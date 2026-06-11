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El Wolves despide sorpresivamente a Rob Edwards días después de que fichara a dos jugadores destacados para ascender a la Championship
Edwards ha sido destituido a pesar de su ambiciosa actividad en el mercado de fichajes
Sorprendentemente, el Wolverhampton ha destituido a Edwards cuando el equipo parecía ganar ritmo para pelear por el ascenso. El exentrenador del Middlesbrough llegó en noviembre, pero la directiva optó por un cambio tras el descenso de la Premier League.
La decisión sorprende porque el club ya había fichado a Trippier y a Jiménez, quien regresa para liderar el ataque. Pese a estos refuerzos, Edwards no los dirigirá en la nueva temporada.
En un comunicado emitido el jueves, el club explicó: «Tras una revisión exhaustiva al final de la temporada, el club considera necesario un cambio en la dirección para la siguiente etapa de su desarrollo.
«El club reconoce los retos afrontados por Edwards y su cuerpo técnico, así como su compromiso y profesionalidad, pero considera que un nuevo rumbo deportivo ofrecerá la base más sólida para el éxito futuro».
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Llega a su fin una etapa complicada en Molineux
La llegada de Edwards a West Midlands se vio como un intento de salvar un barco que se hundía tras reemplazar a Vitor Pereira a finales del año pasado. Encontró un equipo en apuros en la parte baja de la tabla; aunque mostró destellos de mejora, no pudo evitar el descenso. Después de una racha de malos resultados, el Wolverhampton descendió en abril, poniendo fin a su etapa en la Premier League.
El club busca un nuevo comienzo para regresar cuanto antes a la Premier League. A pesar de su contrato a largo plazo, la presión tras el descenso y la necesidad de un replanteamiento táctico en una división inferior llevaron a la directiva a tomar la decisión antes del inicio de la pretemporada.
Los Wolves ya tienen a su sustituto
Tras la vacante en el banquillo, los Wolves se han movido rápido y ya tienen a su candidato: César Peixoto, técnico del Gil Vicente. Las negociaciones han avanzado en las últimas 24 horas y medios como «O Jogo» aseguran que hay acuerdo.
Peixoto ha recibido excelentes críticas por su trabajo en Portugal, donde llevó al Gil Vicente al sexto puesto de la Primeira Liga con recursos limitados. Su capacidad para superar expectativas le convierte en un candidato atractivo para unos Wolves ávidos de regresar a la élite inglesa. Se cree que el acuerdo entre ambos clubes ya está cerrado, lo que abre un nuevo capítulo portugués para el equipo de Molineux.
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Comienza la reconstrucción del equipo
La llegada de un nuevo entrenador supondrá un cambio táctico clave para adaptarse a la Championship. Con jugadores de la talla de Trippier y Jiménez, el equipo atesora una experiencia poco común en la categoría. El reto será integrar a estas estrellas con el resto de la plantilla.
Mientras los Wolves se preparan para la temporada nacional, la clave será seguir reforzando y ajustando la plantilla para cumplir con la normativa financiera. En Molineux solo se piensa en el regreso inmediato a la Premier League, y reemplazar a Edwards por un técnico del calibre de Peixoto muestra la ambición de dominar la Championship.