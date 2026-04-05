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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

El vestuario da la razón a Cancelo... y el Barcelona espera un regalo del Al-Hilal

João Cancelo
A. Balde
Barcelona
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El astro portugués empuja al Barça hacia un gran traspaso

El vestuario del Barcelona y el entrenador del equipo, Hansi Flick, coinciden en la necesidad de que el portugués João Cancelo siga formando parte de la plantilla del club catalán la próxima temporada.

Esto se debe al excelente rendimiento que ha mostrado el jugador portugués desde su llegada en el mercado de invierno.

  • Una escena conmovedora

    Según el diario español «Sport», la escena del final del último partido contra el Atlético fue muy emotiva, ya que Cancelo apareció completamente agotado y sentado en el suelo debido a los espasmos musculares que le acosaban, mientras sus compañeros de equipo se acercaban uno tras otro para felicitarlo y celebrar una victoria que le dio al equipo «la mitad del título» de la liga, en un reconocimiento colectivo del éxito del fichaje de invierno que supuso una incorporación espectacular para el equipo, en medio de las peticiones unánimes de Flick y los jugadores para que se quedara.

    João Cancelo se incorporó al Barcelona el pasado mes de enero como solución provisional, aunque Flick deseaba entonces fichar a un defensa central para suplir la ausencia de Christensen; sin embargo, la falta de convicción respecto a los candidatos disponibles llevó al director deportivo Deco a proponer esta operación, que se ajustaba al límite salarial disponible.

    Aunque el portugués llegó para ayudar en la rotación de los laterales, acabó convirtiéndose en el lateral izquierdo titular, aprovechando la disminución de minutos de Balde y su posterior lesión.

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  • Rendimiento óptimo

    Cancelo cuajó un partido perfecto ante el Atlético de Madrid, que no solo se limitó a marcar un gol gracias a su extraordinaria habilidad ofensiva, sino que también se caracterizó por una disciplina defensiva notable y una gran concentración, aspectos que le habían faltado en anteriores partidos importantes, pero que supo gestionar con maestría en un encuentro caracterizado por las máximas exigencias físicas y técnicas.

    En cifras, Cancelo creó durante el encuentro 3 ocasiones de gol claras, realizó 5 pases de peligro y participó en más de 70 pases; en el aspecto defensivo, logró interceptar 7 balones y realizó 5 entradas decisivas que frenaron los ataques del equipo madridista, dejando así su huella en el partido.

    Lee también: Cancelo: «El Atlético de Madrid es un equipo agresivo, como su entrenador».

  • El regalo de Al-Hilal

    Flick está muy satisfecho con el rendimiento del jugador portugués, hasta el punto de que ha decidido definitivamente contar con él como lateral izquierdo titular hasta el final de la temporada, una decisión que podría tener repercusiones en el futuro, en primer lugar, al intentar renovar su contrato con el Barça a la espera de que el club saudí Al-Hilal le conceda la libertad de contrato de forma gratuita el próximo mes de junio; y, en segundo lugar, porque el marginamiento de Balde podría abrir la puerta a su salida, ya que el Barcelona se muestra dispuesto a escuchar las ofertas que le lleguen si son atractivas económicamente.

    Por su parte, Cancelo declaró hace unos días que desea jugar en el Benfica en el futuro debido a su vínculo emocional con el club portugués, pero confirmó al mismo tiempo su deseo de jugar al menos un año más con el Barcelona.

    Dado que existe un deseo mutuo entre ambas partes, solo queda llegar a un acuerdo con el Al-Hilal sobre las condiciones de la salida para garantizar la continuidad de uno de los jugadores más en forma de la plantilla blaugrana en la actualidad.

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