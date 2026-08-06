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El traspaso de Cody Gakpo al Tottenham «podría producirse», pero Michael Owen evalúa el riesgo que implica para el Liverpool la venta de un extremo «constantemente pobre»
Gakpo ha sido irregular, pero al Liverpool le faltan extremos
Liverpool podría obtener un importante beneficio por Gakpo si se autoriza una venta, ya que se ha sugerido que podría costarle al Tottenham hasta 70 millones de libras (94 millones de dólares). El acuerdo que llevó al jugador de 27 años a Merseyside se cerró por menos de 45 millones de libras (61 millones de dólares).
Ahora es un futbolista curtido en la Premier League y ya demostró durante su etapa en el PSV que puede firmar una cifra de goles impresionante. Liverpool no ha visto lo suficiente de esas cualidades en un jugador que puede actuar en banda o por el centro como delantero centro.
Por ello, se están planteando dudas sobre su valor para la causa colectiva, con el Tottenham dispuesto a poner a prueba la determinación de un rival nacional. Al precio adecuado, puede que Andoni Iraola y compañía decidan hacer caja, lo que les permitiría reinvertir los fondos obtenidos en la búsqueda de un sustituto adecuado.
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¿Debería el Liverpool escuchar ofertas por Gakpo, vinculado con el Tottenham?
Preguntado sobre si el Liverpool debería estar abierto a escuchar ofertas, dadas las irregularidades de Gakpo, el exdelantero de los Reds Owen, que ahora ayuda a los jugadores británicos a comparar casinos online como embajador británico de Casino.org, dijo a GOAL: «Bueno, el año pasado fue regular, pero regularmente malo. Tuvo unos buenos primeros 10 partidos o algo así, pero luego, durante el resto de la temporada, estuvo bastante mal.
«Gakpo ya ha demostrado que puede ser muy efectivo en el Liverpool. Pero fue preocupante, su rendimiento la temporada pasada, aunque también fueron preocupantes muchos de sus rendimientos. Fue una mala temporada.
«No creo que sea imposible. Simplemente creo que el Liverpool probablemente... Si lo pierde, ya está desesperado por extremos. Si lo pierde, ¿vas a entrar en la temporada confiando en Rio Ngumoha? Si tienes un sustituto, entonces sí que lo veo.
«Podría pasar. Ahora mismo, creo que están pensando en incorporar, no estoy seguro de que estén pensando en desprenderse de demasiados jugadores. Su temporada el año pasado no fue muy buena. Sin embargo, ha demostrado con el tiempo que es muy bueno. Es una situación en el aire».
Liverpool está siendo fuertemente vinculado con Barcola
El gurú del mercado de fichajes Fabrizio Romano ha afirmado que el Tottenham está «en conversaciones directas con el entorno de Cody Gakpo sobre un posible traspaso este verano». Se asegura que cualquier operación depende del «paquete financiero» que se ponga sobre la mesa y de la puja del Liverpool por incorporar refuerzos.
El Liverpool ha estado muy vinculado con el delantero internacional francés Bradley Barcola, y se dice que se está abriendo una puerta de salida en el Paris Saint-Germain para el jugador de 23 años campeón de la Champions League.
Gakpo también tendrá mucho que decir sobre su propio futuro, ya que el neerlandés necesita determinar qué entorno de club beneficiará más a su carrera a nivel nacional e internacional. Volvió a dejar destellos en algunos momentos cuando vistió la camiseta de su país en el Mundial de 2026.
Al ser preguntado por su capacidad para ofrecer una mayor regularidad con los Países Bajos que la que muestra en el Liverpool, el nacido en Eindhoven dijo: «Es un poco diferente. Cómo juego aquí, dónde quiere el entrenador que esté, la libertad que tengo en el club. Eso es básicamente».
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Gakpo firmó un contrato de cinco años en 2025
El Liverpool puede decidir que una separación es ahora la mejor opción para todas las partes implicadas, lo que permitiría a Gakpo reavivar una chispa que se está apagando en un nuevo entorno. El Tottenham ya ha gastado mucho este verano, con la experiencia en la Premier League como prioridad en el norte de Londres.
Mohamed Salah ya ha dejado Anfield, sin embargo, mientras Iraola ve cómo se reducen sus opciones en las bandas, y eso podría llevar al Liverpool a seguir confiando en un jugador que quedó vinculado a un nuevo contrato de cinco años en el verano de 2025.
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