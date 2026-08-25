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Todo sobre apuestas en GOAL
Savinho Tottenham GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

Traducido por

¡El Tottenham ha perdido el norte! Los 85 millones de libras que gasta el Tottenham en Savinho convierten la operación en una de las más ridículas de la historia del fútbol: GOAL califica los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

Opinion
Tottenham
Savinho
Manchester City
A. Bouaddi
Manchester United
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Brujas
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Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años incluye un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es hora de los fichajes! El mercado de 2026 vuelve a estar siendo muy movido, con algunos nombres muy importantes protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del mercado el 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda preguntándose qué podría haber pasado si hubiera tomado una decisión diferente en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha salido mejor parado de cada gran operación incluso antes de que los jugadores sean presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, iremos puntuando cada fichaje cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores, y perdedores, del periodo de traspasos.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • FBL-HKG-ENG-PR-MANCITY-ITA-SERIEA-INTERAFP

    25 de agosto: Savinho (del Manchester City al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el Manchester City: ¡Un candidato realmente firme a la tasa de traspaso más ridícula jamás pagada en toda la historia de este deporte! El City se irá dando palmas con las orejas tras haber logrado de algún modo una venta récord en la historia del club por un jugador que prometió mucho y ofreció poco durante sus dos temporadas en el Etihad Stadium, pese a haber llegado con gran expectación, una etapa que se saldó con un total de solo dos goles en la Premier League. El Manchester City estará encantado de que el Tottenham, una vez más, haya estado dispuesto a llegar de forma tan desconcertante tan alto para conseguir a su hombre, apenas un año después de haber intentado fichar a Savinho por alrededor de la mitad del paquete total de 85 millones de libras (116 millones de dólares) que ha desembolsado. Eso sí, con 22 años, Savinho sigue teniendo el potencial para convertirse en un talento de talla mundial en el Tottenham Hotspur Stadium y Enzo Maresca podría quedarse algo corto en las bandas, pero aún queda mucho tiempo en el mercado para reinvertir ese ingreso gigantesco y todavía cuenta en sus filas con jugadores como el prometedor Jeremy Monga y un Jack Grealish ya recuperado. Para un jugador del nivel actualmente discreto del brasileño, esta era sencillamente una oferta demasiado, demasiado buena como para rechazarla, pase lo que pase en el futuro. Nota: A+

    Para el Tottenham: Si los fichajes de Sandro Tonali y Mateus Fernandes por un total de 185 millones de libras (252 millones de dólares) ya levantaron cejas, este acuerdo hará que se disparen hasta el techo. El Tottenham ha mostrado disposición a gastar a lo grande durante todo el verano, y se podría argumentar que su desembolso por esa pareja de nuevos centrocampistas era más o menos justificable como parte necesaria de la reconstrucción de la plantilla de Roberto De Zerbi tras dos temporadas consecutivas en las que el club ha coqueteado con el descenso. Sin embargo, gastar 85 millones de libras en Savinho, de entre todas las opciones posibles, sugiere que podrían haber perdido el rumbo en los despachos. Ese tipo de cantidad exige un impacto constante y de alto nivel, y en ningún momento durante su etapa en el City ha demostrado el extremo brasileño que sea capaz de ofrecer eso. Hay que plantear serias preguntas sobre cómo los Spurs han pasado de ofrecer 43 millones de libras por el extremo hace un año a literalmente doblar esa cantidad apenas 12 meses y una temporada irrelevante después, con cuatro goles, tres asistencias y solo siete titularidades en la Premier League. Existe la posibilidad de que Savinho termine funcionando y sea un gran éxito en el norte de Londres, pero eso no cambia el hecho de que se trata de un gasto desmesurado de entrada. Nota: F

    Para Savinho: Hay que sentir algo de pena por Savinho, porque ahora va a tener que estar a la altura de esta monstruosa tasa de traspaso en el Tottenham Hotspur Stadium o arriesgarse a que lo etiqueten como un fracaso, un desenlace que algunos considerarán inevitable. Si el Tottenham hubiera pagado lo que realmente vale, probablemente alrededor de 45 millones de libras (61 millones de dólares), la presión habría sido menor, pero ahora se esperará del jugador de 22 años que rinda desde el primer día y se convierta rápidamente en una figura central del ataque de De Zerbi. Como ya hemos señalado, Savinho desde luego tiene la capacidad de triunfar si se convierte en un hombre clave y juega semana tras semana, algo que nunca iba a suceder bajo el célebre técnico cambiante Pep Guardiola en Mánchester. Desde la perspectiva del jugador, este es un nuevo comienzo muy necesario en otro llamado club del ‘Big Six’, la oportunidad de trabajar con otro entrenador de excelente reputación y un deseable cambio de aires con su marcha a Londres. Sin embargo, persiste la sensación inamovible de que siempre cargará con el peso de esa tarifa astronómica. Es un traspaso que ya podría marcar para bien o para mal su carrera en la élite. Nota: B-

    Krishan Davis

    • Anuncios
  • Ayyoub Bouaddi(C)Getty Images

    23 de agosto: Ayyoub Bouaddi (del Lille al Manchester City, 86 millones de libras)

    Para el Lille: Otro ingreso enorme. Bouaddi tenía solo 13 años cuando se incorporó al Lille en 2021, pero no pasó mucho tiempo antes de que se hablara de él como el canterano con más proyección del club desde Eden Hazard. En ese sentido, el traspaso multimillonario del centrocampista defensivo a Inglaterra no sorprende en absoluto. Después de firmar una actuación de MVP contra el Real Madrid el día de su 17º cumpleaños, era solo cuestión de tiempo que acabara fichando por uno de los grandes de Europa, y su sobresaliente actuación con Marruecos en su duelo del Mundial contra Brasil el 13 de junio hizo inevitable un cambio de aires este verano. Aun así, sigue siendo una cifra increíble para el Lille, que anteriormente había tasado a Bouaddi en unos 70 millones de libras. Ya había ingresado muchísimo dinero con ventas como las de Nicolas Pepe, Victor Osimhen y Rafael Leao pero, al igual que ocurrió con la venta de Leny Yoro al Manchester United en 2024, esto no es más que beneficio puro para un club con una merecida reputación por desarrollar y pulir a los mejores talentos jóvenes. Nota: A+

    Para el City: El sustituto de Rodri. Nunca hubo realmente dudas de que el internacional español dejaría el Etihad este verano, ni siquiera después de recordar a todo el mundo sus innumerables cualidades guiando a España a la gloria en el Mundial de 2026. Así que el doble desafío al que se enfrentaba el City era sacar la mayor cantidad de dinero posible por Rodri y, al mismo tiempo, encontrar un sucesor a la altura. Hay que decir que ha cumplido ambos objetivos: 65 millones de libras es una gran cantidad por un jugador de 30 años que se ha recuperado hace poco de una lesión de ligamento cruzado anterior; y, aunque el City claramente ha pagado de más por Bouaddi, su potencial es evidente y enorme. Por supuesto, exigirle a un jugador de 18 años que llene de inmediato el inmenso vacío dejado por uno de los mejores mediocentros defensivos que ha visto este deporte es muchísimo. Pero también hay que decir que el City ha fichado al centrocampista defensivo con más proyección del mundo en estos momentos (¡al Liverpool realmente le habría venido bien fichar a Bouaddi!). Que pueda resolver de inmediato todos los problemas, ya evidentes, del City bajo las órdenes de Enzo Maresca, eso ya es una cuestión completamente distinta... Nota: B

    Para Bouaddi: El tipo de movimiento que siempre estuvo destinado a hacer, y más pronto que tarde. Bouaddi tiene fama de ser una persona muy humilde y trabajadora, pero también cree firmemente en su calidad. No tiene ninguna duda de que puede triunfar al más alto nivel, lo que explica en parte que cambiara su lealtad internacional de Francia a Marruecos a principios de este año, ya que esta última le ofrecía la oportunidad de jugar el Mundial de este verano. Las sorprendentemente maduras actuaciones de Bouaddi en Norteamérica invitan al optimismo de cara a su llegada a Mánchester. Es cierto que sustituir a Rodri sigue siendo una tarea intimidante y no se le concederá demasiado margen de error dada la cifra pagada por él. Pero desde luego da la impresión de tener la inteligencia, la confianza y la serenidad necesarias para hacer frente a la naturaleza increíblemente intensa del fútbol de la Premier League. El hecho de que vaya a tener a Elliott Anderson, y muy probablemente a Enzo Fernandez, como apoyo en la medular también debería ayudar a aligerar su carga y quitarle algo de presión para rendir desde el primer día. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United crestGetty/GOAL

    22 de agosto: Carlos Baleba (del Brighton al Manchester United, 70 millones de libras)

    Para el Brighton: Este es, una vez más, el brillante modelo de negocio del Brighton en acción. Puede que el club despertara dudas al desembolsar 23 millones de libras para llevar al centrocampista camerunés Carlos Baleba a la Premier League desde el Lille como un relativo desconocido hace tres años, pero esa decisión ha dado enormes frutos al obtener un beneficio masivo apenas tres años después. Eso sí, la cotización de Baleba ha bajado desde el verano pasado, cuando el Brighton exigía más de 100 millones de libras al Manchester United, en una temporada en la que su rendimiento tuvo dos caras, con su entrenador Fabian Hurzeler creyendo que las especulaciones sobre su traspaso afectaron inicialmente a su forma. En consecuencia, Baleba desde luego no habría podido alcanzar los 100 millones de libras o más este verano, pero un paquete total de 70 millones de libras (95,5 millones de dólares) sigue pareciendo una buena operación para el Brighton, especialmente si el jugador de 22 años sigue rindiendo de forma irregular. El club de la costa sur inevitablemente reinvertirá ese dinero en varias otras jóvenes joyas a las que luego venderá con un beneficio significativo. Nota: B+

    Para el Manchester United: En el United sentirán que su paciencia ha dado resultado. El club se había retirado de las negociaciones con el Brighton en el verano de 2025 después de que quedara claro que el Brighton quería una cifra en la misma línea que los 115 millones de libras que el Chelsea les había pagado por Moises Caicedo en 2023, pero siempre se informó de que volverían a por él en algún momento en el futuro. Ese momento es ahora, con el Manchester United aprovechando la algo irregular campaña 2025-26 del centrocampista para cerrar lo que considerarán un fichaje a precio rebajado en un verano en el que las tarifas se han inflado enormemente, dado que habría costado bastante más hace 12 meses. La esperanza será que, con 22 años, las actuaciones irregulares de Baleba fueran simplemente el resultado de que aún estaba algo por pulir, con los mejores años de Baleba claramente todavía por delante. Su temporada también se vio alterada por la Copa Africana de Naciones, y mejoró mucho en la segunda mitad del último curso, con el United supuestamente animado por sus datos subyacentes. Baleba aporta la fuerza física y el empuje desde el centro del campo que el United ha echado tanto en falta este verano tras la salida de Casemiro. Michael Carrick y la afición tendrán que darle algo de tiempo para asentarse, eso sí, especialmente después de que sufriera una lesión en los ligamentos del tobillo en pretemporada, pero si logra cumplir su potencial será una solución ideal a largo plazo para una posición problemática en Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ha tenido que ser paciente, pero Baleba por fin está de camino al Manchester United en lo que seguramente sea un movimiento soñado para un jugador que solo llegó a Europa desde su Camerún natal hace cuatro años y medio. El Brighton claramente sabía que estaba fichando a un joven de gran potencial cuando consideró oportuno desembolsar 23 millones de libras para incorporarlo en 2023 siendo un relativamente desconocido de 19 años y, aparte del bache de la temporada pasada, ha seguido la trayectoria esperada. Baleba se ha ganado esta oportunidad, y ahora estará decidido a asegurarse de que no se le escape. Desde luego, da la sensación de que está destinado a ser una figura importante desde el principio en Old Trafford, donde un centrocampista defensivo físico llevaba tiempo en la lista de deseos. Formará parte de un centro del campo renovado junto a Youri Tielemans, Kobbie Mainoo o Andrey Santos y Bruno Fernandes, con la misión de romper ataques y hacer avanzar a su equipo con balón. Necesitará tiempo para asentarse tras su lesión de pretemporada, pero no hay duda de que se trata de una incorporación ilusionante a largo plazo para el Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

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  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (del Liverpool al Inter, 35 millones de euros)

    Para el Liverpool: Un desenlace previsible, pero triste de todos modos. La salida de Jones significa que ya no queda ni un solo chico de la zona en la plantilla del Liverpool, algo bastante deprimente para la afición. Recordemos que no hace tanto que Jurgen Klopp soñaba con un «equipo de scousers». Aun así, se puede entender hasta cierto punto por qué el Liverpool ha permitido la marcha de Jones, ya que solo le quedaba un año de contrato y estaba claro que ya no era feliz en Anfield. Ni siquiera el despido de Arne Slot pareció mejorar su estado de ánimo durante el verano, como quedó subrayado por su disputa por el brazalete de capitán con Dominik Szoboszlai. Sin embargo, aunque el Liverpool hizo bien en mantenerse firme con la cantidad que quería por el traspaso de Jones, ahora es imprescindible que encuentre un sustituto, porque incluso teniendo en cuenta la continua mejoría de Trey Nyoni, el Liverpool ya andaba de forma preocupante corto de efectivos y de calidad en el centro del campo. Y tampoco olvidemos que el polivalente Jones fue en realidad una de las mejores opciones de Slot en el lateral derecho la temporada pasada. Nota: C

