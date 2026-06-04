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El Tottenham ofrece 70 millones de libras por una estrella del Brighton que irá al Mundial, mientras Roberto De Zerbi ficha a un jugador de su exequipo
El Tottenham intensifica su interés por el defensa del Brighton
El Tottenham ha presentado una primera oferta al Brighton por el defensa central de 25 años Van Hecke. Según el Telegraph, la propuesta es inferior a los 70 millones de libras que pide el Brighton, aunque las negociaciones continúan. La iniciativa parte de De Zerbi, quien trabajó con el central entre 2022 y 2024 en el Brighton y busca un defensa que ya conozca su estilo.
Su futuro genera cada vez más debate, pese a que su contrato vence en 2027. Se rumorea que el central holandés aún no ha firmado la renovación, detalle que podría animar a otros clubes en el próximo mercado estival.
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El Brighton ya había dado a conocer sus planes para las negociaciones del contrato
En abril, el entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, anunció que hablaría con el defensa sobre su futuro. Las conversaciones aún no han llegado a un acuerdo, lo que genera incertidumbre sobre sus planes a largo plazo. Ahora el Brighton debe decidir si sigue negociando o acepta ofertas por uno de sus activos más valiosos.
Van Hecke, junto con Bart Verbruggen y Carlos Baleba, es uno de los jugadores más cotizados del Brighton. Dado el historial del club en traspasos millonarios, el Tottenham deberá cumplir las exigencias de los Seagulls si quiere ficharlo.
La convocatoria para el Mundial refuerza la imagen de Van Hecke
La oferta del Tottenham llega mientras Van Hecke se prepara con la selección de los Países Bajos para el Mundial 2026. Recientemente jugó 87 minutos en un amistoso contra Argelia y sigue en los planes defensivos de Ronald Koeman.
Llegado en 2020 del NAC Breda, se ha consolidado como defensa fiable en la Premier League tras pasar por Heerenveen y Blackburn Rovers. La temporada pasada fue titular en 36 partidos con Hurzeler, lo que refleja su regularidad y relevancia para el Brighton.
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Es posible que los Spurs tengan que subir su oferta
El interés del Tottenham en Van Hecke se inscribe en su plan para reforzar la defensa. También negocia el fichaje de Marcos Senesi, del Bournemouth, para dar más profundidad y calidad a la zaga.
Como el Brighton no tiene presión para vender, quizá los Spurs deban mejorar la oferta. El club londinense quiere cerrar el fichaje antes del Mundial, pues una buena actuación de Van Hecke podría elevar aún más su precio.