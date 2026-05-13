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Christian Pulisic GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

El verano clave para Christian Pulisic, estrella de la selección de EE. UU., arranca ahora, con la recta final de la temporada del AC Milan

Analysis
USA
C. Pulisic
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Génova vs AC Milán
Génova
AC Milán
Serie A

Hay mucho en juego para el estadounidense y su equipo, así que no puede pensar demasiado en el Mundial.

Antes de los últimos amistosos de la selección masculina de Estados Unidos, Mauricio Pochettino afirmó que el Mundial comenzaba en marzo. Habían llegado los partidos decisivos y lo que estaba en juego aumentaba para todos los jugadores convocados. Para Christian Pulisic, sin embargo, esa idea tiene un significado diferente. No tiene que esperar hasta el verano para disputar partidos que marcarán su carrera. Los está jugando ahora mismo.

Antes de unirse a la selección a finales de mes, Pulisic y el AC Milan jugarán dos partidos en la Serie A que pueden definir la temporada, el futuro europeo del club, la era de Allegri y hasta su propia carrera.

Aunque el Mundial aún no haya comenzado oficialmente, Pulisic ya siente esa presión. Se espera en un club de esa magnitud, pero ahora que el equipo podría desperdiciar lo que pareció un renacimiento, la exigencia crece.

Todo está en juego para Pulisic en las próximas semanas, y la historia comienza mucho antes de que se ponga la camiseta de la selección estadounidense.

  • FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP

    La situación del Milan

    Durante un tiempo, el Milan se sintió bien: perseguía al Inter en la cima de la Serie A, aunque la diferencia parecía insalvable. Al menos parecía rumbo a la Liga de Campeones, un regreso necesario tras quedarse fuera de Europa esta temporada.

    Sin embargo, desde el 15 de marzo solo ha ganado dos de ocho partidos y ha empatado uno, sumando apenas siete puntos. Antes, entre el 29 de agosto y el 22 de febrero, se mantuvo invicto. Ahora no puede ganar.

    Como resultado, el Milan ha caído al cuarto puesto a falta de dos jornadas. Está a tres puntos del Nápoles, segundo, y a uno de la Juventus, tercera, pero lo más alarmante es su margen sobre los perseguidores: hace tres partidos tenía ocho puntos de ventaja sobre el quinto; ahora, ninguna.

    La Roma les iguala en puntos y el Como está a solo dos. El cuarto puesto da acceso a la Liga de Campeones, el quinto a la Europa League y el sexto a la Conference League; la diferencia económica y de prestigio entre unas y otras es enorme.

    Para el Milan es imprescindible terminar en puestos de Liga de Campeones, y para lograrlo probablemente necesitarán la mejor versión de Pulisic.

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  • Pulisic MilanGetty Images

    ¿Qué pasa con Pulisic?

    Antes de la derrota 3-2 del Milan ante el Atalanta el domingo, con parte de su afición abandonando el estadio, Pulisic fue baja por lesión. Sufría una dolencia glútea, y en plena recta final hacia el Mundial, la noticia alarmó al fútbol estadounidense.

    Las últimas noticias indican que la lesión no es grave y podría volver este fin de semana, pero no hay garantías. Regresar con prisa antes de un Mundial en casa sería arriesgado, aunque el Milan lo necesita.

    En 2026 aún no ha marcado y su sequía agrava los problemas del Milan. Por eso, según medios italianos, Allegri podría optar por Nkunku o Fullkrug si no está al 100 %.

    Gane o pierda, su futuro y el de otras estrellas del Milan podría estar en juego.

  • Leao Pulisic MilanGetty Images

    Posibles consecuencias

    Quedarse fuera de la Liga de Campeones condicionó el verano del Milan. La necesidad de equilibrar las cuentas llevó a la venta de Tijani Reijnders, Malick Thiaw y Theo Hernández. Aunque algunos traspasos quizá se habrían dado igual, el club no pudo reinvertir lo suficiente para reforzar la plantilla.

    Desde hace tiempo se rumorea que Pulisic podría marcharse. Cuando estaba en plena forma, los grandes clubes lo seguían y, pese a su actual bajón, los rumores no han desaparecido. En los últimos meses se ha relacionado a Pulisic con Manchester United, Liverpool y Tottenham, y aún no renueva su contrato, lo que podría facilitar su traspaso, pues solo le queda un año de vínculo.

    Para la exestrella del Milan Massimo Ambrosini, venderlo sería un error, aunque el club necesite dinero.

    «Creo que el Milan lo necesita», declaró Ambrosini a GOAL en marzo. «Estoy totalmente convencido. No sé cuál es su relación con Allegri. No conozco el plan de Allegri para la próxima temporada. Con la Champions, el Milan necesitará cinco o seis fichajes, y no sé si tendrán dinero para ello. Quizá deban vender a alguien.

    Si Allegri pide varios fichajes y el club no tiene dinero, podría forzarse una venta. No sé si Christian estaría en esa lista, pero, si fuera el técnico, lo conservaría”.

    Ojalá no llegue a eso: el Milan debe ganar para evitarlo.

  • Pulisic MilanGetty Images

    La recta final

    Hay buenas noticias: el calendario favorece al Milan.

    El sábado debutará ante el Génova, 14.º y sin grandes objetivos. Luego visitará al Cagliari, 16.º y probablemente salvado. Son dos finales: el Milan necesita ganarlas para aspirar a la Liga de Campeones.

    Son, como se suele decir, dos finales. Aunque quizá solo el Milan lo vea así en uno de los dos casos.

    Y apenas termine la liga, todos hablarán del Mundial: dos días después del último partido del Milan, el 24 de mayo ante el Cagliari, se anunciará en Nueva York la lista de Estados Unidos. Se da por hecho que Pulisic estará en ella. ¿Con qué versión se presentará en Estados Unidos? ¿Llegará lleno de confianza tras devolver a su club a su sitio natural o aún con dudas por despejar a corto y largo plazo?

    Como insiste Pochettino, ahora todo cuenta, sobre todo para Pulisic. Este verano ya era clave en su carrera, pero puede volverse aún más relevante según cómo salgan las próximas semanas.

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