    Para el Inter: Un fichaje potencialmente astuto. Beppe Marotta es algo así como un maestro del mercado de fichajes y probablemente el consejero delegado del Inter considere que Jones representa una muy buena operación. Recordemos que, aunque da la sensación de que el producto de la cantera del Liverpool lleva una eternidad en escena, todavía solo tiene 25 años y no hace tanto que rindió a un nivel lo bastante alto como para abrirse paso en la selección inglesa. Jones parece encajar bien en el centro del campo de Christian Chivu, dado que resiste muy bien la presión y además trabaja incansablemente para el equipo. Así que, aunque Jones obviamente no tiene la misma amenaza goleadora que Scott McTominay, se puede defender que es un jugador técnicamente superior, lo que significa que hay muchas opciones de que acabe siendo un éxito igual de grande en Milán como lo ha sido el escocés en Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Un cambio de aires muy necesario. Las cosas se habían estancado para Jones en Anfield. Se había quedado sin progresar, su carrera se había frenado y su frustración era evidente. Hubo rumores de un desencuentro con Slot y pronto quedó claro que tampoco iba a tener los minutos que tanto ansiaba en su posición preferida en el centro del campo con Andoni Iraola. En consecuencia, el traspaso era imprescindible y un movimiento a Milán podría ser justo lo que Jones necesitaba. Desde luego, la presencia de compatriotas como John Stones y Djed Spence debería ayudarle a adaptarse rápido a San Siro, y realmente no sorprendería verle brillar en la Serie A, que, con todas sus virtudes, está indudablemente uno o dos peldaños por debajo de la Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (del Aston Villa al Arsenal, 55 millones de libras)

    Para el Villa: Aston Villa no tiene por qué estar necesariamente descontento con un paquete total de 55 millones de libras (75 millones de dólares) por un jugador al que le quedaban los dos últimos años de contrato. De cara al futuro, habría habido oportunidades limitadas de ingresar una suma tan importante si el central Ezri Konsa se hubiera quedado y, con 28 años, probablemente esto era lo mejor a lo que podía aspirar el club, pese a su condición de internacional con Inglaterra y a que los Villans llegaron a pedir 60 millones de libras (82 millones de dólares) en un momento de las negociaciones. Sin embargo, tras la salida de Lucas Digne al PSG a comienzos de este verano, la marcha de Konsa deja al Villa con una línea defensiva bajo mínimos en la víspera de la nueva temporada de la Premier League, por lo que tendrá que moverse rápido para encontrar un sustituto. También supone la pérdida de otro jugador clave más, mientras la plantilla de Unai Emery sigue desmantelándose tras los respectivos traspasos de Morgan Rogers y Youri Tielemans al Chelsea y al Man Utd, al tiempo que existe una seria incertidumbre en torno a los futuros de Ollie Watkins y Emiliano Martinez. Nota: C

    Para el Arsenal: Esta es una decisión desconcertante por parte del Arsenal y de Mikel Arteta. Según se informa, el Arsenal estaba decidido a reforzar el lado derecho de su línea defensiva tras las lesiones del central William Saliba y del lateral Jurrien Timber, pero el técnico seguramente ya tenía a su disposición las herramientas necesarias para salir adelante sin ellos y ahorrarle al club un desembolso importante. Tanto Ben White como Cristhian Mosquera pueden cubrir esas posiciones, mientras que el lateral izquierdo titular Riccardo Calafiori es nominalmente central, al igual que Piero Hincapie, y Myles Lewis-Skelly es más que capaz de cubrir esa banda si otros se desplazaban. Puede que el Arsenal hubiera necesitado un reajuste con jugadores ligeramente fuera de posición, pero cuesta imaginar que eso hubiera sido tan perjudicial para una defensa tan bien trabajada. Mosquera impresionó en sus limitadas apariciones la temporada pasada, pero Konsa ahora es un obstáculo directo para su progresión, y lo mismo puede decirse del canterano Marli Salmon. Esto es claramente un ejemplo de Arteta ejerciendo los importantes poderes que tiene entre bastidores en el Emirates, mientras el club accede a su deseo de contar con un recambio de calidad, y Konsa es sin duda un muy buen defensor que aporta un liderazgo muy útil. El técnico español necesita efectivos con el Arsenal compitiendo en cuatro frentes, pero esto parece una solución costosa para lo que debería ser un problema a corto plazo. Nota: C+

    Para Konsa: Desde luego, no se puede reprochar a Konsa que dé el salto a los campeones de la Premier League en esta etapa de su carrera en busca de títulos mayores después de ganar la Europa League en 2025-26, pero se enfrenta a una verdadera batalla para asentarse a largo plazo en el norte de Londres. No hay garantía de que vaya a ser titular inicialmente en el lateral derecho por delante de White, y casi con toda seguridad caerá en el orden de preferencias para el invierno una vez que tanto Saliba como Timber se hayan recuperado de sus respectivas cirugías y sean considerados lo bastante aptos para regresar. Sabemos que Arteta quiere poder apoyarse en una plantilla amplia compuesta por titulares garantizados y sus llamados “finishers”, y todo apunta a que ese será el papel que desempeñará Konsa en el Emirates. Sin embargo, si termina su etapa allí como campeón de la Premier League y quizá incluso de Europa, probablemente no le importará lo más mínimo. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (del Manchester City al Al-Qadsiah, 52 millones de libras)

    Para el City: ¡Toda una proeza! El City ha conseguido de algún modo obtener un beneficio pequeño pero significativo por un jugador que firmó una temporada muy pobre después de llegar al Etihad procedente del AC Milan el verano pasado por 46,5 millones de libras. Reijnders causó de hecho una impresión positiva en sus primeros compases en la Premier League, al marcar un gol y dar otro en su debut ante el Wolves el pasado agosto, pero el anterior técnico, Pep Guardiola, acabó perdiendo casi por completo la fe en el internacional neerlandés, que pasó la mayor parte de sus últimos meses en Manchester sentado en el banquillo. El posterior cambio de entrenador no hizo nada por mejorar las opciones de Reijnders de relanzar su carrera en el City. Al contrario, acabó con cualquier esperanza que pudiera tener de darle la vuelta a la situación, y el jugador de 28 años fue vendido al mejor postor para ayudar a financiar un movimiento planeado por el favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Así que, aunque sin duda se podría argumentar que el neerlandés merecía más tiempo para demostrar su valía, el City nunca iba a rechazar una oferta tan generosa por un suplente. Nota: B+

    Para el Al-Qadsiah: Otra declaración de intenciones, y quizá la más llamativa hasta la fecha. El Al-Qadsiah se ha ganado a pulso la reputación de ser uno de los clubes ascensor del fútbol saudí, pero fichar a Reijnders es una seria muestra de ambición por parte de unos propietarios que creen firmemente que Brendan Rodgers es capaz de liderar una pelea por el título esta temporada. El norirlandés ha hecho sin duda un gran trabajo desde que asumió el cargo el pasado diciembre, con el Al-Qadisah terminando cuarto en la Saudi Pro League 2025-26 gracias en gran medida a una racha récord en el club de 17 partidos sin perder. Que el exentrenador del Liverpool pueda repetir ese tipo de rendimiento doméstico al mismo tiempo que afronta la primera campaña de su historia en la AFC Champions League Elite está abierto al debate. Sin embargo, la llegada de un internacional de la calidad de Reijnders no ha hecho más que reforzar la percepción de que el equipo respaldado por Saudi Aramco, que pronto se mudará a un estadio completamente nuevo con capacidad para 47.000 espectadores, es la fuerza emergente de la SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Una decisión desconcertante, sobre todo a estas alturas de su carrera. Reijnders dejó el Milan por Mánchester porque quería competir por los mayores honores del fútbol de clubes. Así que, ¿por qué ha decidido ahora pasar lo que deberían ser los años cumbre de su carrera profesional jugando en Arabia Saudí? No es que no tuviera otros pretendientes. Por supuesto, Reijnders no es el primer jugador de alto perfil tentado por las riquezas que ofrece la SPL, y desde luego no será el último. Pero es difícil no preguntarse si podría llegar a arrepentirse de su decisión desde un punto de vista deportivo. Reijnders es un centrocampista con gran calidad técnica y llegada al gol, está claro que es demasiado bueno para el Al-Qadsiah y existe un riesgo muy real de que este movimiento termine perjudicando sus opciones de representar a Países Bajos en la próxima Eurocopa. A los 28 años, su etapa en la élite podría haber terminado ya. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (del Manchester City al Barcelona, 75 millones de euros)

    Para el Manchester City: La salida de Pep Guardiola y de leyendas del club como Bernardo Silva y John Stones ya habría sido lo bastante dolorosa para la afición del City, pero perder a su mejor jugador provocará un miedo real. Da la sensación de que el City está condenado a sufrir un bajón sin Rodri, que era el corazón del equipo y un líder irremplazable. Actuando tanto como principal escudo defensivo como organizador desde atrás, Rodri impulsó el éxito del City bajo Guardiola. De hecho, el City ganó el 74,1 % de sus partidos de la Premier League cuando el español controlaba el centro del campo, y ese porcentaje se desplomó hasta el 61,9 % cuando no estuvo. Rodri también dio un paso al frente para marcar en los partidos más importantes, incluido el gol de la victoria en la final de la Champions League de 2023 y en varios encuentros decisivos por el título de la Premier League. A pesar de su precio de 116 millones de libras (156 millones de dólares), Elliot Anderson no tiene el mismo juego completo, y el posible fichaje de Ayyoub Bouaddi es demasiado joven e inexperto como para esperar que llene ese vacío. No es menos que un golpe de pesadilla para el sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, que tiene por delante una tarea enorme para ajustar el plan táctico del City y asegurarse de que aún pueda competir por los títulos más importantes. Nota: F

    Para el Barcelona: Un fichaje de impacto que sacude el fútbol europeo. El Barça ya era el gran favorito para ganar una tercera Liga consecutiva, pero ahora parece una conclusión inevitable. El Real Madrid estará tocado después de ver cómo su principal objetivo ficha por su máximo rival, con Rodri decantándose por el proyecto ya bien asentado de Hansi Flick en lugar del trabajo de reconstrucción de Jose Mourinho en la capital española. Rodri bien podría ser la pieza final del puzle para que el Barça conquiste su primera Champions League desde 2015; es el mejor mediocentro defensivo del mundo y el hombre perfecto para aportar estabilidad al once de Flick. Sin duda, a los rivales les resultará mucho más difícil atravesar al Barça en fase de transición con Rodri corrigiendo. Además, el jugador de 30 años debería adaptarse al instante, dado que la plantilla del Barça está repleta de compañeros suyos de la selección española. Necesitaban actuar tras la pérdida de Frenkie de Jong, de quien se informa que afronta una lucha por volver a jugar antes de final de año después de dañarse los ligamentos de la rodilla, y Rodri es una solución soñada. No parece exagerado sugerir que el Barça podría dominar tanto en el plano nacional como en el continental durante los próximos dos o tres años ahora que tiene al ganador del Balón de Oro de 2024 llevando la batuta. Nota: A+

    Para Rodri: Este es un siguiente paso natural para Rodri tras su triunfo en el Mundial de 2026 y su Balón de Oro con España. Ayudar al City a través de un periodo de transición palidece en comparación con la oportunidad de devolver al Barça a la cima del fútbol, y no hay otro equipo que encaje mejor con los principios tácticos a los que se acostumbró bajo Guardiola. Este también es un movimiento que podría permitir a Rodri volver a su pico físico. Las lesiones graves han trastocado la carrera del ex del Atlético de Madrid en los últimos años, y regresar al entorno menos exigente físicamente de La Liga debería favorecer su longevidad en la élite. Después de haber ganado ya dos grandes títulos junto a futbolistas como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Dani Olmo a nivel internacional, la transición al Camp Nou debería ser fluida para Rodri, de quien se espera que desempeñe el mismo papel de dictador total que tan buen resultado le ha dado en España y en el City durante los últimos siete años. Se ha informado de que el Real ofreció a Rodri un paquete económico mucho más atractivo, pero tomó la decisión correcta al optar por el entorno más saludable y seguro del Camp Nou, donde ahora podría escribir el capítulo más exitoso de su brillante carrera. Nota: A

    James Westwood

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15 de agosto: Ferran Torres (del Barcelona al PSG, 50 millones de euros)

    Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición del Barça que pensaba que merecía, pero no es tan difícil entender por qué. El exjugador del Man City marcó unos respetables 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluidos los 21 de la pasada temporada en todas las competiciones, la mejor cifra de su carrera, mientras el equipo de Hansi Flick revalidaba con éxito el título de Liga, pero era considerado un hombre de recursos y desesperó a los aficionados con su irregular definición. Por un lado, venderlo era arriesgado porque el Barça ya andaba corto de efectivos en ataque tras la salida de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una mejor oportunidad para hacer caja. El valor de Torres alcanzó su punto más alto tras su gol de la victoria en la final del Mundial de 2026 con España, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era ligeramente inferior a los 55 millones de euros que invirtieron en Torres cuando lo ficharon del City, pero su contrato terminaba el próximo verano, y además habrían tenido que pagar 8 millones de euros extra al club de la Premier League si le hubieran renovado por una cláusula específica incluida en la operación. Quitarse de encima su elevado salario también ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más determinante para la plantilla de lo que Torres llegó a ser nunca. Nota: B+

