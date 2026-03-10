Getty Images Sport
¡El VAR volvió a equivocarse! Antonio Rüdiger debería haber sido expulsado por «conducta violenta» por dar un rodillazo en la cara al jugador estrella del Getafe, admite el comité arbitral de La Liga
La CTA admite la fuga de Rudiger
El Comité Técnico Arbitral (CTA) ha reconocido oficialmente un fallo arbitral significativo durante el reciente enfrentamiento entre el Real Madrid y el Getafe. El comité analizó el polémico incidente entre Rudiger y Rico y concluyó que el defensa alemán debería haber sido expulsado. El CTA declaró: «Tras una disputa con un rival, un defensa del Madrid se abalanza sobre él, impactando con la rodilla en la cara y el hombro del jugador azul repetidamente, sin que el balón se encuentre a una distancia que permita jugarlo. La acción pasa desapercibida para el árbitro debido a la complejidad del movimiento y al número de jugadores en la zona, y el VAR decide no intervenir al considerar que se trata de una acción interpretativa».
Conducta violenta y fallo del VAR
A pesar de la decisión inicial de dejar continuar el juego, el cuerpo arbitral ha dado ahora un giro de 180 grados, calificando la entrada como un claro acto de agresión que justificaba la expulsión definitiva. Rico, del Getafe, sugirió que habría recibido una suspensión de 10 partidos si los papeles se hubieran invertido.
El veredicto final del CTA fue contundente: «Para el CTA, se trata de una conducta violenta, ya que el jugador del Real Madrid se lanza con la rodilla contra un rival que yace en el suelo, sin posibilidad de disputar el balón.
Al tratarse de una jugada no vista por el árbitro y que constituye un error claro y manifiesto, el VAR debería haber recomendado su revisión en el monitor para sancionar con tarjeta roja directa la conducta violenta».
Suerte dispar para los blancos
El programa de revisión no se centró únicamente en la polémica del Getafe, sino que también repasó la reciente visita del Real Madrid a Balaídos para enfrentarse al Celta de Vigo. En concreto, se analizó la jugada previa al gol de Federico Valverde, que comenzó con una recuperación de balón de Manuel Ángel.
Aunque algunos argumentaron que se debería haber pitado falta, el CTA respaldó la decisión sobre el terreno de juego y explicó: «Se desliza tocando claramente primero el balón con el pie, siendo el contacto posterior residual, insuficiente para ser considerado falta. Por lo tanto, el gol fue bien concedido, interpretado correctamente tanto en el campo como en la sala del VAR».
Rudiger en el punto de mira en Alemania
Las acciones de Rudiger han provocado una airada respuesta en su país natal. Con la Copa del Mundo en Canadá, Estados Unidos y México a la vuelta de la esquina, los expertos han pedido que Alemania expulse al defensa central de la selección para la competición. No es la primera vez que las acciones de Rudiger le han metido en una polémica. El pasado mes de abril, fue sancionado con seis partidos por lanzar hielo a un árbitro mientras estaba en el banquillo durante un Clásico contra el Barcelona.
Tras ese incidente, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, advirtió: «Se ha llegado al límite. No podemos seguir así. De lo contrario, habrá más consecuencias».
Dijo dos veces que estaba mal. Eso no puede volver a ocurrir, o habrá consecuencias mayores».
