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El Wrexham confirma la salida de varios jugadores como agentes libres, entre ellos un delantero que jugó junto a Wayne Rooney en la selección inglesa
Los Red Dragons renuevan su plantilla
El Wrexham remodela su plantilla tras el ascenso conseguido con el entrenador Phil Parkinson. Rodríguez, con un partido con Inglaterra, sale en la limpieza veraniega solo 15 meses después de llegar del Burnley. Cannon se marcha por una grave lesión de rodilla, junto con los canteranos Reuben Egan, Callum Edwards, Tom Kelly y Max Purvis. Además, el club galés renueva a los jóvenes Aaron James, Alex Moore y Rio Owen.
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El club expresa su agradecimiento
El Wrexham confirmó las salidas en un comunicado oficial, agradeciendo a estas figuras clave por sus recientes aportes. Los Red Dragons declararon: «Se les despide con el más sincero agradecimiento del club por su esfuerzo y contribución durante su etapa aquí».
Rodríguez se va tras marcar dos goles en la campaña de ascenso 2024-25, y Cannon se despide con 86 partidos desde su llegada del Hull City en 2022.
- AFP
Se recuerda la trayectoria internacional de Rodríguez
La marcha de Rodríguez pone fin a una breve etapa para un jugador que en su día alcanzó la cima del fútbol inglés. Su única aparición con los Tres Leones se remonta a noviembre de 2013, cuando el seleccionador Roy Hodgson le dio la titularidad en un amistoso que Inglaterra perdió 2-0 contra Chile en Wembley. Aquella tarde, el veterano delantero formó pareja en ataque con la leyenda inglesa Rooney, antes de ser sustituido en el minuto 57.
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A Parkinson le espera una reestructuración este verano
Rodríguez y Cannon buscarán un nuevo club en el mercado de agentes libres que les garantice la titularidad. Mientras, el Wrexham debe iniciar ya una campaña de fichajes para reemplazar a estos veteranos. El equipo de Parkinson, tras terminar séptimo en 2025-26, quiere reforzar la plantilla y podría atraer a varios jugadores destacados al Racecourse Ground.