wrexham evita un error al estilo Wayne Rooney, mientras avisan a Ryan Reynolds y Rob Mac de que Phil Parkinson «merece otra temporada completa» para cumplir el sueño de la Premier League
Tres ascensos y 270 partidos: Parkinson en el Wrexham
Parkinson ha sido, sin embargo, el hombre encargado de supervisar un ascenso meteórico en el norte de Gales. Ha guiado al Wrexham, tras su nombramiento en el verano de 2021, desde la National League hasta el Championship.
Antes de quedarse dolorosamente a las puertas de un puesto de play-off de la segunda división la temporada pasada, encadenó una racha récord de tres ascensos consecutivos. Al comienzo de la campaña 2025-26 surgieron algunas dudas sobre el planteamiento táctico que estaba favoreciendo el Wrexham.
Todo aquel que dudaba quedó silenciado con contundencia, mientras Reynolds y Mac han hablado de Parkinson, que ya ha superado los 270 partidos al mando, como alguien con un «trabajo de por vida». Todo apunta a que no tienen ninguna prisa por introducir cambios en el banquillo.
Son conscientes de la necesidad de mantener alto el interés en el club, ya que la serie documental 'Welcome to Wrexham' depende del drama para conservar su audiencia global, pero no pueden permitirse asumir riesgos innecesarios que amenacen con socavar los esfuerzos sobre el terreno de juego, después de haber visto desde la distancia cómo el Birmingham se vino abajo bajo la dirección de la leyenda del Manchester United Rooney en el invierno de 2023.
¿Es Parkinson el entrenador adecuado para llevar al Wrexham hacia adelante?
Preguntado sobre si Parkinson sigue siendo el hombre adecuado para guiar al club hacia adelante, el exdelantero del Wrexham Trundle, en declaraciones ofrecidas por cortesía de Eagle Predict , dijo a GOAL: «Creo que sí. Creo que fue injusto cuando llegó por primera vez al Championship y entonces la gente empezó a decir que había llevado al club hasta ahí y que hacía falta cambiar.
«Para mí, hay que tener cuidado con lo que se desea. Miras lo que ha hecho en el club y ha sido increíble. No es solo la parte futbolística, es también la unión que tienen allí. Si rompes eso, creo que no sabes hacia dónde va el club a partir de ahí.
«Para mí, creo que se merece, pase lo que pase esta temporada, si fuera por mí, creo que se merece otra temporada completa por lo que ha hecho en el club. En el fútbol, no todo el mundo es tan sentimental y sabemos lo rápido que puede cambiar todo, pero le deseo suerte porque, por lo que ha hecho, merece seguir ahí».
¿Se resistirán Reynolds y Mac a la tentación de nombrar a un gran nombre?
Preguntado de nuevo por el debate sobre los «nombres» y por el hecho de que eso no siempre sea la receta adecuada para el éxito, Trundle añadió: «No, no lo es, y creo que se apuesta por esos grandes nombres, pero miras lo que ha hecho Parky, tiene experiencia en muchos niveles diferentes también. Así que entiende el fútbol a otra escala, incluso si está buscando jugadores en categorías inferiores.
«Creo que muchos de los entrenadores jóvenes que están llegando probablemente solo han estado en la Premier League y han estado a ese nivel. Pero creo que lo que ha hecho Parky ha sido increíble y merece conservar el puesto. Creo que, si pasara algo, encontraría otro trabajo de inmediato».
Otra exestrella de los Red Dragons, Matt Jansen, ya había dicho anteriormente a GOAL al hablar del mismo asunto: «Siempre va a haber nombres relacionados con ello, toda la parafernalia que lo rodea, el tema de Hollywood. Siempre va a haber nombres vinculados, esa es la naturaleza del asunto.
«¿Seguirá Parkinson allí? ¿Vendrá un nombre más importante? ¿Le interesaría a Steven Gerrard algo parecido a lo que está haciendo Frank Lampard en Coventry? Siempre va a haber nombres por ahí. Phil Parkinson ha hecho un trabajo fantástico hasta ahora. Cuánto tiempo continuará eso, quién lo sabe».
Calendario del Wrexham 2026-27: duro inicio de temporada
El Wrexham está listo para poner en marcha su campaña 2026-27, después de una pretemporada en la que se ha medido a gigantes de la Premier League y se ha cobrado las notables víctimas de Manchester United y Leeds.
Un exigente arranque hará que se enfrente al Middlesbrough en la primera ronda de la Carabao Cup el viernes, antes de estrenarse en el Championship ante su rival galés Cardiff el 17 de agosto. Después se medirá a Birmingham, Millwall, Swansea, Burnley, West Ham y Southampton antes del primer parón internacional.
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