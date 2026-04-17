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El Tottenham podría infringir las normas de la Premier League por su interés en el defensa del Bournemouth Marcos Senesi
Las conversaciones avanzadas suscitan inquietudes jurídicas
Según The Athletic, el Tottenham negocia para fichar a Senesi como agente libre si se mantiene en la máxima categoría. Contactar con el jugador de 28 años antes del plazo permitido infringiría el reglamento de la Premier League. El club londinense lo niega y, al ser consultado por el Daily Telegraph, se limitó a tachar la noticia de «rumores y especulaciones». Pese a la desmentida, la filtración pone a los Spurs en una situación delicada ante la liga y complica su principal fichaje para el verano.
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Explicación de las reglas de la Premier League
El reglamento de la Premier League fija normas claras sobre cuándo y cómo los clubes pueden contactar a jugadores de otros equipos. En resumen: - Los clubes pueden negociar con cualquier jugador, siempre que tengan el consentimiento previo por escrito de su club actual (T.1.2). Además, añade: «Un club podrá contactar, desde el tercer sábado de mayo hasta el 1 de julio, con un jugador bajo contrato: T.2.1 que quedará libre el 1 de julio».
La postura del Bournemouth y su lucha por la permanencia
El Tottenham podría evitar sanciones, pues el Bournemouth no planea quejarse formalmente. Los Cherries ya asumen que perderán al defensa cuando venza su contrato. Mientras, los Spurs luchan por no descender bajo Roberto De Zerbi, quien el miércoles organizó una cena para unir al grupo.
Consciente del desafío, De Zerbi afirmó: «Debo conocer mejor a los jugadores cada semana. No hay tiempo que perder. Ahora, sobre todo para el Tottenham esta temporada, las cualidades de los jugadores son importantes, pero el espíritu y la relación entre ellos, el amor que muestran por el club, es más importante».
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¿Qué le depara el futuro a los Spurs?
El Tottenham debe priorizar ya la permanencia en la Premier League para seguir atrayendo a sus objetivos de fichaje. Pese a la amenaza de sanciones, su meta inmediata es sumar puntos. La llegada de Senesi dependerá en gran medida de la posición final del equipo en la liga.