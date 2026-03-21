AFP
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El Tottenham se fija como objetivo a dos porteros de la selección inglesa y al «nuevo Manuel Neuer» para el mercado de fichajes de verano
Los Spurs están interesados en porteros
Según el Daily Mail, el Tottenham está interesado en fichar al portero de la selección alemana sub-21 Noah Atubolu, del Friburgo, y también se ha fijado en Dean Henderson y James Trafford, del Crystal Palace y del Manchester City respectivamente, mientras elabora planes para sustituir a Vicario ante los rumores que lo vinculan con el Inter. Los Spurs se encuentran inmersos en una lucha por la permanencia y tienen un partido crucial contra el Nottingham Forest el domingo, pero el club es consciente de que es probable que el internacional italiano se marche en verano ante el interés del Inter, por lo que se están buscando sustitutos. Antonin Kinsky también podría marcharse tras su vergonzosa actuación en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, aunque podría salir cedido, en lugar de por una cantidad de traspaso.
Trafford costaría alrededor de 35 millones de libras, y Atubolu se considera una opción más rentable, ya que su contrato expira en 2027 y no hay planes de renovarlo.
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La lesión de Vicario, un duro golpe
El Tottenham ya se está preparando para seguir adelante sin Vicario, ya que este se someterá a una intervención quirúrgica tras el partido del domingo contra el Forest. El club del norte de Londres ocupa la 16.ª posición, con 30 puntos, y solo lleva un punto de ventaja tanto al West Ham, 18.º, como al Forest, 17.º.
El italiano sufre una hernia y la intervención se ha programado para que coincida con el parón internacional. Los pronósticos suelen oscilar entre cuatro y seis semanas para una operación de hernia, lo que significa que se perderá partidos clave. Como mínimo, Vicario se perderá los encuentros contra el Sunderland y el Brighton. Si se pierde seis semanas, también podría quedarse fuera de los partidos contra el Wolves y el Aston Villa.
Los Spurs han declarado en un comunicado: «Podemos confirmar que Guglielmo Vicario se someterá a una operación de hernia la próxima semana. La intervención, de carácter menor, del guardameta internacional italiano se ha programado para que tenga el menor impacto posible en nuestra temporada. Guglielmo comenzará su rehabilitación con nuestro equipo médico de inmediato, y se espera que pueda volver a la acción en el próximo mes».
«El nuevo Neuer»
Según el informe, Atubolu ha sido comparado con Manuel Neuer por su estilo característico bajo los palos, y también se le considera un experto en parar penaltis, ya que detuvo cinco lanzamientos consecutivos en la Bundesliga, lo que supone un nuevo récord. Internacional con la selección alemana sub-21, con 22 partidos disputados en categorías inferiores, aún no ha debutado con la selección absoluta, pero ha destacado en el Friburgo en las últimas temporadas. En total, ha disputado 112 partidos con el club de la Bundesliga, ha mantenido su portería a cero en 36 ocasiones y ha establecido un nuevo récord del club al tiempo más largo sin encajar un gol, con 609 minutos sin ver cómo se movía su red.
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¿Y ahora qué?
Según se informa, el West Ham también está interesado en el portero del Friburgo, pero se encuentra en una situación igual de delicada que el Tottenham; ambos equipos buscarán mantener su permanencia en la Premier League antes de concretar sus planes para el verano.
Atubolu espera cerrar su fichaje este verano y también aspira a convertirse en el primer portero negro en representar a Alemania.
Dijo: «Convertirme en el primer portero negro de la selección absoluta de Alemania sería algo especial; nunca ha ocurrido antes. Pero a mí realmente no me importa el color de la piel de nadie. Al final, el rendimiento siempre debería ser el factor decisivo».
Al hablar de la posibilidad de ser convocado como joven guardameta, añadió: «Diría que ahora es un buen momento para mí, porque Manuel Neuer ya no está aquí y Marc-André ter Stegen probablemente tampoco jugará con la selección nacional durante mucho tiempo. En su día, Neuer era el mejor del mundo, pero ahora ya no tenemos un único portero de referencia, sino varios que están en liza. Creo que esto podría ser una ventaja para mí».
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