Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición del Barça que pensaba que merecía, pero no es tan difícil entender por qué. El exjugador del Man City marcó unos respetables 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluidos los 21 de la pasada temporada en todas las competiciones, la mejor cifra de su carrera, mientras el equipo de Hansi Flick revalidaba con éxito el título de Liga, pero era considerado un hombre de recursos y desesperó a los aficionados con su irregular definición. Por un lado, venderlo era arriesgado porque el Barça ya andaba corto de efectivos en ataque tras la salida de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una mejor oportunidad para hacer caja. El valor de Torres alcanzó su punto más alto tras su gol de la victoria en la final del Mundial de 2026 con España, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era ligeramente inferior a los 55 millones de euros que invirtieron en Torres cuando lo ficharon del City, pero su contrato terminaba el próximo verano, y además habrían tenido que pagar 8 millones de euros extra al club de la Premier League si le hubieran renovado por una cláusula específica incluida en la operación. Quitarse de encima su elevado salario también ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más determinante para la plantilla de lo que Torres llegó a ser nunca. Nota: B+

Para el PSG: Torres puede que nunca entre en el grupo de los futbolistas de élite a nivel individual, pero hacerse con un campeón del mundo versátil en el punto álgido de su carrera por una cantidad razonable sigue siendo una victoria importante para el PSG. Torres también encaja muy bien a nivel táctico con Luis Enrique, que dio al delantero su debut con la selección absoluta española allá por 2020. La fluidez posicional ha sido una de las bases del éxito del PSG con Luis Enrique, y Torres es de lo más flexible que hay, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. También tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabian Ruiz, lo que debería dar frutos de inmediato en el vigente bicampeón de Europa. Hay muchas posibilidades de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de LaLiga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también lo convertirá en una buena opción para la Champions League. Torres no es un reemplazo hombre por hombre de Goncalo Ramos, pero potencialmente sí puede ofrecerle al PSG más de lo que ofrecía el delantero portugués, especialmente en lo que respecta a sus inteligentes movimientos en el último tercio.Nota: A-

Para Torres: El héroe mundialista de España verá este movimiento como un paso adelante, y como la confirmación de que tenía razón al denunciar públicamente la falta de avances en las conversaciones para renovar con el Barça, algo comprensible. El PSG aspira a convertirse en el segundo club que logra tres Champions League seguidas en la era moderna, mientras que el Barça no gana la competición desde 2015, cuando precisamente contaba con Luis Enrique. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será distinta de la que tenía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, lo forman Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en las bandas, y Ousmane Dembele por dentro. Si Torres cree que por fin se convertirá en una figura principal en el Parque de los Príncipes después de haber estado tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no mejorará su legado, simplemente reforzará aún más su condición de jugador de rotación. Torres puede darse cuenta rápidamente de que el césped no es más verde al otro lado, e incluso arrepentirse de haber salido de su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor situado para competir con el PSG por la gloria europea sin él. Nota: B-

James Westwood