    Para el PSG: Torres puede que nunca entre en el grupo de los futbolistas de élite a nivel individual, pero hacerse con un campeón del mundo versátil en el punto álgido de su carrera por una cantidad razonable sigue siendo una victoria importante para el PSG. Torres también encaja muy bien a nivel táctico con Luis Enrique, que dio al delantero su debut con la selección absoluta española allá por 2020. La fluidez posicional ha sido una de las bases del éxito del PSG con Luis Enrique, y Torres es de lo más flexible que hay, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. También tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabian Ruiz, lo que debería dar frutos de inmediato en el vigente bicampeón de Europa. Hay muchas posibilidades de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de LaLiga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también lo convertirá en una buena opción para la Champions League. Torres no es un reemplazo hombre por hombre de Goncalo Ramos, pero potencialmente sí puede ofrecerle al PSG más de lo que ofrecía el delantero portugués, especialmente en lo que respecta a sus inteligentes movimientos en el último tercio.Nota: A-

    Para Torres: El héroe mundialista de España verá este movimiento como un paso adelante, y como la confirmación de que tenía razón al denunciar públicamente la falta de avances en las conversaciones para renovar con el Barça, algo comprensible. El PSG aspira a convertirse en el segundo club que logra tres Champions League seguidas en la era moderna, mientras que el Barça no gana la competición desde 2015, cuando precisamente contaba con Luis Enrique. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será distinta de la que tenía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, lo forman Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en las bandas, y Ousmane Dembele por dentro. Si Torres cree que por fin se convertirá en una figura principal en el Parque de los Príncipes después de haber estado tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no mejorará su legado, simplemente reforzará aún más su condición de jugador de rotación. Torres puede darse cuenta rápidamente de que el césped no es más verde al otro lado, e incluso arrepentirse de haber salido de su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor situado para competir con el PSG por la gloria europea sin él. Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (del Tottenham al Atlético de Madrid, 40 millones de euros)

    Para el Tottenham: El Tottenham ha aceptado unas pérdidas de alrededor de 8 millones de libras respecto a su inversión inicial al vender a Romero al Atlético de Madrid, lo que es un mal negocio se mire por donde se mire. Sí, han evitado que acabe en un rival de la Premier League, pero el jugador de 28 años está en plena madurez y fue uno de los mejores de Argentina en el Mundial de 2026. El Tottenham podría, y debería, haber aguantado para sacar una cantidad mayor. Sin embargo, también da la sensación de que era el momento adecuado para separar caminos. Romero cuestionó públicamente la estrategia de fichajes y al departamento médico del club la temporada pasada, y vio dos tarjetas rojas mientras el Tottenham luchaba por evitar el descenso. Su relación con la afición se deterioró como consecuencia, y es justo decir que no estuvo a la altura de las expectativas como capitán del club. El Tottenham también ha fichado a Jan Paul van Hecke y al compañero de Romero en Argentina Marcos Senesi, además de renovar a Micky van de Ven, así que sigue bien cubierto en defensa. Romero quería salir claramente, y las opciones del Tottenham de llevar a cabo una reconstrucción de verdad bajo el mando de Roberto De Zerbi son ahora mejores porque ha conseguido lo que quería. Nota: B-

    Para el Atlético de Madrid: Romero encaja absolutamente a la perfección en el sistema del Atlético de Diego Simeone. Es un defensa agresivo, que va hacia delante y comparte la mentalidad de Simeone de ganar a cualquier precio, lo que significa que no debería tener ningún problema para adaptarse al unido vestuario del Metropolitano. Tras la salida de Nahuel Molina a la Roma, la llegada de Romero vuelve a reforzar la zaga del Atlético. Lo más probable es que actúe como ancla principal en la línea de tres de Simeone y trabaje para taponar las grietas que les llevaron a encajar demasiados goles la pasada temporada, además de aportar unas cualidades de liderazgo vitales. No es solo una unión perfecta, sino también un movimiento inteligente que debería acercar bastante al Atlético a recortar la distancia con el Barcelona en lo más alto de La Liga y, potencialmente, acercarlo a ese esquivo título de la Champions League. El hecho de que hayan conseguido ficharlo por unos buenos 20 millones de libras por debajo de su verdadero valor de mercado también es una gran ventaja. Eso podría permitir al Atlético cerrar una o dos operaciones importantes más antes de que cierre el mercado. Nota: A

    Para Romero: Equipos como el Nápoles y el Inter también estaban interesados en Romero, pero él solo tenía ojos para el Atlético, y forzar la operación le dará una gran satisfacción. El equipo de Simeone está hecho a medida para sus virtudes, y estas serán celebradas en el Metropolitano de una forma en la que nunca lo fueron en el norte de Londres. Los críticos de la Premier League veían a Romero como un lastre por su estilo físico e inflexible, pero esa es exactamente la razón por la que el Atlético lo ha fichado. Es el movimiento ideal en el momento ideal para un jugador ambicioso que quiere competir por títulos y brillar en el escenario de la Champions League cada año. El Tottenham no podía ofrecerle esa plataforma, aunque aparentemente vuelve a ir hacia arriba con De Zerbi al frente. La Liga también encaja mejor que la Premier League para Romero: se juega a un ritmo más táctico que le permitirá cortar líneas de pase y leer el juego con más facilidad. Además, tiene a mano a cuatro compañeros de la selección argentina, incluidos Julian Alvarez y Giuliano Simeone, para ayudarle a adaptarse rápido. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (del Ajax al Paris Saint-Germain, 55 millones de euros)

    Para el Ajax: Un golpe duro, pero un gran impulso para las arcas del club. El director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, ni siquiera intentó ocultar que esperaban retener a Godts al menos un año más. El extremo fue prácticamente el único rayo de luz durante una campaña 2025-26 por lo demás sombría para el conjunto de Ámsterdam. Godts fue el único miembro de la plantilla que alcanzó las dobles cifras tanto en goles (17) como en asistencias (15). Así que perderlo después del inicio de la nueva temporada de la Eredivisie supone un contratiempo importante. Sin embargo, como Cruyff admitió en la práctica, el Ajax simplemente no está en posición de rechazar el tipo de dinero que el PSG puso sobre la mesa por su activo más valioso. Esta es la brutal realidad financiera en la que llevan mucho tiempo viviendo y la esperanza es que el último gran talento salido de la cadena de producción del Ajax, Abdellah Ouazane, ayude a llenar el vacío dejado por Godts, que, también conviene señalarlo, fue fichado con 17 años procedente del Genk en 2023 por solo 1 millón de euros. En ese sentido, el Ajax seguirá haciendo simplemente lo que hace, pero ahora mismo está muy abierto al debate si tiene suficiente calidad en ataque para volver a la Champions League el año que viene. Nota: B-

    Para el PSG: La señal más clara hasta ahora de que Bradley Barcola está de salida del club. La sospecha desde el principio ha sido que el PSG está muy abierto a hacer caja con el delantero francés, que fue el descarte en ataque la temporada pasada, con Barcola encontrándose repetidamente en el banquillo en los grandes partidos. Sin embargo, los vigentes bicampeones de Europa han actuado con astucia manteniendo a clubes como el Liverpool a la espera mientras reforzaban su ataque con jugadores como Maghnes Akliouche, Ferran Torres y ahora Godts antes de vender a Barcola al mejor postor. Y lo mejor es que la salida del jugador de 23 años probablemente cubra el coste combinado de Akliouche, Torres y Godts, que debería ofrecer un recambio de calidad para el extremo izquierdo titular Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Posiblemente, la prueba definitiva de su calidad. Al fin y al cabo, si Barcola no pudo asegurarse un puesto de titular habitual en el equipo plagado de estrellas del PSG, ¿qué opciones tiene Godts de conseguirlo? El jugador de 21 años tiene una experiencia limitada en la Champions League, solo ocho apariciones, y ni siquiera entró en la convocatoria de Bélgica para el Mundial de este verano en Norteamérica. Evidentemente, se puede argumentar que Godts no puede sino beneficiarse de entrenar junto a jugadores como Kvaratskhelia y Ousmane Dembele, y debería disponer de bastantes minutos en la Ligue 1 y la Copa de Francia, mientras Luis Enrique da descanso a sus hombres clave antes y después de sus compromisos europeos entre semana. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse si este es realmente el movimiento adecuado para Godts en esta etapa crucial y formativa de su carrera, aunque probablemente ahora mismo no haya un lugar mejor en el planeta para que un extremo aprenda qué se necesita para triunfar en la élite absoluta. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (del Tottenham al Inter, 30 millones de euros)

    Para el Tottenham: Se mire por donde se mire, esta es otra operación de mercado desconcertante por parte del Tottenham, que este verano ha desembolsado una enorme suma de dinero, y podría decirse que ha gastado de más, sin recuperar demasiado a través de las ventas de jugadores. La cotización de Djed Spence está ahora mismo en su punto más alto, después de haberse convertido en una especie de héroe de culto para Inglaterra en el Mundial gracias a algunas actuaciones defensivas de enorme solidez tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, participando en los ocho partidos de Inglaterra en Norteamérica. Entre sus acciones destacó una entrada a ras de suelo in extremis en la semifinal contra Argentina que se hizo viral. Y, sin embargo, el club del norte de Londres se dispone a ingresar un total de apenas 30 millones de libras (40,5 millones de dólares) por el jugador de 26 años, incluidas las variables. Realmente se puede defender que Spence vale casi el doble tras sus actuaciones a principios de verano, además de que todavía le quedan tres años de contrato, es muy versátil, está entrando en sus mejores años y, por supuesto, está el famoso «impuesto inglés». Los Spurs, al menos, están bien cubiertos en la posición de lateral tras fichar a Andy Robertson como agente libre, con Pedro Porro aparentemente como primera opción en la derecha y Destiny Udogie también en la plantilla, pero muchos aficionados sentirán que Spence es una mejor opción que todos ellos. Nota: D

    Para el Inter: Esto parece un auténtico golpe para el Inter, que ha reaccionado con acierto yendo a por Spence después de ver cómo su hombre clave Denzel Dumfries se marchaba al Real Madrid al final de su contrato y de quedarse sin sus objetivos principales, Marco Palestra y Anan Khalaili, con el primero fichando por el Chelsea y el segundo a punto de firmar por el Crystal Palace. Era un mercado limitado, dada la necesidad del Nerazzurri de contar con un carrilero especialista capaz de encajar en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu, pero Spence es absolutamente perfecto para el puesto; un lateral de largo recorrido que es tan competente incorporándose al ataque como frenando a los extremos rivales, el internacional inglés llega hecho a medida para la evidente vacante en el carril derecho del Inter. Aunque no necesariamente podrá igualar la importante amenaza ofensiva de Dumfries, Spence mejora el nivel defensivo y también tiene la versatilidad para cubrir en la izquierda al brillante Federico Dimarco. Los campeones del Scudetto también estarán encantados con la cifra. Se ha informado de que el Tottenham les pidió 38 millones de libras (51 millones de dólares) hace alrededor de un mes, pero su paciencia y su negativa a entrar en pánico han dado grandes frutos al hacerse con el jugador de 26 años por un precio de ganga. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente no deseado por Roberto De Zerbi, que este verano ha remodelado casi por completo la defensa del Tottenham, Spence seguramente sentirá que da el salto a algo mayor y mejor, y con razón después de sus impresionantes actuaciones en el Mundial. Aunque terminó asentándose en el norte de Londres, el exjugador del Middlesbrough ha sido mareado bastante durante sus cuatro años como futbolista de los Spurs: no disputó ni un solo partido en sus dos primeras temporadas, fue cedido al Rennes, al Leeds y al Genoa, y Antonio Conte lo etiquetó como un «fichaje del club» durante el fallido paso del italiano por el banquillo. Después de coquetear con el descenso en cada una de sus dos temporadas como miembro de la plantilla del primer equipo, ahora se marcha a un club que volverá a ser favorito para ganar la Serie A y que, por supuesto, competirá en la Champions League, tras haber mejorado enormemente su reputación en Norteamérica. El Inter fichó al compañero de selección de Spence, John Stones, anteriormente en este mercado, y debería ayudar a su compañero en defensa a adaptarse de cara a lo que será una nueva y emocionante aventura en San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (del Rayo Vallecano al Chelsea, 18 millones de libras)

    Para el Rayo: Puede que el finalista de la Conference League no haya sacado tanto como le habría gustado por Pep Chavarria, pero aun así esta es la venta más cara de la historia del modesto club madrileño. Se ha informado de que el Rayo siguió intentando mover la portería durante las negociaciones, llegando incluso a pedir en un momento dado los 50 millones de euros de su cláusula de rescisión (43 millones de libras / 58 millones de dólares), pero alcanzó un compromiso significativo después de rechazar la oferta inicial del Chelsea, de 15 millones de libras (20 millones de dólares). En realidad, no estaba en una posición negociadora fuerte después de que Chavarria dejara claro que quería marcharse al oeste de Londres y, con 28 años, tampoco es exactamente una joven promesa de gran potencial por la que pudieran exigir mucho más. Aun así, ese dinero ayudará al Rayo a reforzarse y a construir sobre otro octavo puesto consecutivo en La Liga la temporada pasada. Nota: B

