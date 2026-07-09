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Andrey Santos GFXGOAL
Tom Maston,Mark Doyle y Krishan Davis

Traducido por

El traspaso de Andrey Santos del Chelsea al Manchester United por 50 millones de libras sorprende a todos: GOAL analiza los fichajes más destacados del mercado de verano de 2026

Opinion
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Manchester City
E. Anderson
Bayern Múnich
I. Saibari
Chelsea
M. Palestra
AC Milán
G. Ramos
Liverpool
Víctor Muñoz
J. van Hecke
A. Robertson
Manchester United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
Paris Saint-Germain
Inter Milán
Newcastle
West Ham
Nottingham Forest
Brighton
Atalanta
PSV Eindhoven
Premier League
Primera División
Serie A
Ligue 1
FEATURES

Para muchos aficionados, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡llegó el mercado de fichajes! En 2026 la ventana vuelve a estar caliente, con grandes estrellas cerrando traspasos millonarios antes del 1 de septiembre.

Algunos fichajes benefician a todos, pero en muchos casos algún club o el jugador se pregunta qué habría pasado con otra decisión en la mesa de negociaciones.

Por eso, en GOAL calificamos cada gran fichaje antes incluso de que se oficialice. Durante el mercado de verano analizaremos cada operación para que sepas quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras valoraciones a continuación y cuéntanos qué opinas en la sección de comentarios.

  • 안드레이 산투스 (Andrey Santos)Getty Images

    9 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    El Chelsea sigue su extraño verano: ha vendido a Andrey Santos, una de sus jóvenes promesas, a un rival directo por un puesto entre los cuatro primeros de la Premier League. El centrocampista, de 22 años, había progresado tras su cesión al Estrasburgo y fue titular habitual en la temporada 2025-26, sustituyendo con acierto a Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Si Fernández se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador, Xabi Alonso, se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, el jugador de 22 años no se ha considerado intocable y la oferta del Manchester United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones en complementos, por un centrocampista que aún no es titular indiscutible era, evidentemente, demasiado buena como para rechazarla. Es el modelo «BlueCo» en acción: el Chelsea logrará una plusvalía importante con un jugador fichado en 2023 al Vasco da Gama por 16 millones de libras. Es una decisión empresarial cínica que deja mal sabor de boca, pero la cuantiosa oferta hizo que fuera difícil de rechazar. Si Santos se convierte en un talento de talla mundial en el United, este fichaje no se recordará con cariño. Nota: B-

    Para el Manchester United: Fichaje algo desconcertante. Tras perder a sus objetivos prioritarios para el centro del campo, Elliot Anderson (Manchester City) y Matheus Fernandes (Tottenham), el United recurrió de forma urgente a Santos para no quedarse solo con Mason Mount como centrocampista consolidado al inicio de la pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo aún en el Mundial con Inglaterra. Se informa que los directivos del United se mantuvieron «tranquilos» tras fracasar con Fernandes, pero Santos no está al mismo nivel y pagar 50 millones por un jugador que Chelsea quería vender parece excesivo. Los «Red Devils» necesitaban refuerzos tras la salida de Casemiro y la lesión de Manuel Ugarte, pero han pagado de más por un jugador que no tiene la titularidad garantizada. A sus 22 años, se espera que aún tenga margen de mejora. Nota: C

    Para Andrey Santos: Tras quedarse fuera de la selección brasileña por falta de continuidad en el Chelsea, busca minutos en Old Trafford. Queda por ver si tendrá más minutos en Old Trafford que en Stamford Bridge, y mucho dependerá de los fichajes que haga el United, pues su compatriota Ederson está a punto de llegar y podrían sumarse otros en la reestructuración del centro del campo. Santos quizá busque un nuevo comienzo lejos del caos directivo y técnico del Chelsea, aunque en Old Trafford tampoco hay garantías de estabilidad. Lo que sí le ofrece el United es la Liga de Campeones, lo que, en principio, le garantizará más minutos que en un Chelsea sin competición europea. Al final, dependerá de él consolidarse como una pieza clave. Nota: B

