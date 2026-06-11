El Wolves despide sorpresivamente a Rob Edwards días después de que fichara a dos jugadores destacados para ascender a la Championship

Sorprendentemente, el Wolverhampton ha destituido a Edwards cuando el equipo parecía ganar ritmo para pelear por el ascenso. El exentrenador del Middlesbrough llegó en noviembre, pero la directiva optó por un cambio tras el descenso de la Premier League.

La decisión sorprende porque el club ya había fichado a Trippier y a Jiménez, quien regresa para liderar el ataque. Pese a estos refuerzos, Edwards no los dirigirá en la nueva temporada.

En un comunicado emitido el jueves, el club explicó: «Tras una revisión exhaustiva al final de la temporada, el club considera necesario un cambio en la dirección para la siguiente etapa de su desarrollo.

«El club reconoce los retos afrontados por Edwards y su cuerpo técnico, así como su compromiso y profesionalidad, pero considera que un nuevo rumbo deportivo ofrecerá la base más sólida para el éxito futuro».