    Para el Chelsea: El Chelsea necesitaba reforzar el lado izquierdo de la defensa tras la rápida marcha de Marc Cucurella al Real Madrid durante el Mundial, lo que dejó a Jorrel Hato como su único lateral izquierdo sénior reconocido. Sin embargo, habrá dudas sobre si Chavarria tendrá el nivel requerido, aunque fue una apuesta señalada por Xabi Alonso. El Rayo es el único club de la máxima categoría en el que ha jugado durante toda su carrera, y tiene una tarea enorme por delante, ya que Cucurella se ha convertido posiblemente en uno de los mejores del mundo en su posición. Hato mostró un gran nivel en la parte final de la pasada temporada y está muy bien considerado, así que lo más probable es que Chavarria desempeñe un papel de suplente y quizá de mentor del joven neerlandés. Un coste total de 22 millones de euros (19 millones de libras / 25 millones de dólares) representa una solución económica para una posición problemática en comparación con alguien como Lewis Hall, tasado en 60 millones de libras (81 millones de dólares), aunque esto acabe siendo una solución a corto plazo. Nota: B-

    Para Chavarria: ¡Qué historia! Chavarria no dio el salto a la Segunda División española hasta los 22 años, cuando fichó por el Real Zaragoza, y ya tenía 24 cuando dio el paso a La Liga después de que el ahora técnico del Liverpool, Andoni Iraola, lo fichara para el Rayo en 2022. No ha dejado de crecer en la capital de España, convirtiéndose en una pieza clave como lateral agresivo, de presión alta y cómodo con el balón en los pies, ayudando a su equipo a alcanzar la final de la Conference League la temporada pasada y disputando los 90 minutos completos en la derrota ante el Crystal Palace. Ahora, con 28 años, da el salto soñado a uno de los grandes de la Premier League, y hay muchas opciones de que tenga bastantes oportunidades para impresionar a las órdenes de su compatriota Alonso, que evidentemente es uno de sus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (del Barcelona al Liverpool, cesión)

    Para el Barcelona: Un movimiento sensato que deja al club en una mejor posición de cara a las últimas semanas del mercado de verano. Según las informaciones, el Liverpool cubrirá íntegramente el salario de Araujo y, dado su estatus como uno de los jugadores mejor pagados del Barça, eso liberará margen para que los campeones de Liga puedan inscribir a más fichajes. Araujo fue nombrado capitán en el Camp Nou hacia el final de la pasada temporada, pero solo fue titular en un total de 11 partidos de liga con Hansi Flick en 2025-25. Aunque se echarán de menos el liderazgo y la experiencia del uruguayo, el Barça hace tiempo que no depende de él para sostener la línea defensiva. La dura realidad es que Araujo no entraba en los planes de Flick y la inclusión de una opción de compra de 55 millones de euros (47 millones de libras/64 millones de dólares) para el Liverpool podría permitir al Barça ingresar una cantidad importante por un jugador no deseado el próximo verano. Era una oportunidad inesperada que tenía que aprovechar, aunque ahora quizá sea necesario que Flick fiche a otro defensa, ya que la plantilla del Barça ya parecía corta en varias zonas del campo. Nota: B

    Para el Liverpool: Un acto de desesperación. Según las informaciones, el Liverpool pagará 180.000 libras por semana por Araujo para aliviar una crisis defensiva tras la llegada como agente libre de Ibrahima Konate al Real Madrid. Con Joe Gomez y Giovanni Leoni lesionados, y con otro de los nuevos fichajes, Jeremy Jacquet, todavía apurando su puesta a punto tras una operación de hombro, el Liverpool tenía que incorporar a otro central. Araujo también puede actuar como lateral derecho, así que sobre el papel tiene sentido como solución temporal. Sin embargo, el jugador de 27 años también arrastra un historial irregular de lesiones y en las últimas temporadas le ha costado convencer al máximo nivel. Está por ver si puede adaptarse rápidamente a la intensidad de la Premier League o compenetrarse con fiabilidad con el capitán del club, Virgil van Dijk. Según las informaciones, el Liverpool se echó atrás ante la posibilidad de pagar 60 millones de libras por Ezri Konsa, uno de sus objetivos a principios de verano, pero una gran inversión por el defensa del Aston Villa e Inglaterra habría sido un movimiento menos arriesgado. Araujo llegará a Anfield con mucha presión sobre los hombros y muchas preguntas que responder. Nota: C-

    Para Araujo: Una oportunidad de oro para volver a jugar semana tras semana y reconstruir su confianza. Araujo tiene la fortuna de que otro gran club europeo haya ido a por él pese a sus problemas de regularidad, y será consciente de las posibles consecuencias si fracasa. Seguro que estará muy motivado para acallar a sus detractores, con la vista puesta en volver a disfrutar de verdad del fútbol, después de haber atravesado un periodo complicado el año pasado que le llevó a buscar un descanso por su salud mental. Sentir el aliento de la apasionada afición de Anfield sin duda le dará a Araujo un gran impulso de adrenalina. También es un defensa que va al frente y que aportará una verdadera presencia aérea a la zaga del Liverpool, además de encajar bien en el agresivo sistema de Iraola. Este nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesita el internacional uruguayo, pero tendrá que eliminar los errores básicos por los que recibió tantas críticas en el Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (del Chelsea al Como, 36 millones de euros)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haber ingresado una cantidad bastante importante por un central que nunca ha terminado de alcanzar el nivel más alto desde su irrupción en el primer equipo en 2021, y los 25 millones de libras más 5 millones en variables representan beneficio neto para un canterano. Dicho esto, da pena ver marcharse a uno de los suyos, y Chalobah ha sido una opción sólida a lo largo de un periodo complicado para el club, incluso respondiendo cuando más le necesitaban tras ser repescado de su cesión en el Crystal Palace en enero de 2025, en medio de una crisis de lesiones en defensa. El Chelsea, eso sí, ha fichado a Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace y Levi Colwill vuelve a estar en forma tras su rotura del ligamento cruzado anterior, así que vender jugadores era una necesidad dado que tenía a 10 centrales en plantilla. Entre ellos hay defensas peores que Chalobah, pero parece que el club no pudo resistirse a la tentación de hacer caja con un beneficio neto. Nota: B

    Para el Como: Es un reflejo del progreso del Como bajo las órdenes de Cesc Fàbregas que esté fichando jugadores del Chelsea para preparar su debut en la Champions League en 2026-27. El conjunto italiano ya ha mostrado su ambición reteniendo a Nico Paz un año más y, técnicamente, Chalobah se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club. Queda por ver, sin embargo, quién saldrá mejor parado de esta operación; aunque es internacional con Inglaterra, Chalobah puede ser irregular y se había convertido en blanco de las críticas para algunos sectores de la afición del Chelsea, mientras que otros eran más comprensivos por su vinculación de 19 años con el club. Un paquete total de 30 millones de libras (40 millones de dólares) sí parece algo elevado, pero el Como confiará en que la experiencia de Chalobah en la Premier League y en Europa resulte de un valor incalculable, y el ritmo más lento de la Serie A bien podría favorecerle. Nota: C

    Para Chalobah: Si somos brutalmente honestos, Chalobah sin duda merece este nuevo comienzo después de que el Chelsea le haya mareado durante varios años. Existe la sensación de que la cúpula del Chelsea ha intentado hacer caja con él desde hace tiempo; rechazó un traspaso al Nottingham Forest en 2023, con el Chelsea abierto a vender, y un año después le quitaron su dorsal y le cedieron al Palace (donde impresionó), solo para repescarlo cinco meses más tarde por los problemas de lesiones de su club de origen. Dieciocho meses después, el Chelsea dejó claro con su actividad en el mercado que Chalobah volvería a perder posiciones en la jerarquía pese a haber sido su central más utilizado la temporada pasada, y el hecho de que genere beneficio neto obviamente ha influido en la decisión de dejarle salir antes que a jugadores como Wesley Fofana o Tosin Adarabioyo. A sus 27 años, esta es por fin una ruptura limpia para el defensa, que puede ilusionarse con jugar la Champions League y experimentar una nueva cultura en una de las zonas más deseadas de Europa, a orillas del lago de Como. No sorprendería demasiado verle adaptarse bien a la vida en la Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (del Newcastle al Arsenal, 75 millones de libras)

    Para el Newcastle: Un desastre total para el Newcastle. Dejar salir a Sandro Tonali rumbo al Tottenham por 100 millones de libras dejó un gran agujero en el centro del campo, pero ahora parece Springfield Gorge de Los Simpson sin Guimaraes, que fue el mejor jugador del Newcastle durante toda una turbulenta temporada 2025-26. Es injusto esperar que el nuevo fichaje Sean Steur llene el vacío de Guimaraes con solo 18 años, y poco realista, teniendo en cuenta que el neerlandés solo marcó una vez en su primera temporada completa con el primer equipo del Ajax. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la Premier League el curso pasado con nueve tantos, y sus cinco asistencias también fueron la mejor cifra del equipo. Como capitán, el internacional brasileño también lideró con el ejemplo y a menudo sacó adelante a sus compañeros. Matthias Jaissle tiene por delante una tarea monumental para estabilizar la sala de máquinas cuando sustituya oficialmente a Eddie Howe en el banquillo, y si no se encuentra de inmediato un relevo para Guimaraes con la experiencia adecuada, podría resultar imposible. Nota: F

    Para el Arsenal: Una operación muy inteligente de Mikel Arteta mientras busca construir sobre el tan esperado regreso del Arsenal a la cima del fútbol inglés. Guimaraes puede encajar fácilmente junto a Martin Odegaard como interior y aliviar la carga creativa del capitán del Arsenal. Aportará un dinamismo extra al ataque y más agresividad en defensa, después de haber ganado más duelos que cualquier jugador del Arsenal en la Premier League la temporada pasada. Los aficionados del Arsenal pueden estar seguros de que Guimaraes rendirá desde el primer momento por su experiencia y porque encaja a la perfección en el estilo preferido por Arteta. La fortaleza en el centro del campo fue una razón clave del éxito del Arsenal en 2025-26, y es difícil ver cómo cualquier rival nacional podrá imponerse ahora que Guimaraes ha completado su temible unidad central. También podría ser así en la Champions League si vuelven a cruzarse con el Paris Saint-Germain, lo que invita al optimismo de cara a sus opciones de conquistar por fin ese esquivo gran título. Nota: A

    Para Guimaraes: A los 28 años, ahora es el momento ideal para que Guimaraes dé el salto a uno de los grandes de Europa. Está en plenitud, como demostró sin dejar lugar a dudas en el Mundial, donde dio cuatro asistencias con Brasil mientras rivalizaba con Vinicius Junior en influencia como líder, aunque antes de una pesadillesca eliminación en octavos de final ante Noruega. Guimaraes hacía tiempo que se le había quedado pequeño al Newcastle, y el Arsenal le ofrecerá la plataforma para alcanzar el escalón de clase mundial y pelear regularmente por los títulos más importantes. Es técnicamente brillante en espacios reducidos, tiene ojo para el pase definitivo y marca el tono con su incansable ritmo de trabajo sin balón. Si a eso se suman su flexibilidad y su mentalidad de no rendirse nunca, Guimaraes cumple de verdad todos los requisitos para convertirse en un héroe de culto hecho a medida para la afición del Arsenal, alguien al que no le pesará en absoluto el enorme precio de su fichaje. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (del Real Madrid a la Fiorentina, cedido)

    Para el Real Madrid: Ceder a Mastantuono es otro golpe para el departamento de captación del Madrid tras problemas similares de adaptación con la joya brasileña Endrick. Por supuesto, esperarán que Mastantuono recupere su ritmo en Italia del mismo modo que Endrick lo hizo en el Lyon, pero no hay garantías. La Serie A es una liga implacable desde el punto de vista físico y táctico, y mucho dependerá de si Mastantuono se adapta rápido. Si no lo hace, existe el riesgo de que regrese a Madrid el próximo verano todavía más falto de confianza y con un valor de mercado considerablemente inferior. En el otro lado de la moneda, puede que el Real siga sin tener sitio para Mastantuono incluso si le va bien en la Fiorentina, después de cerrar los fichajes de Yan Diomande y Bernardo Silva, que relegan aún más al joven en el orden de la plantilla. Es justo decir que Mastantuono ha sido mal gestionado por su club de origen, y ahora hay muchos obstáculos en su camino para relanzar su carrera en el Madrid. Nota: F

