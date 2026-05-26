El Tottenham actúa rápido ante el interés de otros clubes. Savinho apenas ha sido titular esta temporada en el Etihad Stadium: solo 14 partidos, siete en la Premier League, lo que alimenta los rumores sobre su futuro en el City. Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el Tottenham ha reanudado las conversaciones para ficharlo.

En X escribió: «El Tottenham ha reactivado las negociaciones para fichar a Savinho este verano. Las conversaciones iniciales ya estaban en marcha tras el acuerdo del verano pasado, que luego se frustró cuando el Man City decidió no vender. Savinho está abierto al traspaso. El Newcastle también le sigue de cerca».