    Krishan Davis

    • Anuncios
  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    La burbuja del Newcastle ha estallado. Tras clasificarse para la Champions y ganar la Carabao Cup al Liverpool, los aficionados soñaban con un club estatal que rivalizara con el PSG. Pero los Reds les devolvieron a la realidad al fichar a Alexander Isak. Si el Newcastle hubiera invertido bien esa cifra récord, quizá las cosas habrían salido mejor. En cambio, gastó millones en fichajes precipitados como los de Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, y el equipo de Eddie Howe acabó 12.º. La marcha de Anthony Gordon se veía venir, pero la de Tonali al Tottenham ha sido el golpe definitivo. Y lo peor es que Bruno Guimaraes también prepara su salida. Con los propietarios saudíes recortando la inversión deportiva, lo peor está por llegar y ni el traspaso de nueve cifras consuela, pues se malgastará. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje espectacular. Un día después de pagar 85 millones de libras por Mateus Fernandes, los Spurs batieron su récord con Tonali. ¿Desesperación o ambición? Quizá solo sea la locura del mercado. Si Elliot Anderson vale 116 millones, ¿por qué no Tonali? El internacional italiano ha demostrado ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta aún más segura para brillar bajo las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que aún tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que los Spurs necesitan desesperadamente que dé sus frutos. Por ahora, a la afición no parece importarle. Tras años de frustración por la prudencia —o tacañería— en los fichajes bajo Daniel Levy, ven que su club ha dejado atrás a sus rivales de la Premier para contratar a uno de los centrocampistas más codiciados. Nota: B+

    Para Tonali: fichaje inesperado. Se esperaba que, tras su sanción por apuestas ilegales, recalaría en un grande de Europa, no en un equipo que ha terminado 17.º en las dos últimas temporadas. ¿Qué pasó? Ningún club de la Serie A pudo pagar su regreso a Italia y la élite inglesa reculó ante el precio del Newcastle. Así, Tonali terminará sus mejores años en el Tottenham, algo extraño. Si De Zerbi permanece más de dos temporadas —gran incógnita—, el movimiento podría beneficiarle a la larga. Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    La decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de Dumfries, pese a su lesión de tobillo en la temporada 2025-26, es cuestionable. Aun así, en sus mejores días sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos, así que los 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) parecen un mal negocio para los nerazzurri, que podrían haber obtenido mucho más en el mercado actual por un jugador con dos años de contrato. Eso sí, quizá el Inter no tuvo más remedio: al renovar en septiembre de 2024, el holandés habría exigido esa cláusula, fijada en 25 millones de euros para clubes extranjeros en 2025 y rebajada este año. Nota: C

    Para el Madrid: Parece otro fichaje muy astuto por parte del Real Madrid, que se está labrando una reputación de cazadores de gangas mientras se adapta a las estrictas normas financieras de La Liga. Dumfries vale al menos el doble de lo que han pagado los blancos, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informa, el club había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club, Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es un lateral derecho más incisivo en ataque que seguro en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que los equipos más fuertes podrían aprovechar. A sus 30 años no es una solución a largo plazo, pero por ese precio puede ser útil al menos dos temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Este movimiento, en su etapa actual de carrera, explica por qué el jugador insistió en incluir la cláusula de rescisión. Desde su llegada del PSV en 2021, ha sumado 55 participaciones en goles en 207 partidos y ha ayudado al Inter a ganar la Serie A en 2023-24 y 2025-26, además de llegar a dos finales de la Liga de Campeones. Se ha ganado este último gran movimiento, y su bajo precio le quita algo de presión en el Bernabéu. Será interesante ver si deja fuera a Alexander-Arnold, pues se informa que ya habló con José Mourinho sobre su papel. Nota: A+

    Krishan Davis

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  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    2 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: sentimientos encontrados. Por un lado, la marcha de Anderson entristece, pues fue clave en la clasificación a la Europa League y en llegar a semifinales. Todo pasaba por él, así que sustituirlo no será fácil. Al menos el dinero no será un problema: si la cifra es de 116 o 130 millones de libras —el Forest asegura la segunda—, es una cantidad colosal para un jugador fichado por solo 35 millones hace dos años. Así pues, aunque se echará de menos a Anderson en el City Ground, en la junta directiva predominará la satisfacción por la lección dada al City. Nota: A

    Para el City: su nuevo Rodri. O, al menos, debería serlo. Aunque Rodri aún no ha aclarado sus planes, todo indica que el Balón de Oro dejará el Etihad este verano para volver a España; y, aun si se queda, el club necesitaba un sucesor digno para el mediocampista de 30 años. Nico González y Matheus Nunes nunca convencieron como ‘6’, pero Anderson, ya probado en la Premier, lideró la liga en toques y duelos ganados, y encaja a la perfección en el medio de Enzo Maresca. Sin embargo, es el ejemplo perfecto del «impuesto inglés». A sus 23 años, Anderson es muy bueno y puede convertirse en uno de los grandes, pero llega tras dos buenas temporadas en el Forest y sin haber jugado la Liga de Campeones. Si siguiera jugando con Escocia en lugar de con Inglaterra, el City no habría tenido que pagar una cifra de nueve cifras. Nota: C

    Para Anderson: el paso lógico en el momento oportuno. Está claro que ya le quedaba pequeño el Forest y ahora podrá demostrar su potencial en el City. La cuantía del traspaso generará mucha presión, y no sería el primer centrocampista inglés que sufre en el Etihad. Aun así, a sus 23 años parece más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran diferencia es que Rodri no debería bloquearle el camino al once. Aunque el futuro post-Guardiola genera dudas, es una gran oportunidad para consolidarse como uno de los mejores centrocampistas de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Matheus Fernandes West Ham 2025-26Getty Images

    2 de julio: Matheus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: una cuantiosa suma que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. En cuanto los Hammers descendieron, quedó claro que sería necesario realizar algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de gran clase que ya atraía numerosas miradas de admiración por parte de los clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su marcha, por lo tanto, no supone ninguna sorpresa. Lo sorprendente es que el West Ham haya obtenido exactamente lo que pedía por el portugués, pese a su débil posición negociadora. Por ello, su directiva, tan criticada, merece un raro elogio. Nota: A

    Para el Tottenham: Una confirmación más de que el club va en serio este verano. Tras dos temporadas complicadas, la segunda a punto de acabar en descenso, los Spurs han actuado con rapidez para no repetir esa situación. Si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto va más allá. Fernandes, de 21 años, es un jugador talentoso y polivalente que siempre ha mostrado su potencial en equipos más fuertes. Roberto De Zerbi lo ve ideal para su estilo. Sin embargo, el fichaje transmite cierta desesperación: los Spurs, que ya mostraron interés en Sandro Tonali, quieren renovar su mediocampo a cualquier precio y pagaron de más para alejar al Manchester United. Por eso, el fichaje debe funcionar de inmediato o se convertirá en un nuevo frente de críticas a los propietarios. Para dimensionar la inversión, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por João Neves, y Fernandes aún está lejos de ese nivel, así que tendrá que demostrar que puede estar a la altura. Nota: C+

    Para Fernandes: A primera vista, un fichaje extraño. Se le relacionó con United, Liverpool y PSG, pero ha acabado en los Spurs, un paso lateral. Pero el equipo londinense debería ser más fuerte la próxima temporada y Fernandes es el tipo de centrocampista que De Zerbi puede elevar de nivel. Preocupa cuánto durará el técnico italiano, pues ninguna de las dos partes brilla por estabilidad, pero el jugador entrará directo en el once, algo que quizá no habría logrado en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich GFXGetty/GOAL

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia creció progresivamente durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los mejores equipos de Europa se hiciera con sus servicios. Algunos creen que el PSV debió esperar al Mundial para venderlo, pues podría haber brillado en Norteamérica, pero la cifra sigue siendo buena para un futbolista fichado al Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. Además, el dinero se invertirá bien en un club que, pese a vender a sus estrellas, sigue ganando títulos en los Países Bajos. Nota: B 

    Para el Bayern: un fichaje brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas gracias a sus sensacionales actuaciones con Marruecos; el jugador de 25 años marcó en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria en los dieciseisavos de final contra Países Bajos. Sin embargo, como reconoció el director deportivo Max Eberl, el Bayern llevaba meses trabajando en el fichaje. No fue una decisión improvisada tras el brillo del jugador en el Mundial; los bávaros llevaban tiempo convencidos de que Saibari aporta la mezcla ideal de técnica, trabajo y versatilidad para reforzar un ataque ya de por sí estelar, y nada hace pensar lo contrario. Nota: A