    Para la Fiorentina: Un fichaje excelente y de bajo riesgo para la Viola en su intento de rehacerse tras una decepcionante temporada 2025-26, aunque tendrá que asumir una parte significativa de su salario de 3,5 millones de euros por año. Mastantuono aportará sin duda calidad extra a las filas de Fabio Grosso, además de versatilidad, ya que el jugador de 18 años puede actuar como mediapunta o en la banda derecha, y tendrá hambre de demostrar que sus detractores se equivocan y de volver a la selección argentina. También es un movimiento inteligente para la Fiorentina, porque Mastantuono tiene doble nacionalidad argentina e italiana, lo que significa que aún puede fichar a dos jugadores extracomunitarios de ligas extranjeras cumpliendo con las normas de la Serie A antes de que se cierre el mercado. Construir una buena relación con el Madrid también podría dar lugar a acuerdos similares en el futuro, especialmente si Mastantuono triunfa en el Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Una gran decepción. Mastantuono llegó al Real con mucha expectación, y por un traspaso de 63 millones de euros que parecía un golpe maestro dado el potencial que había mostrado en River Plate. Por desgracia, el salto de Argentina a una gran liga europea ha resultado demasiado grande. Disputó 35 partidos con el Real Madrid en 2025-26, pero solo 17 de ellos fueron como titular, y un pobre balance de tres goles apenas justificó la expectación que lo rodeaba. Mastantuono también tuvo problemas con una persistente lesión en la ingle, y la frustración era evidente en su lenguaje corporal, especialmente cuando fue expulsado por protestar innecesariamente al árbitro durante una derrota ante el Getafe. Está claro que el adolescente aún tiene mucho que madurar, y un traslado a la Serie A le dará espacio para hacerlo lejos de los intensos focos del Bernabéu. Sin duda es un revés en la carrera de Mastantuono, pero no hay opción de compra en el acuerdo con la Fiorentina, así que sus sueños de triunfar en la capital española todavía no se han desvanecido por completo. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds United, 45 millones de libras)

    Para el Manchester City: Realmente hay que cuestionar la gestión de James Trafford por parte del City y de Pep Guardiola. Recomprado al Burnley el verano pasado, después de haberse marchado en 2023 para ser titular en otro sitio, por fin se esperaba que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada tras la salida de Ederson. Pero apenas tres partidos después del inicio de la nueva campaña, el club consideró oportuno incorporar desde el PSG a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, relegando de inmediato al joven inglés en la jerarquía. El City se ha labrado una reputación por priorizar sin miramientos las necesidades del negocio por encima de la emoción y el sentimentalismo, y desde una perspectiva financiera estará muy satisfecho de haber obtenido un beneficio bastante significativo por un jugador por el que en última instancia pagó 27 millones de libras al Burnley hace 12 meses y que la temporada pasada no fue más que un portero de copa a las órdenes de Guardiola. Es una pena ver marcharse a otro canterano joven y muy bien valorado, con potencial para el primer equipo, pero así es como funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto parece un auténtico golpe de efecto para el Leeds, que se ha reforzado en silencio este verano y será un tapado en la lucha por acabar en puestos europeos si juega bien sus cartas la próxima temporada. Trafford llega a Elland Road después de los fichajes del codiciado agente libre Harry Wilson y del muy bien valorado defensa de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic, aportando una solución de máximo nivel a lo que ha sido una posición problemática para el Leeds. Considerado como el futuro número 1 de Inglaterra, el Newcastle era un admirador conocido del jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya elegido al Leeds es significativo, y debe creer que puede escalar posiciones en la tabla y evitar la lucha por el descenso con Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es importante para alguien que acaba de pasar una campaña completa siendo poco más que un suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, entonces el Leeds bien podría estar pidiendo a uno de los grandes de Europa el doble de esa cantidad en los próximos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento de vida lejos del Manchester City para Trafford, que por fin tiene una opción real de consolidarse como número 1 de la Premier League a largo plazo, salvo que se produzca un sorprendente descenso al final de la temporada 2026-27. El portero necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de haber hablado abiertamente la temporada pasada sobre su necesidad de jugar más, y esperará que este sea el traspaso que le ponga en el camino para sustituir a Jordan Pickford, ahora de 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el guardameta del Everton en la Premier League, y si logra impulsar al Leeds en la tabla y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, tiene muchas opciones de recibir una oportunidad después de haber sido incluido en la convocatoria del técnico alemán para el Mundial pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de fichar por el Leeds en lugar de por clubes como el Newcastle o los llamados integrantes del ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y habrá mucha menos presión sobre sus hombros. En silencio, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de euros)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que solo fichaste hace un año es un negocio extraordinario para el RB Leipzig. Jugadores como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo pulieron sus habilidades en el Red Bull Arena antes de dar el salto a cotas mayores, y Diomande podría acabar siendo su mayor caso de éxito hasta la fecha. Sin embargo, será muy difícil reemplazarlo. Diomande fue la fuerza motriz detrás de la carrera del Leipzig hasta acabar tercero en la Bundesliga la temporada pasada, y desarrolló una relación casi telepática con la estrella del centro del campo del club, Christoph Baumgartner. Sin el electrizante regate de Diomande, su definición precisa y su capacidad para progresar con el pase, el Leipzig podría tener problemas para volver a los puestos de Champions League. Dicho esto, el Leipzig no es ajeno a hacer caja con sus mejores activos; de hecho, todo su modelo de traspasos depende de ello. Se recuperará y descubrirá otra joya más pronto que tarde, y si Diomande rinde desde el primer día en el Real Madrid, eso no hará más que reforzar su reputación como rastreador de talento de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero esa parece ser la única forma de cerrar los fichajes prioritarios en el mercado actual. Necesitaba claramente más cobertura en las bandas, con Rodrygo sin previsión de volver hasta 2027 mientras continúa su recuperación de una operación del ligamento cruzado anterior, y Diomande tiene la versatilidad suficiente como para jugar en ambos costados. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para reemplazar a Vinicius Junior mientras el Arsenal presiona para fichar al brasileño, pero Diomande actuó desde la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la temporada pasada. Podría ser el complemento perfecto para el lateral de largo recorrido Trent Alexander-Arnold, y encaja idealmente en el sistema 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desarmar defensas y la fuerza y la intensidad para pelear por recuperar el balón. Diomande sigue siendo un jugador por pulir, pero ha demostrado capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con LaLiga también debería ayudar en el proceso de adaptación. Ganar la carrera a equipos como el PSG y el Liverpool por el fichaje de Diomande también demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje soñado para coronar un ascenso al estrellato sin precedentes. La mayoría de los aficionados ocasionales desconocían la existencia de Diomande por estas fechas el año pasado, cuando completó su traspaso de 20 millones de euros al Leipzig procedente del Leganés, que descendió de LaLiga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganés, después de haber empezado en el equipo reserva, pero el Leipzig estaba convencido de su inmenso potencial. Rápidamente demostró ser un hallazgo soberbio para el club alemán, firmando 23 participaciones de gol en todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó una convocatoria para el Mundial, y Diomande rindió a un gran nivel en el mayor escenario mientras Costa de Marfil alcanzaba los dieciseisavos de final. Para entonces, el jugador de 19 años ya se había convertido en objetivo de una larga lista de grandes clubes europeos, pero probablemente ni siquiera imaginaba que el Madrid llamaría a su puerta. Está por ver cómo afronta Diomande la presión del Bernabéu y un precio de 140 millones de euros, pero es realmente extraordinario que siquiera esté en esta situación, lo que le convierte en ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, gratis)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la campaña 2024-25, por todo lo alto y de una forma acorde con la consistencia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no fue ninguna sorpresa que Salah aceptara la oferta de renovación de dos años del club tras liderar su camino hacia el título de la Premier League bajo las órdenes de Arne Slot, y nadie podría haber predicho lo mucho que iba a bajar su nivel la temporada siguiente. El egipcio solo logró 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, mientras el Liverpool cayó hasta la quinta plaza en la Premier League y no consiguió ganar ningún título, y además cargó públicamente contra Slot y la directiva del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, incluidos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario con su mala actitud. El Liverpool también dio mejor imagen sin Salah sobre el campo, porque su producción ofensiva se apagó y su falta de trabajo defensivo quedó al descubierto tras la salida de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo en perspectiva, el Liverpool nunca debió romper su regla de larga tradición de no ofrecer contratos de varios años a jugadores mayores de 30. Su nuevo contrato, de £400.000 por semana según las informaciones publicadas, acabó rescindiéndose de mutuo acuerdo, una pérdida de dinero y de tiempo para todas las partes implicadas. No haber conseguido ni siquiera un traspaso por Salah, que había sido un objetivo de largo recorrido para la Saudi Pro League, también es un disparate. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes del mercado en la historia de la Super Lig turca. Sus mejores años están claramente atrás a sus 34, pero fichar con un contrato de dos años al Jugador del Año de la PFA de 2025 sigue siendo un logro asombroso para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado una vez la Super Lig en este siglo y vive claramente a la sombra de Galatasaray y Fenerbahce. Con razón esperarán recortar distancias con sus grandes rivales tras incorporar a uno de los mejores goleadores y creadores de juego de su generación. Es un fichaje soñado a coste cero que además debería elevar significativamente el perfil global del Trabzonspor, apoyándose en la reciente ampliación de la cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah logra conectar de inmediato con Paul Onuachu, que compartió la Bota de Oro la temporada pasada con 22 goles ligueros para el Trabzonspor, podrían pelear por el primer puesto y protagonizar una buena trayectoria en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire como se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse libre a Turquía en el espacio de 12 meses es un bochorno para Salah. Pagó el precio más alto por ponerse por delante de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros, alienando incluso a sus aficionados más fieles en el proceso, y ahora está destinado a ir apagando su brillante carrera sin brillo. Todo apunta a que ningún otro gran club de Europa mostró interés por el ex de la Roma, lo cual es condenatorio dado su estatus de agente libre. Salah debería recuperar su olfato goleador en Turquía, pero solo porque es una caída enorme de nivel. El movimiento no hace nada por mejorar su legado y seguramente, en privado, estará lamentando cómo terminaron las cosas en Anfield. Si hubiera dejado de lado su ego, Salah formaría parte de un nuevo e ilusionante comienzo bajo el mando del nuevo técnico del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de esforzarse por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, libre)

    Para el Brentford: Un caso extraño para el Brentford, que difícilmente iba a impedir la salida de Henderson, de 36 años, cuando el Chelsea llamó a su puerta, hasta el punto de facilitarle el camino rescindiendo su contrato. El internacional inglés fue, eso sí, una pieza importante de lo que Keith Andrews construyó de forma inesperada en el Gtech Stadium la pasada temporada, disputando 32 partidos de la Premier League y siendo titular la mayoría de las veces. Su marcha, por tanto, dejó un vacío importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la salida definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el traspaso del ex capitán Christian Norgaard al Arsenal el verano pasado. Después de un mercado que hasta ahora había sido tranquilo, el Brentford ha irrumpido con fuerza: el pivote defensivo maliense Mamadou Sangare, muy bien valorado y procedente del Lens, ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para reemplazar al internacional inglés. Las cualidades de liderazgo de Henderson, sin embargo, serán casi imposibles de sustituir. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck poniendo también rumbo a Stamford Bridge, esto supone un giro radical respecto a la anterior estrategia de fichajes del Chelsea, muy criticada, que consistía en intentar acaparar parte del mejor talento joven con la esperanza ciega de que en el futuro pudiera convertirse en estrellas de élite. Capitán ganador de la Premier League y de la Champions League, venerado por sus cualidades de liderazgo y con el ex técnico del Chelsea y ahora seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel entre sus muchos admiradores, Henderson aportará precisamente los atributos que los Blues buscan en su intento de inyectar experiencia, estabilidad y madurez a una plantilla que ha echado muchísimo en falta todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que puede aportar en términos futbolísticos, parece bastante claro que el jugador de 36 años no ha sido incorporado por su capacidad sobre el césped, sino por lo que ofrecerá fuera de él. Sin embargo, la pasada temporada demostró que puede ser una presencia fiable, y su temperamento y experiencia podrían resultar invaluables en esas situaciones límite en las que el Chelsea ha fallado a menudo. Eso sí, tendrá que ganarse a la afición por su vínculo con el Liverpool, aunque da la sensación de que el Mundial fue bastante transformador para su reputación, ya que demostró su carácter al ponerse a disposición del equipo e incluso entrenarse pese a sufrir una insólita fractura de brazo tras el partido de octavos de final contra México. Nota: B+

    Para Henderson: A sus 36 años, esta era una oportunidad sencillamente demasiado buena como para rechazarla para Henderson, que ni siquiera tendrá que mudarse al pasar de un club del oeste de Londres a otro. Se presupone que el ex capitán del Liverpool se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alonso, y la responsabilidad que recaerá sobre él en el vestuario sin duda le resultará muy atractiva en esta etapa de su ilustre carrera. Además de rendir fuera del campo, se espera que también lidere una nueva era fuera de él, mientras los Blues buscan renovar su cultura y convertir a una joven plantilla prometedora en aspirante habitual a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson disfrutará, y no apostaría nadie en contra de que tenga éxito. Un contrato de dos años, que le cubre hasta los 38, edad a la que perfectamente podría retirarse, es simplemente la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentín Barco (del Estrasburgo al Chelsea, 34 millones de libras)

