A pesar de la decisión inicial de dejar continuar el juego, el cuerpo arbitral ha dado ahora un giro de 180 grados, calificando la entrada como un claro acto de agresión que justificaba la expulsión definitiva. Rico, del Getafe, sugirió que habría recibido una suspensión de 10 partidos si los papeles se hubieran invertido.

El veredicto final del CTA fue contundente: «Para el CTA, se trata de una conducta violenta, ya que el jugador del Real Madrid se lanza con la rodilla contra un rival que yace en el suelo, sin posibilidad de disputar el balón.

Al tratarse de una jugada no vista por el árbitro y que constituye un error claro y manifiesto, el VAR debería haber recomendado su revisión en el monitor para sancionar con tarjeta roja directa la conducta violenta».