    Para Saibari: el mejor verano de su vida. El Mundial no podría irle mejor: sus actuaciones con Marruecos han llamado la atención de cualquier aficionado. Ahora ha firmado el clásico fichaje «de ensueño» con «uno de los clubes más grandes del mundo», aunque hacerse un hueco en un once con Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise y Jamal Musiala puede ser una pesadilla. Aun así, sus mejores años están por llegar y ahora mismo se siente en la gloria, convencido de que puede aportar mucho al Bayern. Vincent Kompany lo ve igual: Saibari encaja mejor en su estilo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras vender a Ederson al Manchester United, esta operación parece otro negocio inteligente. Los 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) recibidos por Palestra, formado en la cantera pero con pocos partidos en el primer equipo, se convierten en un beneficio neto para el club, que ya planeaba venderlo tras su cesión al Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club. Es una lástima que Palestra no se quede en Bérgamo para dejar huella en el club al que llegó con 10 años, pero cuando equipos como el Inter y el Chelsea mostraron interés, sus aspiraciones crecieron y retenerlo se volvió complicado. Nota: A

    Para el Chelsea: muestra la influencia de Xabi Alonso como director deportivo. El español aprobó el fichaje y el club actuó con rapidez, adelantando al Inter en 24 horas. Se esperaba que Palestra fichara por los ganadores del Scudetto, así que fue un golpe maestro. Se trata de un lateral versátil, rápido y potente, nombrado Mejor Defensor de la Serie A 2025-26, que debería encajar en el sistema de Alonso, ya sea en defensa de tres o de cuatro, y adaptarse a la Premier League. Sin embargo, haber pagado hasta 55 millones de euros parece un sobreprecio: es una cifra enorme para la Serie A y supera con creces la oferta del Inter. Además, con solo 21 años y una temporada destacada, aún está verde, lo que implica riesgo. Nota: B

    Para Palestra: solo él puede explicar por qué escogió al Chelsea en vez del Inter, club de su infancia y del que se dice que es seguidor. Pero la oferta azul, cercana a las 100.000 libras semanales, doblaba la nerazzurra y seguramente inclinó la balanza. Aun así, tiene las cualidades para triunfar en la Premier y no dudó en medirse en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que Giovanni Leoni fichó por el Liverpool el verano pasado, lo que muestra que cada vez más italianos abandonan la Serie A pronto. Además, la firmeza de Alonso por ficharlo sugiere que podría ser una pieza clave en su proyecto. Nota: A

    Krishan Davis

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    30 de junio: Gonçalo Ramos (del París Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Bingo! Los campeones de Europa se ríen de camino al banco tras encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma ridícula por un suplente que no fue titular en la Liga de Campeones la temporada pasada. Ramos llegó como solución ofensiva, pero pasó la temporada en el banquillo, pues Luis Enrique prefirió a Dembélé como «falso nueve». Tampoco ayuda que, en la selección, siga siendo suplente de un Cristiano Ronaldo de 41 años. Los grandes clubes no se peleaban por él este verano, y menos por 75 millones. Pero con esta venta el PSG ha recaudado más de la mitad de lo que necesita para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante. Ramos es un buen delantero: mostró potencial en el Benfica y marcó 45 goles en tres temporadas con el PSG, aunque saliendo desde el banquillo. Pero su precio no tiene sentido para un Milan que no está precisamente nadando en dinero. La operación podría indicar la salida de Rafael Leão, mientras que la presencia de Jorge Mendes y la buena relación entre Gerry Cardinale y Nasser Al-Khelaifi alimentan las especulaciones. Nadie sabe por qué el Milan pagó esa cifra récord. De nuevo, creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Rubén Amorim espera de su número 9. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos, en realidad, no ofrece ni de lejos la misma garantía en cuanto a goles. Nota: D+