    Para el Estrasburgo: Según los informes, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco procedente de su club hermano, una cifra importante teniendo en cuenta su falta de experiencia en la élite. Se trata de la 13.ª operación cerrada entre los dos clubes desde el inicio de la campaña 2025-26, pero solo de la tercera definitiva, y el Estrasburgo lamentará la marcha del argentino. Barco firmó seis contribuciones de gol en la Ligue 1 la temporada pasada, ayudando al equipo a terminar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y también desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador retrasado como interior de ida y vuelta, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una gran profundidad, y sin balón cubrió cada centímetro del campo. La naturaleza de la relación del Estrasburgo con el Chelsea hace que perder a sus mayores talentos sea inevitable, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de avanzar hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era una decisión bastante obvia para el Chelsea tras su campaña revelación en el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha ganado notoriedad mundial después de su encendido choque con Jude Bellingham en el Mundial. Es poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero encaja de forma ideal en el sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven ofrecerá a Alonso una opción extra tanto en la base del centro del campo como en la banda izquierda, ya que Barco inicialmente se dio a conocer como lateral. Con una enorme calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener el balón en circulación en campo rival y vaciarse para recuperarlo. Su presencia sin duda suavizará el golpe si Enzo Fernandez acaba siendo seducido por el Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por explotar. Nota: B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan pronto tras su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de irse cedido al Sevilla y al Estrasburgo, este último lo fichó en propiedad el verano pasado. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y su transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el apartado físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el entrenador ideal para llevarlo al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el exigente escenario del Mundial también le vendrá muy bien a Barco, a pesar de que solo jugó 19 minutos en el torneo con Argentina. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las estrellas veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto de BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: En realidad, es difícil exagerar lo duro que supone esto para el Brighton, que se queda sin el hombre que fue, con diferencia, su máximo goleador de la pasada temporada y el tercer máximo goleador de toda su historia, empatado con otro jugador. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando a los 35 años se le ha presentado una oportunidad tan poco probable, pero aun así dolerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a encontrar un reemplazo de garantías, sobre todo con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien valorado, todavía de baja tras sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. Ahora mismo, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado de su cesión en la Roma. Por el momento no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap haya salido durante las conversaciones con el Chelsea por el traspaso de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea dejó claro hace tiempo que buscaría jugadores contrastados en la Premier League que fueran «maduros» y «emocionalmente resilientes», dejando atrás su política de fichajes centrada en la juventud tras otra campaña enormemente decepcionante bajo la dirección de BlueCo. Welbeck aporta sin duda todo eso en abundancia, pese a estar en el ocaso de su carrera. Además, no llegaría solo para completar plantilla. Pese a tener ya 35 años, el delantero del Brighton viene de firmar la mejor campaña goleadora de sus 18 años de carrera en la Premier League hasta la fecha (13), y su segunda mejor cifra llegó en 2024-25. Incluso ha sumado nueve goles y dos asistencias en 19 partidos de liga contra el Chelsea, con el primero para el Sunderland allá por 2010 y el más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario por detrás de Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en cuanto a salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. El fichaje de Welbeck es obviamente una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea espera que su presencia y liderazgo tengan un efecto a largo plazo. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck sencillamente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico de enorme prestigio como Xabi Alonso y, presumiblemente, contará con una influencia importante en el vestuario mientras el club busca cierta estabilidad y liderazgo. No será un titular habitual, pero hay muchas opciones de que disponga de bastantes minutos saliendo desde el banquillo cuando Pedro descanse, mientras que debería ser la referencia en ataque en las primeras fases de las competiciones de copa. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una oportunidad más de jugar la Champions League en 2027-28. Welbeck también se reencontrará con Pedro, con quien compartió una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, además de para Delap en caso de que los Blues decidan mantenerlo. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, pero en realidad era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, aunque especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que se le ofreciera una renovación. El ya exentrenador del City, Pep Guardiola, había dejado entrever a principios de 2025-26 que Stones afrontaba una batalla cuesta arriba para conseguir un nuevo contrato, y un problema en el muslo que sufrió durante el invierno y que le hizo perderse 18 partidos probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante estancia de una década en el Etihad, convirtiéndose en una pieza clave en defensa y ayudando al club a conquistar un histórico triplete en 2022-23, incluida esa esquiva primera corona de la Champions League. Stones pasa sin duda a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido en este momento. Aunque todavía tenía contrato, no habría generado un traspaso demasiado elevado. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, el City probablemente también estará contento de que no se marche a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Obviamente, dadas sus dificultades con las lesiones, hay un riesgo importante asociado a este movimiento para el Inter, incluso aunque llegue como agente libre. Sin embargo, confiarán en haber compensado ese riesgo al convencer a Stones para firmar un contrato de dos años que, según se informa, ronda las 115.000 libras por semana, una cifra significativamente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, los campeones del Scudetto solo tienen que esperar que el internacional inglés pueda mantenerse en forma, ya que habrá serias dudas sobre su resistencia física. En su mejor nivel, sigue siendo uno de los mejores centrales con salida de balón que hay, como demostró con algunas actuaciones sólidas en el Mundial a principios de verano. La Serie A es en cierto modo un refugio para los jugadores veteranos, e Inter debe creer que el ritmo más lento de Italia supondrá un menor desgaste físico para un futbolista cuyo cuerpo le falló a menudo en la Premier League. Stones sustituye a Francesco Acerbi, que, con 38 años, era quizá la prueba de que el inglés todavía podría jugar muchos más años en una liga menos intensa. Es posible también que el Inter vea esto como un auténtico golpe, ya que, según se informa, se impuso a clubes como Chelsea y Arsenal en la carrera por el fichaje del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo y esperará dejar atrás de una vez por todas sus problemas físicos en Italia. No solo se trata de una oportunidad para conocer una nueva liga y una nueva cultura, sino que además seguirá compitiendo por grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa con el club que actualmente es la fuerza dominante en Italia. Puede que todavía no lo sepa, pero, con 32 años, Stones bien podría haber prolongado su carrera un par de años al cambiar la exigencia constante de la Premier League por el ritmo más pausado de la Serie A, y a estas alturas de su carrera debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará con su excompañero del City Manuel Akanji en San Siro y confiará en sus opciones de ser titular en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, bien podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de una eliminación en semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Han pasado menos de dos años desde que el Palace pagó solo 18 millones de libras por Lacroix al Wolfsburgo cuando tenía 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su inversión en un periodo tan corto, una vez más con un modelo de negocio que vuelve a dar resultados. El central se ha desarrollado exactamente como esperaban, siendo una pieza clave en los equipos que ganaron la FA Cup y la Conference League en las dos últimas temporadas bajo las órdenes de Oliver Glasner. Dado su rendimiento como un defensa dominante y con buena salida de balón, el Palace habría anticipado el interés por el internacional francés y, según se informó, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al más alto nivel. Puede que sienta que podría haber sacado más, dado lo inflado del mercado, pero el dinero seguirá siendo muy útil a la hora de cuadrar las cuentas después de que el club del sur de Londres gastara mucho en enero en Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo continúa con su impulso por añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una renovación de su nómina de centrales, ya que ninguna de sus actuales y confusas opciones destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado. Dejando a un lado al internacional inglés, la situación es un poco caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han amagado más de lo que han ofrecido, y sus futuros son inciertos como resultado. En consecuencia, se ha informado de que los Blues podrían incluso ir a por otro defensa central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres que han sonado, lo que probablemente significaría la salida de varios miembros del grupo actual. El club del oeste de Londres probablemente considerará que, aunque algo elevado, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio suficientemente razonable en el mercado actual por un central con experiencia contrastada en la Premier League e internacional absoluto con Francia que se acerca a sus mejores años. Es más, Lacroix es un líder muy necesario sobre el terreno de juego. Incorporarlo junto a Colwill da inmediatamente al Chelsea una pareja de centrales de aspecto sólido sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse de lo que sobra y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi yéndose en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años increíbles para Lacroix, que ha ganado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. Es sabido que el jugador de 26 años quiere ponerse más a prueba y competir al más alto nivel, y se ha ganado con creces la oportunidad de dar este verano el salto a un club del llamado «big six» tras una serie de actuaciones consistentemente sólidas en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: sigue en la capital y puede esperar entrar directamente en el once inicial de Xabi Alonso como central derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen arranque a las órdenes de Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Quizá haya sentimientos encontrados. Por un lado, el Forest estará triste por ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan fundamental tanto en la clasificación del equipo para la Europa League como en su posterior camino hasta las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que reemplazarle no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Ya sean 116 millones de libras o 130 millones de libras la cifra real (el Forest sostiene que es la segunda), se trata de una cantidad colosal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque está claro que Anderson será muy echado de menos en el City Ground, la emoción predominante a nivel de directiva será la satisfacción, porque aquí el Forest le ha sacado todo el partido posible al City. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más vale que lo sea. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal. Y, aunque no lo haga, el City necesitaba igualmente un heredero de nivel para el trono del jugador de 30 años. Al fin y al cabo, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes han terminado nunca de convencer de verdad en el rol de mediocentro. Anderson tiene el perfil, eso sí. Es un jugador contrastado en la Premier League, que la temporada pasada registró más toques y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa, lo que significa que parece encajar a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Eso sí, es imposible negar que este es el ejemplo definitivo del «impuesto inglés». Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría llegar a convertirse en uno grandísimo. Pero viene de un par de buenas temporadas en el Forest y todavía ni siquiera ha jugado en la Champions League. Simplemente no hay manera de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento adecuado en el momento adecuado. Anderson ha superado claramente al Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al más alto nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. El tamaño del traspaso traerá consigo muchísima presión, y Anderson no sería el primer joven y prometedor centrocampista inglés en tener problemas en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once inicial. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas centrales de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cedido)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado de encima a Garnacho tan rápido este verano, un jugador del que podría haber sido muy difícil desprenderse tras su olvidable temporada en el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que el Chelsea había permitido a Garnacho ausentarse de los entrenamientos de pretemporada para completar un traspaso lejos de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de una cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. Por ahora no está claro cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no estará muy lejos de la valoración del Chelsea, algo con lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del equipo de los Midlands por una cifra récord para el club. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue la fuerza impulsora detrás del interés por el jugador, ya que quería un extremo rápido, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo importante, dado que Garnacho lleva ya un tiempo mostrando una alarmante falta de la chispa y la personalidad que le convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números de Rogers en ataque, y habrá preguntas muy serias si no rinde mientras el Villa sigue obligado a comprarlo al final de la temporada, y probablemente por una cantidad elevada. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las normas financieras, ya que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara de forma permanente este verano, y por tanto se deduciría la diferencia entre las cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Con un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, Garnacho seguramente estará decidido a aprovechar esta oportunidad, ya que corre el riesgo de que su carrera derive hacia la mediocridad. Emery tiene habilidad para sacar la mejor versión de jugadores que antes habían rendido por debajo de lo esperado, y la salida de Rogers deja un puesto libre en el once inicial del Villa. Sin embargo, el argentino se equivoca si cree que tendrá menos presión lejos de uno de los llamados clubes del ‘big six’, con la afición de Villa Park muy ilusionada después de que el equipo volviera a asegurarse el fútbol de la Champions League, algo positivo para el nuevo fichaje. Garnacho seguramente también será consciente de la situación de Harvey Elliott, que se incorporó al Villa desde el Liverpool el verano pasado en lo que parecía una cesión muy asumible con obligación de compra condicional; simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery le apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El técnico ya tiene antecedentes, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si jugara en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con lo que supone un ingreso récord en la historia del club por un jugador al que fichó por solo 6,5 millones de euros hace dos años procedente del Fortuna Düsseldorf. Además, las negociaciones parecen haber sido bastante fluidas, ya que el Arsenal acabó alcanzando la valoración que los campeones belgas hacían del extremo. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero dará mucho margen a un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas buscará reinvertirla con inteligencia tras recuperar el título frente al Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la marcha de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como sustituto. El internacional griego firmó una gran temporada individual en 2025-26, con unos impresionantes 51 goles generados (22 goles y 29 asistencias) en todas las competiciones, ayudando decisivamente al Brujas a conquistar el título de liga y a alcanzar las eliminatorias de la Liga de Campeones. Hay, por supuesto, cierto riesgo en esta operación, aunque la cantidad pagada parece tener un valor razonable en el mercado actual; Tzolis lo pasó muy mal en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y el equipo estaba condenado al descenso, por lo que habrá dudas sobre si puede trasladar su nivel de Bélgica al fútbol inglés. En el Arsenal esperan que Tzolis haya aprendido de aquella experiencia, y el jugador cuenta con la potencia física y la velocidad necesarias para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del futbolista de 24 años, pero como mínimo debería ser una opción útil para las rotaciones en un primer momento. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con algo que demostrar tras su etapa fallida en el Norwich, impulsado por el hecho de haber relanzado su carrera en Bélgica después de cesiones iniciales en el FC Twente y el Düsseldorf. El desafío ahora es mantener el altísimo nivel que mostró en el Brujas en una liga mucho más exigente, pero todo apunta a que tiene la capacidad para triunfar. Según se informa, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, por lo que sin duda estará encantado de que el traspaso se haya concretado. Ahora empieza el trabajo duro en su intento por asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podían haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó otra opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el año que viene un activo bastante valioso. Evidentemente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no debe olvidarse que ha tenido bastantes lesiones y le ha costado mantener la regularidad durante sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de futura venta en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Hemos criticado muchísimo al Barça a lo largo de los años por su política de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerlo: esto podría acabar siendo una operación excelente. Adeyemi aún no ha estado a la altura de lo que se esperaba de él como la próxima gran figura de Alemania, pero solo tiene 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa sea que Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con la selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso en el momento perfecto. Adeyemi parecía una superestrella en potencia cuando fichó por el Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de despegar. Sin duda hubo indicios la temporada pasada de que quizá por fin pudiera desarrollar su potencial, pero un traslado al Camp Nou sigue representando una evolución increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no estará sometido a una presión enorme, dado el importe del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras fases de la nueva temporada, y eso debería hacerle la vida mucho más fácil a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo remodelada radicalmente este verano. En definitiva, da la sensación de que este es el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a encontrar una plataforma mejor para desarrollar por fin su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un brutal recordatorio de su lugar en el escalafón de la Premier League. Si Rogers se hubiera unido al recién proclamado campeón Arsenal, habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que el Chelsea no tiene ninguna competición continental que esperar en absoluto. Y, aun así, el campeón de la Europa League fue totalmente incapaz de evitar que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, este es un negocio absolutamente increíble para el Villa. Fichó a Rogers procedente del Middlesbrough hace solo dos años y medio por una cantidad inicial de 8 millones de libras. Ahora lo ha vendido por casi 15 veces esa cifra, lo que supone una barbaridad de dinero que ayudará mucho al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar la plantilla de Unai Emery en otras posiciones. Sin embargo, la afición está profundamente frustrada ahora mismo, porque siente que esto es una prueba más de que los ricos propietarios de su club están maniatados por las reglas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. Se esperaba que Rogers pusiera rumbo al norte de Londres este verano, y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios provocados por no haberse clasificado para la Champions League la temporada pasada, el Chelsea ha barrido al Arsenal para fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo, y muchos ya esperan que un miembro del ‘escuadrón bomba’ del Chelsea aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una tarifa enormemente inflada. Lo que parece más probable, eso sí, es que se hayan producido avances entre bastidores para encontrar un nuevo destino a Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y un solo gol en 22 partidos con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro ciertamente podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro de los acontecimientos sorprendente, al menos visto desde fuera. La presunción era que Rogers estaba decidido a marcharse al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente salido Leandro Trossard en el costado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le hizo cambiar de idea, después de que obviamente realizara un gran trabajo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. Sin embargo, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de minutos en un equipo más débil desempeñaron un papel aún más decisivo en el sorprendente cambio de Rogers a Stamford Bridge. Para ser justos, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en constante estado de cambio, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en categorías inferiores en el Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos unas cuantas celebraciones ‘cold’ en los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva mucho tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero cuando está en forma es un futbolista fantástico, y es imposible exagerar su importancia en el plan de juego de Unai Emery la temporada pasada. El conjunto del técnico español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, al ganar solo uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Después, una vez regresó al once inicial, el Villa cerró la temporada de forma brillante al acabar cuarto en la Premier League y conquistar la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta, además, que todavía le quedaban dos años de contrato, perderlo por solo 35 millones de libras es realmente difícil de asumir, sobre todo porque Amadou Onana afronta un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había ningún indicio de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que trascendió que la operación estaba cerca de completarse. En consecuencia, merece reconocimiento por actuar de una forma tan decidida y tan discreta. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, ya acumula muchos kilómetros, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte de la preocupación en Old Trafford tras el fracaso de la operación por Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United se quedara fuera de las operaciones por sus principales objetivos para el centro del campo: Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado en la Premier League que reafirmó su clase en el Mundial. Así, aportará una profundidad de plantilla, experiencia, versatilidad y calidad muy necesarias al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la temporada pasada y, por este dinero, podría acabar siendo uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá hasta él mismo pensó que ya se le había escapado. Desde hace tiempo se venía señalando a Tielemans como futuro fichaje de uno de los clubes de élite de la Premier League pero, después de cumplir 29 años en mayo, realmente no parecía que eso fuera a suceder para el excentrocampista del Leicester City a estas alturas de su carrera, y tampoco habría pasado nada. El Villa es un club enorme por derecho propio. Sin embargo, el United está incuestionablemente a otro nivel en términos de prestigio, lo que convierte este en un gran movimiento para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de exhibir su maravillosa variedad de pase y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandiosos del fútbol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa, ya que ha acordado vender a uno de sus jóvenes más prometedores a un rival directo por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar progresando bien después de regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con presencia habitual durante toda la campaña 2025-26 y dejando a menudo buenas sensaciones cuando suplió a Enzo Fernandez y Moises Caicedo. Si Fernandez se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares) más 2 millones en variables por un centrocampista que todavía no es titular garantizado fue evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción: el Chelsea está a punto de obtener un beneficio significativo con Santos, que fue fichado como un jugador joven y con mucho potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un sabor algo amargo, pero la importante cantidad de dinero ofrecida significa que probablemente era una operación demasiado buena como para dejarla pasar. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de talla mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos fichajes que resulta un poco desconcertante para todas las partes. Después de perder sus objetivos prioritarios para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, a manos del Man City y el Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido a Santos con prisas mientras trata de evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando arranque su pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones en el United estaban "tranquilos" después de que la persecución de Fernandes no llegara a buen puerto, pero Santos no está al mismo nivel que sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. Los Red Devils sí necesitan efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero aquí han pagado de más por alguien que no será titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos más escalones que subir. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti tras una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja a los Blues en busca de "fútbol regular en el primer equipo". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más incorpore el United, con otros movimientos que probablemente seguirán en medio de la remodelación del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos a nivel de despachos y de la continua rotación en el banquillo del Chelsea, aunque no hay garantía de que el United vaya a poder ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Eso sí, puede ofrecer fútbol de la Champions League, lo que de por sí significará más minutos dado que sus empleadores, pronto ya ex, no se han clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del propio jugador asegurarse de asentarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado de verdad! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, después de acabar con su sequía de títulos dando la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club financiado por el Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain respaldado por Qatar. Sin embargo, el Liverpool le dio después al Newcastle un brutal recordatorio de cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarle a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera invertido bien aquella cifra, entonces récord británico, las cosas aún podrían haber salido bien. En cambio, se malgastaron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que provocó que el equipo de Eddie Howe terminara 12º en la clasificación. Estaba claro que Anthony Gordon se iba a marchar mucho antes del final de una campaña catastrófica, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de entre todos los equipos posibles, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, ya que también es seguro que el capitán Bruno Guimaraes se marchará en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en el deporte, se avecinan más desgracias, lo que significa que los aficionados ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que probablemente también será despilfarrada. Nota: Suspenso

    Para el Tottenham: Otro fichaje deslumbrante. Apenas un día después de cerrar un histórico acuerdo de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Tottenham decidió volver a batir su récord de traspaso por Tonali. Que esto sea una señal de desesperación o una muestra de ambición está abierto a debate. Quizá sea simplemente una prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué no iba a alcanzar Tonali una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin discusión ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta aún mejor para brillar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que el Tottenham necesita desesperadamente que salga bien. Pero, por ahora, a los aficionados probablemente no les importará. Después de años de frustración por el enfoque prudente y cicatero en el mercado de fichajes supervisado por el antiguo presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club pasar por encima de sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más codiciados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. Se daba por hecho que, si Tonali dejaba el club que estuvo a su lado durante su sanción por apuestas ilegales, sería para marcharse a uno de los equipos más fuertes de Europa. En cambio, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, nunca hubo posibilidad alguna de que un club de la Serie A tuviera suficiente dinero para conceder el supuesto deseo de Tonali de volver a casa, e incluso la élite inglesa se vio comprensiblemente frenada por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha acabado en el Tottenham, donde ahora está preparado para pasar sus mejores años, algo que sin duda resulta extraño. Aun así, si De Zerbi se queda en el Tottenham más de dos temporadas, y ese es un gran "si", quizá este movimiento acabe saliéndole bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior operación lastraron la temporada 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos que hay cuando está en su mejor nivel, así que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan un negocio bastante pobre para el Inter, que podría haber pedido mucho más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. También es cierto que el Inter pudo haber tenido las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, al parecer exigió la cláusula, que se fijó en 25 millones de euros para los clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy astuta por parte del Real Madrid, que se está ganando la reputación de cazar gangas mientras navega las estrictas normas financieras de LaLiga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que ha pagado el Madrid, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informó, el Madrid había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor de perfil derecho que probablemente es más eficaz en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. A sus 30 años, tampoco es precisamente una alternativa a largo plazo, pero por una cantidad tan baja es difícil discutir que no pueda ser un parche decente durante al menos un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento de este tipo, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habrá querido que se incluyera esa cláusula de rescisión en su contrato. Ha sido un servidor leal del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, con 55 participaciones de gol en 207 partidos como carrilero derecho mientras ayudaba al Inter a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, y a alcanzar dos finales de la Liga de Campeones. Sin duda, se ha ganado lo que potencialmente será su último gran traspaso, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si mantiene a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se informó, mantuviera conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que servirá en gran medida para amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Estaba claro en cuanto el West Ham descendió que serían necesarias algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de gran clase que ya estaba atrayendo muchas miradas de admiración de clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Por tanto, su salida no sorprende en absoluto. Lo verdaderamente impactante, sin embargo, es que el West Ham haya conseguido exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante débil. Por eso, la justamente criticada directiva del club merece un raro reconocimiento. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra confirmación más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a verse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke ya fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un jugador de 21 años con muchísimo talento. Puede desempeñarse en varios roles y desde hace tiempo da la impresión de ser un futbolista que rendiría en un equipo mejor. También está claro que Roberto De Zerbi lo considera perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, hay un innegable aire de desesperación en esta operación. El Tottenham, como ya hemos visto por su interés en fichar también a Sandro Tonali, está decidido a hacer lo que haga falta para renovar su mediocre centro del campo y, por tanto, estaba dispuesto a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de equipos como el Manchester United. En consecuencia, este fichaje realmente tiene que salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otra vara con la que golpear a los propietarios del club. De hecho, solo para poner las cifras en contexto, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no está ni cerca del nivel de su compatriota de 21 años, así que realmente necesita demostrar que podría estarlo. Nota: C+

    Para Fernandes: Un movimiento extraño a simple vista. Fernandes había sido vinculado con algunos de los nombres más grandes del fútbol: el Manchester United, el Liverpool y el PSG. Sin embargo, ha acabado en el Tottenham, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca en cierto modo un movimiento lateral. No obstante, el conjunto del norte de Londres debería ser mucho más fuerte la próxima temporada y Fernandes es, sin duda, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería existir cierta preocupación por cuánto tiempo se quedará realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es precisamente conocida por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once titular, y eso quizá no habría ocurrido en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se hiciera con él. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial para poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero aun así se trata de una buena cifra por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se emplee bien en un club que ha logrado ganar títulos de manera constante en Países Bajos a pesar de tener que vender continuamente a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Una operación brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas debido a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria de dieciseisavos de final ante Países Bajos. Sin embargo, como afirmó el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, era una operación en la que el Bayern llevaba trabajando desde hacía tiempo. No fue un movimiento reaccionario por un jugador cualquiera que se hubiera dado a conocer en un Mundial; el Bayern llevaba tiempo convencido de que Saibari tenía la mezcla adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para aportar de forma significativa a una línea ofensiva ya estelar, y no vemos nada que ponga en duda esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no le podría estar yendo mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio por sus dinámicas actuaciones en ataque con una Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico fichaje "soñado" por "uno de los clubes más grandes del mundo", aunque hacerse un hueco en un once titular con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría resultar casi una pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari todavía están por delante, ahora mismo está exultante y, como es lógico, cree que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene toda la pinta de ser otra operación muy astuta para el Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio neto por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, con el club supuestamente decidiendo hace tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje su huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron su interés, se distrajo y siempre parecía probable que retenerlo fuera una batalla cuesta arriba. Nota: A

    Para el Chelsea: Un interesante indicio de la influencia de Xabi Alonso como manager del Chelsea, más que como entrenador. Según se informa, el español dio luz verde a esta operación y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, colocándose en la pole position en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba ampliamente que se uniera al campeón del Scudetto, así que esto es sin duda un golpe en ese sentido. Lateral versátil, rápido y potente, se espera que Palestra, nombrado Mejor Defensor de la Serie A 2025-26, encaje en el sistema de Alonso tanto en una defensa de tres como de cuatro, y debería adaptarse bien a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, después de desembolsar hasta 55 millones de euros, queda la sensación de que el Chelsea ha pagado de más; es una cantidad enorme en términos de la Serie A, aparentemente muy por encima de la oferta del Inter, y a sus 21 años sigue siendo un jugador por pulir, con solo una buena temporada en la élite a sus espaldas. Esto, por tanto, supone un pequeño riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea antes que un traspaso al Inter, en cuya cantera jugó de niño y del que se cree que era aficionado, pero el hecho de que la oferta de contrato de los Blues, según se informa, rondara las 100.000 libras semanales, más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter, puede explicar en parte esa decisión. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y aparentemente aprovechó la oportunidad de ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que el también joven italiano Giovanni Leoni se unió al Liverpool el verano pasado como señal de que cada vez más jugadores están dispuestos a dejar la Serie A pronto en sus carreras. Bien pudo haberle convencido la determinación de Alonso de llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar destinado a convertirse en una figura clave con el nuevo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Goncalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Jackpot! Los campeones de Europa se estarán frotando las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma de dinero tan ridícula por un jugador suplente que no fue titular en ni un solo partido de la Champions League la temporada pasada. Conviene recordar que Ramos estaba destinado a ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al reconvertir a Ousmane Dembele en un ‘falso nueve’, algo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga desempeñando un papel secundario a nivel internacional por detrás de un Cristiano Ronaldo de 41 años. Así que los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola para fichar a Ramos este verano, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una sola operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que realmente mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Increíble, sencillamente increíble. Vamos a dejar algo claro de inmediato: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia se están apresurando estos días a averiguar qué ha pasado exactamente aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté implicado ha provocado inevitablemente un buen número de teorías de la conspiración, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Sin embargo, nadie sabe con certeza por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord en la historia del club por Ramos. De nuevo, para dejarlo claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece, ni de lejos, la misma garantía en términos de goles. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad, largamente esperada, para que el eterno secundario pase a ser protagonista. Pensamos que, cuando Ramos firmó un hat-trick con el Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022, había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir el ataque de Portugal en torno a un delantero centro de verdadero potencial, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir apostando por Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. Sin embargo, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de poner realmente bajo presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG contaba con una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Simplemente era un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Lo crucial es que ahora tiene la oportunidad de cambiar esa narrativa. Ramos va a ser la referencia ofensiva de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí es una cifra alta, es absolutamente gigantesca para un club de la Serie A. Te toca a ti, Goncalo, ha llegado el momento de demostrar tu valía... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy astuta del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor venden al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. El acuerdo mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba dentro de solo 12 meses. Por tanto, estarán encantados de haber obtenido una cantidad tan importante por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente reinvertirán esa cantidad en un recambio con un gran potencial, con el prometedor jugador del Tottenham Luka Vuskovic notablemente en su radar en lo que sería un traspaso aparte tras su impresionante cesión en el Hamburgo. Tampoco andan precisamente escasos de opciones en el centro de la defensa, ya que cuentan con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, e Igor Julio tiene previsto regresar tras su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que se trata de un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero no se puede evitar pensar que el Tottenham ha sido llevado a pagar de más por el central después de que aparecieran esas informaciones que sugerían que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a las puertas de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Uno pensaría que un acuerdo a precio reducido por un jugador de su calibre debería haber costado de forma realista en torno a 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es famoso por ser un negociador durísimo y el Tottenham pudo sentir que necesitaba actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League Chelsea y Liverpool estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece tener prácticamente asegurada su salida este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa Micky van de Ven podría seguir el mismo camino. El Tottenham se lleva, al menos, a un defensa contrastado en la Premier League que, con 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee el tipo de carácter y liderazgo que tanto le ha faltado al equipo. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con el fichaje a coste cero Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, este es un movimiento que tiene mucho sentido. Tras haber dejado aparentemente claro que no ampliaría su estancia en el Amex, Van Hecke da un paso adelante respecto al Brighton en el punto medio de su carrera y bien podría ver esto como un trampolín hacia cosas aún mayores después de haberse consolidado en la Premier League. Presumiblemente, ni Chelsea ni Liverpool concretaron su interés del que se informó, así que, si quiere ser titular garantizado en un llamado club del «Big Six», el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no pueda ofrecerle ningún tipo de fútbol europeo. Después de haber trabajado antes con el temperamental italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápido. Realmente, para el Tottenham solo se puede ir hacia arriba tras otra desastrosa campaña nacional, y una asociación con Senesi parece muy sólida sobre el papel, al menos, dando al equipo una base defensiva firme mientras el club del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de evitar la amenaza del descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (de Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el pasado verano por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a estar condicionado por una elevada cláusula del 50 por ciento sobre una futura venta incluida en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo muy significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre parecía probable tras una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con la selección española para el Mundial, y la cláusula de rescisión hizo que el club tuviera las manos atadas en lo referente al precio. Nota: B-

    Para el Liverpool: ¡El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más leña al fuego para la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes! El Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha unido al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, se lanzó para arrebatarles la operación pese a que las conversaciones estaban muy avanzadas y, según se informa, la propia oferta del club de Tyneside ya había sido aceptada. El Liverpool ya considerará esto como una especie de golpe de efecto, pero además estará encantado de fichar a un extremo joven tan bien valorado por una cantidad que podría acabar siendo una ganga. Munoz puede actuar por cualquiera de las dos bandas, así como por el centro, aportando una calidad y una profundidad de plantilla muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en el frente de ataque del Liverpool. Atacante directo y veloz, que además trabaja duro en defensa, el jugador de 22 años parece encajar a la perfección en el estilo de juego del nuevo Iraola, con el nuevo entrenador presionando aparentemente para que la operación se cerrara. Sin embargo, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha hacia convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que ese no será el caso. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto el Liverpool como el Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre ambos dependió del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. Aunque todavía solo tiene 22 años, ha tenido un inicio de carrera algo nómada y este será ya su tercer gran club. Después de formarse en la famosa cantera de La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de unirse a Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, y su compatriota Iraola debería ser el entrenador perfecto para ayudarle a adaptarse. Tendrá una dura competencia para ganarse un puesto en el once, y eso quizá le obligue a mejorar su producción general, con el Liverpool todavía, según se espera, dispuesto a ir a por el muy cotizado mago de la banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería seguir teniendo muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool realmente estaba entre la espada y la pared en lo que respecta al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si no se hubiera permitido que el contrato del defensa llegara a su fin en primer lugar. Si los Reds lo hubieran atado a un nuevo contrato cuando estaba en el mejor momento de su carrera durante la campaña 2024-25 en la que ganó el título, entonces habrían podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar sus caminos, pero el francés finalmente se marchó gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como se dieron las cosas, habría sido totalmente extraño que el Liverpool accediera a las mareantes exigencias salariales de Konate, al parecer de unas 250.000 £ por semana, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores de alto perfil, con unas durísimas negociaciones que se prolongaron durante meses y meses y que no llegaron a nada, a pesar de que el jugador afirmó en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos en Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una enorme pérdida de tiempo para todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, entonces, el Real Madrid le dará al objetivo de largo recorrido Konate el tipo de salario astronómico que busca, lo que, pese al hecho de que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo mal que estuvo el central durante toda la débil defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según se informó, Los Blancos habían decidido poner fin a su interés en el jugador ya en noviembre del año pasado, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en su mejor día y, con 27 años, probablemente todavía no haya alcanzado los años de plenitud para los jugadores de su posición. El Real está apostando, en la práctica, por que recupere su mejor nivel en España, y podría ser una solución de coste relativamente bajo para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ha dejado atrás sus mejores años, Eder Militao sigue lastrado por las lesiones y Dean Huijsen aún es muy joven. Konate difícilmente es una solución de primer nivel, sin embargo, y este movimiento tiene pinta de poder torcerse muy rápidamente dada la intensa vigilancia que rodea a Los Blancos, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que está a punto de conseguir tanto su fichaje soñado por el Real Madrid como el salario descomunal que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el caldero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con los tipos de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un traspaso gratis al Madrid, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servir de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor forma, entonces tiene la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el nuevo Real de Jose Mourinho. Que sea capaz de lograrlo, no obstante, ni mucho menos está garantizado. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, simple y llanamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxito sostenido del Manchester City. De hecho, el portugués era básicamente el jugador perfecto para Pep Guardiola, razón por la que el técnico catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó unas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se venía gestando desde hacía tiempo. Verle marcharse gratis, obviamente, no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán mucho de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrar. No solo han conseguido gratis a un jugador de una calidad extraordinaria, sino que además se han adelantado a su eterno rival, el Barcelona, en la pelea por su fichaje. Después de meses de especulación, sobre la que incluso el propio Bernardo llegó a pronunciarse, su llegada al Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. Sus mejores días están indiscutiblemente ya atrás, pero Silva demostró durante la pelea por el título de la Premier League de la temporada pasada que sigue siendo capaz de imponer su ley en los partidos más importantes, y su actuación contra el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real le arrebató al Barça el internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Durante al menos los últimos tres veranos, si no más, Silva ha sido relacionado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar una temporada más en el Etihad. Esta vez, no había forma de cambiar la idea de Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar en una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid atraviesa un momento complicado, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverles al lugar que les corresponde es un reto que, sin duda, asumirá con gusto y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid siendo algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad necesarias para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, y brillar en España bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Este caso resulta un poco extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura defensiva clave para el club desde su llegada en 2022, tras un inicio poco prometedor, así que verlo marcharse con pérdidas desconcierta un poco. En su mejor versión, es discutiblemente uno de los mejores del mundo en su posición. Dicho esto, el Chelsea claramente pagó de más en su momento cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares) y, dado que, según se informó, había transmitido entre bastidores su intención de marcharse y se había mostrado abiertamente crítico con la forma en que se está gestionando el club, probablemente estarán satisfechos con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares) tras considerar que no era intocable. De hecho, quizá les habría costado sacar más que eso en futuros mercados por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también implica que una plantilla muy falta de experiencia se queda sin una de sus cabezas más veteranas, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda llenar ese vacío, además del esperado fichaje de Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que, diga lo que diga Jose Mourinho, se hace, ya que el Real Madrid arranca su campaña de refuerzos de este inicio de mercado con un fichaje sorprendente. El club hizo un gran desembolso por un lateral izquierdo el pasado verano para repatriar a Alvaro Carreras al Bernabéu desde el Benfica, pero eso no le ha impedido gastar a lo grande por Cucurella, al que, según se informó, su nuevo (viejo) entrenador había señalado como objetivo. Una cantidad de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes en los últimos años, y exigirá un retorno inmediato de la inversión por parte de un jugador cuyo rendimiento ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el mejor momento de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel va a poder sacarle realmente el Real Madrid? Al menos sí tiene el perfil de un jugador «de Mourinho» por su energía y agresividad. Además, el Real ahora se encuentra con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que está claro que algo tendrá que moverse en el capítulo de salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el principal beneficiado por este movimiento, Cucurella ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea a la deriva y fichar por uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería regresar a España, al haberse desencantado con la manera en que BlueCo estaba gestionando sus asuntos en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que pusiera rumbo al Bernabéu en medio del interés del Atlético de Madrid. No sorprende, por tanto, que la operación se cerrara tan rápido, con Cucurella diciendo presumiblemente que sí de inmediato cuando el Real Madrid llamó a su puerta. Teniendo en cuenta que aparentemente era una petición de Mourinho, tiene muchas opciones de consolidarse también como jugador clave, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, a la luz del elevado coste del traspaso, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la notoriamente impaciente afición del Bernabéu se le eche encima, especialmente teniendo en cuenta sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson está fácilmente entre los mejores fichajes de la historia del club, una figura clave en la era de Jurgen Klopp, incorporado por solo 8 millones de libras desde el Hull City allá por 2017 y que, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, sin embargo, que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, por lo que el Liverpool se movió pronto para reemplazarlo con la llegada de Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado de invierno si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, sin embargo, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una complicada campaña 2025-26 del Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson se van a echar mucho de menos en Merseyside. De hecho, la preocupación entre la afición ahora es que la marcha de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque que el nivel baje aún más la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. Obviamente, los Spurs intentaron fichar a Robertson en enero, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que a la plantilla del Tottenham le faltaran calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de fracturarse el tobillo, claro, pero los Spurs seguían teniendo para elegir a Destiny Udogie y al versátil Djed Spence, mientras que el adolescente brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario desordenado, y sin duda podría ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 % dentro de la plantilla. El hecho de que haya llegado finalmente gratis es un pequeño extra agradable, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había quedado relegado al papel de segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería jugar con regularidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que aparentemente los Spurs estaban dispuestos a ofrecerle. Robertson acabó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de lo que probablemente esperaba, lo que significa que llega en buena forma a su viaje a Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que se quedara en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, tenía otras opciones aparte de los Spurs, con la Juventus entre los clubes de los que se decía que estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Por eso, resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por poco el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. Sin embargo, Robertson puede que ahora encuentre en el Tottenham una opción más atractiva de lo que era en enero, dado que De Zerbi es incuestionablemente capaz de mejorar significativamente a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya realmente a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 M€)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir finalmente que se marchara al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor rendirse de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una petición de traspaso, ya que la perturbación causada por el delantero sueco no benefició en absoluto a Eddie Howe ni a sus jugadores. El Newcastle, por tanto, se ha movido rápido para desprenderse de otro atacante descontento, y por una cantidad fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada ni con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, ahora el reto para el Newcastle es invertir bien el dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer a talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de la Champions League a posibles nuevos fichajes, y su penoso 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir los pasos de Isak y salir por la puerta de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en condiciones de gastar a lo grande en jugadores desde hace ya tiempo debido a sus bien documentados problemas para ajustarse a las estrictas normas financieras de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastarse 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés sin duda debería ser una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría hacer un buen Mundial, lo que pondría el precio bajo una luz más favorable, mientras que también se ha señalado que el de Liverpool marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de esos tantos llegaron contra el Qarabag y el Union Saint-Gilloise, y la mitad fueron desde el punto de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque es más probable que Gordon le dé a Flick lo que quiere de un extremo, y además cobrará menos que Rashford, había mejores oportunidades de mercado en otros sitios, lo que sugiere que el Barça ha vuelto a tener más dinero que sentido común. Nota: C+

    Para Gordon: Un sueño hecho realidad. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, especialmente durante los últimos dos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que llevaba tiempo persiguiendo claramente. Él mismo admitió que los anteriores vínculos con el Liverpool, el club de su ciudad y al que también apoyaba de niño, le hicieron cambiar de idea, mientras que en un principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern se echó atrás lógicamente por el precio pedido y ahí reside ahora el gran desafío al que se enfrenta Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante atención del jugador de 25 años, pero seguirá estando bajo una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo repleto de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece prescindible en el Camp Nou pese a haber sumado entre goles y asistencias un total de 28 en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente casi no pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle