Getty Images Sport
Traducido por
El Tottenham y el Chelsea, listos para disputarse a Fisnik Asllani tras su gran temporada en la Bundesliga
Los grandes clubes londinenses lideran la carrera por los fichajes
Según BILD, el Tottenham y el Chelsea están barajando actualmente fichajes para el verano por el delantero del Hoffenheim, que se ha convertido en uno de los nombres más comentados del fútbol alemán. Ambos equipos de la Premier League buscan refuerzos para el último tercio del campo, y el perfil de Asllani como delantero físico y de alta presión encaja a la perfección en la máxima categoría inglesa. Sin embargo, no se trata estrictamente de un asunto londinense, ya que el Bayern de Múnich, uno de los grandes de Alemania, también está siguiendo de cerca la situación. Aunque aún no se han materializado ofertas concretas, el brillante estado de forma del delantero ha hecho que su valor aumente a ojos del Hoffenheim.
- Getty Images
Cifras impresionantes en la Bundesliga
Las estadísticas de su temporada revelación explican perfectamente por qué los clubes de élite europeos están interesados en él. Con ocho goles y cinco asistencias en 25 partidos de la Bundesliga, se ha consolidado como el segundo máximo goleador de su club. Su influencia general va mucho más allá de simplemente marcar goles, ya que ha registrado 57 tiros a puerta y ha ganado 170 duelos esta temporada. Su capacidad única para liderar la delantera con una agresividad descarada, al tiempo que mantiene una eficiencia técnica magnífica, ha llamado la atención de ojeadores de todo el mundo.
Una decisión importante que viene del corazón
Fuera del terreno de juego, ya ha demostrado que es perfectamente capaz de tomar decisiones vitales de gran calado. Nacido en Berlín de padres kosovares, representó a Alemania en varias categorías juveniles antes de optar por cambiar de selección nacional de cara al partido de repesca del Mundial contra Eslovaquia. «Poco antes de incorporarme a la selección sub-21, tomé una decisión que me tocaba muy de cerca», explicó durante una reciente intervención en el podcast Phrasenmäher. «Mi instinto me decía que Kosovo era la elección correcta. Estoy muy apegado a mi tierra natal. Paso allí todos los veranos».
- Getty Images
Superar los contratiempos para llegar a la cima
El camino del delantero hacia la cima no ha sido, desde luego, nada fácil, ya que tuvo que luchar con valentía para superar un periodo que puso en peligro su carrera durante la temporada 2021/22. Al tener que lidiar con una grave lesión de rodilla y la inflamación posterior, el joven delantero atravesó momentos difíciles y se enfrentó a serias dudas sobre si su cuerpo podría soportar las exigencias físicas del deporte profesional. Ahora, tras haber disfrutado de una temporada de despegue verdaderamente espectacular, se erige como uno de los delanteros más codiciados del continente, firmemente en el punto de mira de los clubes más grandes de Europa.
Anuncios