    Para Ramos: por fin llega su oportunidad de ser protagonista. Cuando marcó un hat-trick con Portugal en el Mundial 2022, parecía que había nacido una estrella. Sin embargo, Roberto Martínez prefirió mantener a Ronaldo y el joven perdió años de crecimiento. En París sucedió algo parecido: pese a la calidad de la plantilla, se le veía solo como un buen revulsivo. Ahora, por fin, podrá ser el protagonista. Ahora será la punta de lanza de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más importantes del mundo. La presión para justificar su precio será enorme, pues la cifra es astronómica para la Serie A. Te toca demostrar tu valía, Gonçalo. Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    El Brighton vuelve a demostrar su habilidad en el mercado: vende por 52 millones de libras (70 millones de dólares) a un jugador que fichó hace seis años por solo 2 millones. Además, su contrato expiraba en 12 meses, así que cobrar esta cifra por el defensa holandés —antes valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares)— es un éxito. Reinvertirán parte de lo obtenido en un sustituto de gran potencial, como el joven talento de los Spurs, Luka Vuskovic, tras su cesión en el Hamburgo. Además, cuentan con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, e Igor Julio regresa del West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, quien ya trabajó con Van Hecke en el Brighton. Parece que los Spurs han pagado de más por el central, pues los informes indicaban que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras pese a que le quedaba solo un año de contrato. Podría haber costado unos 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es un negociador duro y el Tottenham quizá sintió la presión de actuar; se había informado de que sus rivales de la Premier League, el Chelsea y el Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que parece casi seguro que el capitán del club, Cristian Romero, se marchará este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa, Micky van de Ven, podría seguir sus pasos. Al menos se aseguran un defensa consolidado en la Premier, de 26 años, buen pasador y con la garra y el liderazgo que han echado en falta. Podría formar pareja con el fichaje gratuito Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: El movimiento tiene sentido. Tras anunciar que no renovaría en el Amex, el central holandés ve en Tottenham un trampolín hacia metas aún mayores. Al no concretar Chelsea ni Liverpool su interés, el Tottenham le ofrece la titularidad en un grande, aunque sin Europa. Ya conoce al temperamental De Zerbi, así que su adaptación será rápida. Los Spurs solo pueden mejorar tras otra campaña decepcionante, y la pareja con Senesi se antoja sólida sobre el papel, ofreciendo una base defensiva mientras el club atraviesa un periodo de transición tras evitar el descenso en 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (del Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Osasuna fichó al jugador el verano pasado por 5 millones de euros, pero una cláusula del 50 % con el Real Madrid limita su ganancia. De los 40 millones de su cláusula de rescisión (34,5 millones de libras/45 millones de dólares), 20 millones irán a los blancos, así que Osasuna se quedará con 15 millones (13 millones de libras/17 millones de dólares), una cifra notable para su tamaño. Su salida era previsible tras una temporada en la que contribuyó a 12 goles y se ganó la convocatoria con España para el Mundial, y la cláusula de rescisión les dejó sin margen de negociación. Nota: B-

    Para el Liverpool: Es el primer fichaje de la era Andoni Iraola y aviva la rivalidad en el mercado con el Newcastle. Los Magpies lo tenían como reemplazo a largo plazo de Anthony Gordon, fichado por el Barcelona, pero, al detectar una oportunidad, los Reds lo arrebataron pese a que las negociaciones con los de Tyneside estaban muy avanzadas y su oferta ya se había aceptado. Para los Reds es un golpe maestro: incorporan a un extremo joven y cotizado por una cifra que puede parecer de ganga. Muñoz puede actuar por ambas bandas o por dentro, y aporta la calidad y la profundidad que el equipo necesitaba tras la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike. Su velocidad, trabajo defensivo y polivalencia lo hacen ideal para el estilo de Iraola, quien habría empujado por su fichaje. Ahora debe asegurarse de que la llegada del español no frene el crecimiento de Rio Ngumoha, aunque el club confía en que ambos convivirán sin problemas. Nota: A 

    Para Muñoz: tras aceptar ambas ofertas, la elección final fue suya, y es lógico que optara por Anfield. A sus 22 años ya ha cambiado varias veces de equipo y este será su tercer gran club. Formado en La Masía del Barcelona, pasó luego al Real Madrid y de ahí al Osasuna hace solo un año. Ahora busca asentarse y consolidarse como estrella a largo plazo, y su compatriota Iraola es el técnico ideal para ayudarle. Deberá pelear por un puesto en el once, sobre todo si llega Yan Diomande, pero su versatilidad le brindará oportunidades en la renovada delantera. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konaté (del Liverpool al Real Madrid, libre)

    Liverpool estaba entre la espada y la pared con el futuro de Konaté. Podría haberse evitado si no se hubiera dejado que el contrato del defensa expirara. Si los Reds le hubieran renovado en su mejor momento, durante la temporada 2024-25 en la que ganaron el título, habrían obtenido una buena cantidad al venderlo; pero el francés se marchó gratis tras una temporada individual desastrosa. En ese contexto, habría sido raro que el Liverpool aceptara las desorbitadas exigencias salariales de Konaté (unas 250 000 libras semanales, según informes) tras una temporada caótica llena de errores, con negociaciones eternas que no llegaron a nada, pese a que el jugador afirmó en abril que estaba cerca de un acuerdo. Al menos el Liverpool ya fichó a Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero todo el proceso fue una pérdida de tiempo. Nota: D

    Para el Real Madrid: Es de suponer que el club blanco, que sigue al jugador desde hace tiempo, le ofrecerá el salario astronómico que busca. Aunque no pagará traspaso, asumir ese sueldo es un riesgo, sobre todo tras su floja temporada en Liverpool. Cabe recordar que, según la prensa, el Real ya había retirado su interés en noviembre pasado, lo cual dice mucho. A sus 27 años, el francés aún puede recuperar su mejor nivel, y su fichaje sin traspaso puede resultar económico para un puesto clave. David Alaba se marcha este verano, Antonio Rüdiger ya no está en su mejor momento, Éder Militão sigue lesionado y Dean Huijsen aún es muy joven. Sin embargo, Konaté no es una solución de primer nivel, y la operación puede fracasar pronto bajo el intenso escrutinio de afición y prensa. Nota: B

    Para Konaté: El gran ganador es el jugador, que logra el fichaje soñado y el sueldo que ansía. Deberá adaptarse rápido como titular junto a Huijsen; en el exigente Bernabéu no se tolerarán los errores que mostró en Anfield. Ha imitado a Trent Alexander-Arnold, quien también llegó gratis y sufrió en su debut; esa experiencia debe servirle de aviso. Si recupera rápido la confianza, podrá consolidarse como pieza clave en el nuevo Real Madrid de José Mourinho. Pero nada garantiza que lo logre. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, libre)

    Para el Manchester City: la pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado en la Premier League, un centrocampista ofensivo trabajador e innovador que fue clave en la etapa dorada del club. Era el jugador perfecto para Guardiola, quien incluso lloró en su despedida en el Etihad. Guardiola quería que el jugador de 31 años acabara su carrera en el City, pero la salida se veía venir. Que se marche gratis no es lo ideal financieramente, pero se lo merecía tras nueve años de servicio estelar. Se echará mucho de menos su habilidad, su inteligencia y, sobre todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: dos motivos para celebrar. Los Blancos no solo han fichado gratis a un jugador de enorme calidad, sino que además le han ganado la partida a su acérrimo rival, el Barcelona. Tras meses de especulaciones —algunas de las cuales el propio Bernardo llegó a comentar—, su fichaje por el Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de José Mourinho al Bernabéu lo cambió todo. El técnico lo convirtió en prioridad y el acuerdo se cerró en menos de 36 horas. Aunque sus mejores días quedaron atrás, la pasada Premier mostró que aún puede decidir partidos clave, como su actuación ante el Arsenal en el Etihad. Además, es el ejemplo perfecto para los jóvenes del Madrid: talento y trabajo en una misma persona. Por eso los blancos adelantaron a los culés. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: el fichaje por un equipo español que tanto buscaba. Durante al menos los últimos tres veranos, se le vinculó con un traspaso a un grande de La Liga, pero Guardiola siempre le convenció para quedarse. Esta vez no hubo forma de hacerle cambiar de opinión, así que por fin jugará en uno de los grandes de Europa. El Madrid atraviesa un momento difícil tras ser desbancado por el Barça, pero ayudar a Mourinho a recuperar la cima será un reto que aceptará y disfrutará. La competencia en el Madrid es intensa y ya no es tan dinámico como antes, pero, como dice Guardiola, las primeras cinco yardas están en la cabeza, y en eso pocos son más rápidos que el ex capitán del City. Aunque quizá habría sido mejor ficharlo antes, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para seguir el ejemplo de Luka Modric y brillar en España hasta bien entrados los 30. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: La salida de Cucurella resulta extraña. Llegó en 2022 y, tras un inicio irregular, se convirtió en pieza clave de la defensa. En su mejor momento, es uno de los mejores en su posición. Eso sí, el Chelsea pagó de más al ficharlo por 60 millones de libras (80 millones de dólares) y, como ya había expresado su deseo de marcharse y criticado la gestión del club, se conformará con recuperar 52 millones de libras (69 millones de dólares). Además, quizá les hubiera costado más en futuras ventanas por un jugador que cumplirá 28 años en julio. Su salida deja a una plantilla con poca experiencia sin uno de sus elementos más veteranos, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el esperado fichaje de Valentín Barco cubran el vacío. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El club inicia el mercado con un fichaje sorpresa, pese a que ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el pasado verano, Álvaro Carreras, procedente del Benfica. Según los informes, fue el nuevo (y antiguo) entrenador quien lo pidió. Pagarlo a 60 millones es mucho para un club que suele ser austero en el mercado, así que necesitará rendimiento inmediato de un jugador cuyo nivel ha bajado en los últimos meses. Cucurella, que cumplirá 28 años pronto, debería estar en su mejor momento, pero ¿cuántos años más de alto nivel podrá darle al equipo? Al menos, encaja con el perfil «a lo Mourinho» por su energía y agresividad. Con este fichaje, el Madrid tiene cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que alguna salida parece inevitable. Nota: C

    Para Cucurella: Es el gran beneficiario. Deja un Chelsea inestable y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Se había informado de que el defensa quería volver a España, tras sentirse desilusionado con la gestión de «BlueCo» en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que acabara en el Bernabéu pese al interés del Atlético. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella aceptó de inmediato la llamada del Madrid. Con Mourinho ya interesado, parte como titular, aunque Carreras rotará. Pero, dada la elevada cifra del traspaso, debe rendir desde el primer día; de lo contrario, la exigente afición del Bernabéu, especialmente crítica con su pasado en el Barcelona, se le echará encima. Nota: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, libre)

    Para el Liverpool: una despedida emotiva. Robertson, fichado al Hull City en 2017 por 8 millones de libras, fue clave en la era Klopp y llegó a ser el mejor lateral izquierdo del mundo. A sus 32 años, la edad ya le pesa, así que el club fichó a Milos Kerkez el pasado verano para sustituirlo y trató de venderlo en invierno tras recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema es que Kerkez aún no se ha adaptado a Anfield, y durante la dura temporada 2025-26 se notó la falta de experiencia, tenacidad y liderazgo de Robertson. La afición teme que, sumada a la marcha de Mohamed Salah, su salida empeore el nivel del equipo. Nota: D

    Para el Tottenham: fichaje sorprendente. Los Spurs lo buscaron en enero sin motivo claro: tenían a Udogie, Spence y al recién llegado Souza en la posición. Se argumentó que su liderazgo ordenaría un vestuario convulso y ayudaría a Roberto De Zerbi a imponer compromiso. Llega gratis, pero sigue sin ser prioritario. Nota: C

    Para Robertson: Decisión extraña. Se entiende que quisiera marcharse en enero: era suplente de un jugador irregular y buscaba minutos en la Premier antes del Mundial, algo que los Spurs parecían garantizarle. Finalmente fue titular más de lo esperado en la segunda parte de la temporada, así que llega en buena forma a Norteamérica. Pero nunca hubo opción de que se quedara en Anfield, pues el Liverpool nunca le ofreció renovar. Tenía otras opciones, como la Juventus, así que extraña que elija un club que apenas evitó el descenso. Quizá ahora lo ve más atractivo, porque De Zerbi puede mejorar al equipo en verano. Aun así, no creemos que vaya a jugar mucho más en Londres que la temporada pasada en Liverpool. Nota: C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 de junio: Ederson (del Atalanta al Manchester United, 35 millones de libras)

