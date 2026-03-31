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El viaje del Manchester United a Irlanda provoca el caos, ya que un equipo de la GAA se ve obligado a cancelar sus planes de realizar una concentración en unas instalaciones de lujo
La concentración del United trastoca los planes del equipo de fútbol gaélico
Sin embargo, el viaje del equipo ha supuesto un gran inconveniente para el Armagh, que se proclamó campeón de fútbol gaélico de condados de toda Irlanda en 2024 y tenía previsto entrenar en las mismas instalaciones, Carton House, en el condado de Kildare, la semana anterior. Según Irish News, el Armagh se presentó en Carton House el viernes por la mañana y se encontró con que los campos estaban preparados para el fútbol inglés en lugar de para el fútbol gaélico.
Solicitaron que se volvieran a marcar las líneas del campo para su sesión de la tarde y, mientras tanto, realizaron una sesión de carrera. Sin embargo, desde el recinto les comunicaron que no podían volver a marcar el campo. Armagh sugirió entonces que lo marcaran ellos mismos, una petición que también fue rechazada por Carton House. Armagh tomó entonces la difícil decisión de abandonar la concentración y emprender el viaje de dos horas de vuelta a casa.
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El United aprovecha al máximo el parón de 24 días
El artículo de «The Irish News» añadía que el Armagh había reservado la concentración con semanas de antelación tras no lograr clasificarse para la final de la Primera División. Ahora se han quedado sin posibilidad de reorganizar la concentración a dos semanas de su primer partido de la nueva temporada.
El United se dirige a Irlanda para aprovechar al máximo el parón de 24 días entre su último partido de la Premier League en Bournemouth, el 20 de marzo, y su próximo encuentro contra el Leeds, el 16 de abril.
El United espera que la gira por Irlanda impulse al equipo para terminar la temporada con fuerza
Se pensaba que el club organizaría concentraciones de pretemporada en climas cálidos en Oriente Medio o disputaría partidos amistosos en Arabia Saudí tras quedar eliminado de la FA Cup en tercera ronda en enero y tener que centrarse únicamente en la Premier League, tras no clasificarse para las competiciones europeas y caer eliminado de la Carabao Cup en la primera ronda ante el Grimsby Town.
Sin embargo, el United ha optado por realizar un viaje mucho más corto a Irlanda. El club no pudo organizar lucrativos partidos amistosos en Arabia Saudí, mientras que la guerra en curso entre Israel, Irán y Estados Unidos ha hecho insostenible la posibilidad de viajar a Dubái, un destino popular para los clubes de la Premier League en invierno o primavera.
El club explicó en un comunicado: «El Manchester United viajará a la República de Irlanda el 6 de abril para realizar una concentración intensiva en Dublín. La estancia de cuatro días, de lunes a jueves, supone una oportunidad para que la plantilla se reuna antes de los siete partidos que le quedan esta temporada en la Premier League. Todos estamos decididos a terminar la temporada con fuerza y dar a nuestra increíble afición algo por lo que alegrarse».
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Porcentaje de victorias del 70 % con Carrick
El United ocupa el tercer puesto en la clasificación de la Premier League a falta de siete jornadas para el final, con un punto de ventaja sobre el Aston Villa, cuarto, y cinco sobre el Liverpool, quinto. Los Red Devils luchan por terminar entre los cuatro primeros para asegurarse su regreso a la Liga de Campeones por primera vez desde 2023, aunque es muy probable que incluso un quinto puesto les permita volver a la máxima competición europea.
El 20 veces campeón de Inglaterra ha remontado hasta el tercer puesto desde el sexto que ocupaba cuando Rubén Amorim fue destituido en enero, tras haber ganado siete partidos, empatado dos y perdido uno bajo la dirección de Carrick. El excentrocampista del United es el principal candidato a ser nombrado entrenador titular tras la renovación de Thomas Tuchel con Inglaterra y la aparente intención de Luis Enrique de prolongar su etapa en el París Saint-Germain.