    ElAtalanta fichó a Ederson en 2022 a la Salernitana por 23 millones de euros y ahora podría casi duplicar esa cifra al venderlo al United tras cuatro temporadas brillantes, incluido un título histórico en la Europa League. Reemplazarlo no será fácil, pero así funciona el modelo del club: fichar, pulir y vender. El Atlético de Madrid también lo quería, pero el Atalanta se mantuvo firme y el United acabó pagando la cifra pedida por un jugador con un año de contrato. Excelente trabajo de uno de los mejores equipos de fichajes. Nota: A

    Para el United: fichaje sensato para un club dado a compras temerarias. Tras la emotiva despedida de Casemiro, el United necesitaba otro centrocampista y optó por un sustituto a la medida: otro brasileño especialista en recuperar balones que, además, sabe jugar. El valor de Ederson ha bajado un poco en el último año —razón por la cual no está en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial, mientras que Casemiro sí lo está—. Pero su bajón se debe en parte a la marcha de Gian Piero Gasperini, pues antes era el eje del Atalanta que derrotó al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la final de la Europa League 2024. Entonces se le relacionaba con Liverpool y Manchester City; si recupera ese nivel, formará una pareja sólida con Kobbie Mainoo, pues aunque no alcance el pico de Casemiro, supera a Manuel Ugarte. Nota: B+

    Para Ederson: El gran fichaje que se merece. Nunca ocultó su deseo de jugar en la Premier, y ahora podrá demostrar su talento en un campeonato que se adapta a sus habilidades. Es excelente recuperando y manteniendo la posesión, además de ser peligroso en el área. Algunos podrían decir que le convenía más fichar por el Atlético de Diego Simeone, pero Michael Carrick fue un gran mediocentro defensivo y, sobre todo, parece haber devuelto la estabilidad a Old Trafford, un destino antes considerado de alto riesgo para jugadores con talento que buscaban dar un salto en su carrera. En nuestra opinión, Ederson tiene todo para brillar en Old Trafford y así volver a la selección brasileña. Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: un cambio de estrategia revelador. El club luchó por retener a Alexander Isak el verano pasado, pero al final le dejó fichar por el Liverpool. Habría sido mejor dejarle marchar cuanto antes, pues su marcha afectó a Eddie Howe y a la plantilla. Por eso, el club se ha apresurado a vender a otro delantero descontento, y por una cifra excelente. Gordon es un atacante trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado, ni con su club ni con su selección, valer los 69 millones de libras pagados. Ahora el reto es invertir ese dinero con acierto, algo que ya fallaron con Isak, y atraer talento este verano no será fácil. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions League a nuevos fichajes, y su pobre 12.º lugar en la Premier, sumado al deseo de Gordon de seguir a Isak y abandonar St. James’ Park, muestra que el club no es una amenaza para la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: una señal preocupante. El club, que llevaba tiempo sin poder invertir por sus problemas financieros, gastó 80 millones en Gordon nada más sanear sus cuentas. El internacional inglés, capaz de jugar en cualquier posición de la delantera y de presionar sin pausa —al contrario que Marcus Rashford—, aportará profundidad, pero el precio sigue siendo elevado. Sin embargo, es innegable que el Barça ha pagado de más. Es cierto que un buen Mundial podría mejorar la percepción del fichaje, y que el jugador del Liverpool marcó diez goles en la Liga de Campeones esta temporada, pero seis fueron ante el Qarabag y el Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En la Premier marcó solo 12 goles en 60 partidos, cifra más cercana a su verdadera media. Aunque Gordon puede dar a Flick el extremo que busca y cobra menos que Rashford, había alternativas más baratas, lo que confirma que el Barça ha vuelto a gastar de más. Nota: C+

    Para Gordon: El sueño cumplido. A pesar de su irregularidad en la Premier, sobre todo en los últimos dos años, por fin ficha por un grande. Él admitió que se ilusionó con el Liverpool de su infancia y que luego pareció cerca del Bayern. Sin embargo, los bávaros, como era de esperar, se echaron atrás ante el precio de venta, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su fichaje, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de reparto. Deberá ganarse un puesto en un equipo lleno de estrellas, y eso no es fácil. Basta ver a Rashford, ahora prescindible tras aportar 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon puede considerarse afortunado: pasa de jugar con Anthony Elanga a hacerlo junto a Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle