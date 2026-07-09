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Sandro Tonali Tottenham GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle y Krishan Davis

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El Tottenham gastó 100 millones de libras en Sandro Tonali, otra señal de que el mercado se ha vuelto loco. GOAL analiza los fichajes más destacados del verano de 2026

Opinion
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Manchester City
E. Anderson
Bayern Múnich
I. Saibari
Chelsea
M. Palestra
AC Milán
G. Ramos
Liverpool
Víctor Muñoz
J. van Hecke
A. Robertson
Manchester United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
Paris Saint-Germain
Inter Milán
Newcastle
West Ham
Nottingham Forest
Brighton
Atalanta
PSV Eindhoven
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Ligue 1
FEATURES

Para muchos aficionados, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡llegó el mercado de fichajes! En 2026 la ventana vuelve a estar caliente, con grandes estrellas cerrando traspasos millonarios antes del 1 de septiembre.

Algunos fichajes benefician a todos, pero en muchos casos algún club o el propio jugador se pregunta qué habría pasado con otra decisión en la mesa de negociaciones.

Por eso, en GOAL analizamos quién gana y quién pierde en cada gran fichaje, incluso antes de la presentación oficial. Durante el mercado de verano calificaremos cada operación al instante, para que sigas a los grandes ganadores y perdedores.

Consulta todas nuestras valoraciones y cuéntanos qué opinas en los comentarios.

  • 안드레이 산투스 (Andrey Santos)Getty Images

    9 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    El Chelsea sigue su extraño verano: ha vendido a Andrey Santos, una de sus jóvenes promesas, a un rival directo por un puesto entre los cuatro primeros de la Premier League. Tras brillar en su cesión al Estrasburgo, el centrocampista jugó con regularidad en la temporada 2025-26 y dejó buena impresión al sustituir a Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Si Fernández se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador, Xabi Alonso, se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, el jugador de 22 años no se ha considerado intocable y la oferta del Manchester United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones en complementos, por un centrocampista que aún no es titular indiscutible era, evidentemente, demasiado buena como para rechazarla. Es el modelo «BlueCo» en acción: el Chelsea logrará una plusvalía importante con un jugador fichado en 2023 por 16 millones de libras al Vasco da Gama. Es una decisión empresarial cínica que deja mal sabor de boca, pero la cuantiosa oferta hizo que fuera difícil de rechazar. Si Santos se convierte en un talento de talla mundial en el United, este fichaje no se recordará con cariño. Nota: B-

    Para el Manchester United: Fichaje algo desconcertante. Tras perder a sus objetivos prioritarios, Elliot Anderson (Manchester City) y Matheus Fernandes (Tottenham), el United recurrió de forma apresurada a Santos para no quedarse solo con Mason Mount en el centro del campo al inicio de la pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo aún en el Mundial. Se informa que los directivos del United se mantuvieron «tranquilos» tras fracasar con Fernandes, pero Santos no está al mismo nivel y pagar 50 millones por un jugador que Chelsea quería ceder parece excesivo. Los «Red Devils» necesitaban refuerzos tras la salida de Casemiro y la lesión de Manuel Ugarte, pero pagaron de más por un jugador que no tiene la titularidad garantizada. A sus 22 años, se espera que aún tenga margen de mejora. Nota: C

    Para Andrey Santos: Tras quedarse fuera de la selección brasileña por falta de continuidad en el Chelsea, busca minutos en Old Trafford. Queda por ver si tendrá más minutos en Old Trafford que en Stamford Bridge, y mucho dependerá de los fichajes que haga el United, pues su compatriota Ederson está a punto de llegar y podrían sumarse otros en la reestructuración del centro del campo. Santos quizá busque un nuevo comienzo lejos del caos directivo y técnico del Chelsea, aunque no hay garantía de que el United ofrezca más estabilidad. Sí le brinda la Liga de Campeones, lo que, por sí solo, supone más minutos que en un Chelsea sin competiciones europeas. En última instancia, dependerá de él consolidarse como una figura clave. Nota: B

    Krishan Davis

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  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    La burbuja del Newcastle ha estallado. Tras clasificarse para la Champions y ganar la Carabao Cup al Liverpool, los aficionados soñaban con un club estatal que rivalizara con el PSG. Pero los Reds les devolvieron a la realidad arrebatándoles a Alexander Isak. Si el Newcastle hubiera invertido bien esa cifra récord, quizá las cosas habrían salido mejor. En cambio, gastó millones en fichajes precipitados como los de Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, y el equipo de Eddie Howe acabó 12.º. La marcha de Anthony Gordon era previsible, pero la de Tonali al Tottenham ha sido el golpe más duro. Y lo peor es que, con el capitán Bruno Guimaraes a punto de salir, el drama aún no ha terminado. Con los propietarios saudíes recortando la inversión deportiva, lo peor está por llegar y ni siquiera el traspaso de nueve cifras consuela, pues se malgastará. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje espectacular. Un día después de pagar 85 millones de libras por Mateus Fernandes, los Spurs batieron su récord con Tonali. ¿Desesperación o ambición? Quizá solo sea la locura del mercado. Si Elliot Anderson vale 116 millones, ¿por qué no Tonali? El internacional italiano ha demostrado ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta aún más segura para brillar bajo las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que aún tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que los Spurs necesitan desesperadamente que dé sus frutos. Por ahora, a la afición no parece importarle. Tras años de frustración por la prudencia —o tacañería— en los fichajes bajo Daniel Levy, ven que su club ha dejado atrás a sus rivales de la Premier para contratar a uno de los centrocampistas más codiciados. Nota: B+

    Para Tonali: fichaje inesperado. Se esperaba que, tras su sanción por apuestas ilegales, recalaría en un grande de Europa, no en un equipo que ha terminado 17.º en las dos últimas temporadas. ¿Qué pasó? Ningún club de la Serie A pudo pagar su regreso a Italia y la élite inglesa reculó ante el precio del Newcastle. Así que Tonali termina en el Tottenham, donde pasará sus mejores años, algo extraño. Si De Zerbi permanece más de dos temporadas —gran incógnita—, el fichaje podría salirle a Tonali. Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    La decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de Dumfries, pese a su lesión de tobillo en la temporada 2025-26, es cuestionable. Aun así, en sus mejores días es uno de los mejores laterales ofensivos, así que los 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) parecen un mal negocio para los nerazzurri, que podrían haber obtenido mucho más por un jugador con dos años de contrato. Eso sí, quizá el Inter no tuvo más remedio: al renovar en septiembre de 2024, el holandés habría exigido esa cláusula, fijada en 25 millones de euros para clubes extranjeros en 2025 y rebajada este año. Nota: C

    Para el Madrid: Es otro fichaje astuto del Real Madrid, que caza gangas para ajustarse a las normas financieras de La Liga. Dumfries vale el doble de lo que pagaron, y la cifra está muy por debajo de los 30 millones que, según se informa, el club había reservado para un lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es un lateral derecho más peligroso en ataque que seguro en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que los equipos más fuertes podrían aprovechar. A sus 30 años no es una solución de futuro, pero por ese precio puede ser útil un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Este movimiento, en su etapa actual de carrera, explica por qué el jugador insistió en incluir esa cláusula de rescisión. Desde su llegada del PSV en 2021, ha sumado 55 participaciones en goles en 207 partidos y ayudó al Inter a ganar la Serie A en 2023-24 y 2025-26, además de alcanzar dos finales de la Liga de Campeones. Se ha ganado este que quizá sea su último gran movimiento, y su bajo coste le quita algo de presión en el Bernabéu. Será interesante ver si deja fuera a Alexander-Arnold, pues se informa que ya habló con José Mourinho sobre su rol. Nota: A+

    Krishan Davis

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  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    2 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: sentimientos encontrados. Por un lado, la marcha de Anderson entristece, pues fue clave en la clasificación a la Europa League y en llegar a semifinales. Era el eje del equipo y sustituirlo no será fácil. Al menos el dinero no será un problema: si la cifra es de 116 o 130 millones de libras —el Forest asegura la segunda—, es una cantidad colosal para un jugador fichado por solo 35 millones hace dos años. Por eso, aunque se echará de menos a Anderson en el City Ground, en la junta directiva predominará la satisfacción por el gran negocio hecho al City. Nota: A

    Para el City: su nuevo Rodri. O, al menos, debería serlo. Aunque el campeón del Balón de Oro aún no ha aclarado sus planes, todo indica que este verano volverá a España; y, aun si se queda, el club necesitaba un sucesor para el mediocampista de 30 años. Nico González y Matheus Nunes nunca convencieron como ‘6’, pero Anderson, ya consolidado en la Premier, lideró la liga en toques y duelos ganados, así que encaja a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Sin embargo, es el ejemplo perfecto del «impuesto inglés»: un jugador muy bueno, de solo 23 años y con margen de crecimiento, pero que llega tras dos buenas temporadas en Forest y sin haber jugado la Liga de Campeones. Si siguiera jugando con Escocia en lugar de con Inglaterra, el City no habría pagado una cifra de nueve cifras por él. Nota: C

    Para Anderson: el paso lógico en el momento oportuno. Está claro que ya le quedaba pequeño el Forest y ahora tendrá la oportunidad de brillar en el City. La cuantía del traspaso generará mucha presión, y no sería el primer centrocampista inglés que sufre en el Etihad. Aun así, a sus 23 años parece más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran diferencia es que Rodri no parece un obstáculo para la titularidad. Aunque el futuro post-Guardiola genera dudas, es una gran oportunidad para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Matheus Fernandes West Ham 2025-26Getty Images

    2 de julio: Matheus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: una cuantiosa suma que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. En cuanto los Hammers descendieron, quedó claro que sería necesario realizar algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de gran clase que ya atraía numerosas miradas de admiración por parte de los clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su marcha, por lo tanto, no supone ninguna sorpresa. Lo sorprendente es que el West Ham haya obtenido justo lo que pedía pese a su débil posición negociadora. Por ello, su directiva, tantas veces criticada, merece un raro elogio. Nota: A

    Para el Tottenham: Una confirmación más de que el club va en serio este verano. Tras dos campañas desastrosas, la segunda a punto de acabar en descenso, los Spurs han actuado con rapidez para no repetir esa situación. Si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto va más allá. Fernandes, de 21 años, es un jugador talentoso y polivalente que siempre ha parecido listo para brillar en un equipo más fuerte. Roberto De Zerbi lo ve ideal para su estilo. Sin embargo, el fichaje transmite cierta desesperación: los Spurs, que ya pujaron por Sandro Tonali, quieren renovar su flojo centro del campo y pagaron de más para alejar al Manchester United. Por eso el fichaje debe funcionar ya o se volverá en contra de los propietarios. Para dimensionar la cifra, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por João Neves, y Fernandes aún está lejos de ese nivel, así que tendrá que demostrar que puede estar a la altura. Nota: C+

    Para Fernandes: A primera vista, un fichaje extraño. Se le vinculó con United, Liverpool y PSG, pero ha acabado en los Spurs, un paso lateral. Pero el equipo londinense debería ser más fuerte la próxima temporada y Fernandes es el tipo de centrocampista que De Zerbi puede elevar de nivel. Preocupa cuánto durará el italiano en los Spurs, pues ambas partes carecen de estabilidad, pero el portugués entrará directo en el once, algo que quizá no habría logrado en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich GFXGetty/GOAL

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia creció progresivamente durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los mejores equipos de Europa se hiciera con sus servicios. Algunos creen que el PSV debió esperar al Mundial para venderlo, pues podría haber brillado en Norteamérica, pero la cifra sigue siendo buena para un futbolista fichado al Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. Además, el dinero se invertirá bien en un club que, pese a vender a sus estrellas, sigue ganando títulos en los Países Bajos. Nota: B 

    Para el Bayern: un fichaje brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas gracias a sus actuaciones con Marruecos: marcó en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial y transformó el penalti decisivo en la victoria contra Países Bajos en dieciseisavos. Sin embargo, como reconoció el director deportivo Max Eberl, el Bayern llevaba meses trabajando en el fichaje. No fue una decisión impulsiva tras su buen Mundial; los bávaros ya estaban convencidos de que Saibari aporta la técnica, el esfuerzo y la versatilidad necesarias para mejorar un ataque estelar. Nota: A

    Para Saibari: el mejor verano de su vida. El Mundial no podría irle mejor: sus actuaciones con Marruecos han llamado la atención de todos. Ahora ha firmado el clásico fichaje “de ensueño” por “uno de los clubes más grandes del mundo”, aunque hacerse un hueco en una delantera con Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise y Jamal Musiala puede ser una pesadilla. Aun así, sus mejores años están por llegar y ahora mismo se siente en la gloria, convencido de que puede aportar mucho al Bayern. Vincent Kompany lo ve igual: Saibari encaja mejor en su estilo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras vender a Ederson al Manchester United, esta operación parece otro negocio inteligente para el club. Los 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) pagados por Palestra suponen un beneficio neto para un jugador formado en la cantera que apenas jugó con el primer equipo; el club decidió hace tiempo venderlo tras su cesión al Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club. Aunque es una pena que Palestra no se quede en Bérgamo para dejar huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron interés, se le subieron los humos y retenerlo se volvió una tarea ardua. Nota: A

    Para el Chelsea: muestra la influencia de Xabi Alonso como director deportivo. El español aprobó el fichaje y el club actuó con rapidez, adelantando al Inter en 24 horas. Se esperaba que Palestra fichara por el campeón italiano, así que fue un golpe de efecto. Se trata de un lateral versátil, rápido y potente, nombrado Mejor Defensor de la Serie A 2025-26, que debería encajar en el sistema de Alonso, ya sea en defensa de tres o de cuatro, y adaptarse a la Premier League. Sin embargo, pagar 55 millones parece excesivo: es una cifra descomunal para la Serie A y supera con creces la oferta del Inter. Además, con solo una temporada en la élite, Palestra aún está verde, lo que añade riesgo. Nota: B

    Para Palestra: solo él sabe por qué escogió al Chelsea en vez del Inter, club de su infancia y del que se dice que es seguidor; aunque la oferta salarial de los blues (cerca de 100.000 libras semanales) doblaba la de los nerazzurri, lo que ayuda a entender su elección. Aun así, tiene las cualidades para triunfar en la Premier y no dudó en medirse en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que Giovanni Leoni fichó por el Liverpool el verano pasado, lo que muestra que cada vez más italianos abandonan la Serie A pronto. Además, la firmeza de Alonso por ficharlo sugiere que podría ser una pieza clave en su proyecto. Nota: A

    Krishan Davis

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    30 de junio: Gonçalo Ramos (del París Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Bingo! Los campeones de Europa se ríen de camino al banco tras encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma ridícula por un suplente que no fue titular en la Liga de Campeones la temporada pasada. Ramos llegó como solución ofensiva, pero pasó casi todo su tiempo en el banquillo del Parc des Princes, ya que Luis Enrique prefirió a Ousmane Dembélé como «falso nueve». Tampoco ayuda que, en la selección, siga siendo suplente de un Cristiano Ronaldo de 41 años. Los grandes clubes no se peleaban por él este verano, y menos por 75 millones. Pero con esta venta el PSG ya tiene más de la mitad del dinero para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante. Ramos es un buen delantero: mostró potencial en el Benfica y marcó 45 goles en tres temporadas con el PSG, aunque saliendo desde el banquillo. Pero su precio no tiene sentido, menos aún para un Milan que no está precisamente nadando en dinero. Por eso, aficionados, comentaristas y periodistas italianos se preguntan qué ha pasado. Algunos especulan con la salida de Rafael Leão y recuerdan que la presencia de Jorge Mendes ha avivado las teorías de conspiración, mientras que Gerry Cardinale, dueño del Milan, mantiene buena relación con Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG. Nadie sabe por qué el Milan pagó esa cifra récord. De nuevo: creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería dar todo lo que Rubén Amorim espera de su ‘9’. Pero es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece la misma garantía de goles. Nota: D+

    Para Ramos: por fin llega su oportunidad de ser protagonista. Cuando marcó un hat-trick con Portugal en el Mundial 2022, parecía que había nacido una estrella. Sin embargo, Roberto Martínez prefirió mantener a Ronaldo y el joven perdió años de crecimiento. En París sucedió algo similar: pese a la calidad de la plantilla, se le veía solo como un buen revulsivo. Ahora, por fin, podrá ser el protagonista. Ahora será la punta de lanza de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más importantes del mundo. La presión para justificar su fichaje será enorme, pues la cifra es astronómica para la Serie A. Te toca demostrar tu valía, Gonçalo. Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    El Brighton vuelve a brillar en los traspasos: vende por 52 millones de libras (70 millones de dólares) a un jugador fichado hace seis años por solo 2 millones. Además, el contrato del defensa holandés expiraba en 12 meses, así que cobrar esa cifra es un éxito. Reinvertirán ese dinero en un sustituto de gran potencial, como el joven Luka Vuskovic, del que ya se habla como posible fichaje tras su cesión en el Hamburgo. Además, cuentan con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, e Igor Julio regresa de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, quien ya trabajó con Van Hecke en el Brighton. Parece que los Spurs han pagado de más por el central, pues los informes indicaban que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, a pesar de que quedaba un año de contrato. Podría haber costado unos 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es un negociador duro y el Tottenham quizá sintió la presión de actuar; se había informado de que sus rivales de la Premier League, el Chelsea y el Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que parece casi seguro que el capitán del club, Cristian Romero, se marchará este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa, Micky van de Ven, podría seguir sus pasos. Al menos, el Tottenham consigue un defensa consolidado en la Premier League, de 26 años, buen pasador y con liderazgo. Podría formar pareja con Marcos Senesi, fichado como agente libre. Nota: B-

    Para Van Hecke: El movimiento tiene sentido. Tras anunciar que no renovaría en el Amex, avanza en su carrera y podría ver el traspaso como un trampolín hacia metas mayores tras consolidarse en la Premier League. Al no concretar Chelsea ni Liverpool su interés, para ser titular en un “Seis Grandes” el Tottenham le ofrece la mejor opción, aunque sin competición europea. Ya conoce el estilo del temperamental De Zerbi, así que su adaptación debería ser rápida. Los Spurs solo pueden mejorar tras otra campaña decepcionante, y la pareja con Senesi se antoja sólida sobre el papel, aportando una base defensiva mientras el club atraviesa un periodo de transición tras evitar el descenso en 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (del Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Osasuna fichó al jugador el verano pasado por 5 millones de euros, pero una cláusula del 50 % sobre la plusvalía con el Real Madrid limita su beneficio. De los 40 millones de su cláusula de rescisión (34,5 millones de libras/45 millones de dólares), 20 millones irán a Real Madrid, así que Osasuna se queda con 15 millones (13 millones de libras/17 millones de dólares), una cifra notable para su tamaño. Su salida era previsible tras una temporada en la que contribuyó a 12 goles y se ganó la convocatoria con España para el Mundial, y la cláusula de rescisión les dejó sin margen de negociación. Nota: B-

    Para el Liverpool: Es el primer fichaje de la era Andoni Iraola y aviva la rivalidad en el mercado con el Newcastle. Los Magpies lo tenían encarrilado como recambio de Anthony Gordon, fichado por el Barcelona, pero los Reds, oliendo la oportunidad, se adelantaron pese a que la oferta de los de Tyneside ya estaba aceptada. Para los Reds es un golpe maestro: incorporan un extremo joven y valorado a un precio de ganga. Muñoz puede actuar por ambas bandas o por el centro, y aporta la calidad y profundidad que el equipo necesitaba tras la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike. Su velocidad, trabajo defensivo y polivalencia lo hacen ideal para el estilo de Iraola, quien habría empujado por su fichaje. La única duda es si su llegada frenará el crecimiento de Rio Ngumoha, aunque el club no lo cree. Nota: A 

    Para Muñoz: tras aceptar ambas ofertas, la elección final fue suya, y es lógico que optara por Anfield. A sus 22 años ya ha cambiado varias veces de equipo y este será su tercer gran club. Formado en La Masía del Barcelona, pasó luego al Real Madrid y de ahí al Osasuna hace solo un año. Ahora busca asentarse y consolidarse como estrella, y su compatriota Iraola puede ser el técnico ideal para lograrlo. Deberá pelear por un puesto en el once, sobre todo si llega Yan Diomande, pero su versatilidad le brindará muchas oportunidades en la renovada delantera. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konaté (del Liverpool al Real Madrid, libre)

    Liverpool estaba entre la espada y la pared con el futuro de Konaté. Podría haberse evitado si no se hubiera dejado que el contrato del defensa expirara. Si los Reds le hubieran renovado en su mejor momento, durante la temporada 2024-25 en la que ganaron el título, habrían obtenido un buen traspaso; pero el francés se marchó gratis tras una campaña individual desastrosa. En ese contexto, habría sido extraño que el Liverpool aceptara las desorbitadas exigencias salariales de Konaté (alrededor de 250 000 libras a la semana, según se informa) tras una temporada marcada por errores y negociaciones eternas que acabaron en nada, pese a que el jugador asegurara en abril que estaba cerca de un acuerdo. Al menos el Liverpool ya fichó a Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet como posibles reemplazos, pero todo el proceso fue una pérdida de tiempo. Nota: D

    Para el Real Madrid: Es de suponer que el club blanco, que sigue al jugador desde hace tiempo, le ofrecerá el salario astronómico que busca. Aunque no pagará traspaso, asumir ese sueldo es un riesgo, sobre todo tras su floja temporada en Liverpool. Cabe recordar que, según la prensa, el Real ya había retirado su interés en noviembre pasado, lo cual dice mucho. Es un buen central en sus días buenos y, con 27 años, quizá aún no ha alcanzado su pico de rendimiento. El club blanco apuesta a que recupere su mejor nivel, lo que podría ser una solución económica para una zona problemática; David Alaba se marcha, Antonio Rüdiger ya no está en su mejor momento, Éder Militão sigue lesionado y Dean Huijsen aún es muy joven. Sin embargo, Konaté no es una solución de primer nivel, y la operación puede fracasar pronto bajo el intenso escrutinio de afición y medios. Nota: B

    Para Konaté: El gran ganador es el jugador, que logra el fichaje soñado y el sueldo deseado. Deberá adaptarse rápido como titular junto a Huijsen; en el exigente Bernabéu no se tolerarán los errores que mostró en Anfield. Ha imitado a Trent Alexander-Arnold al llegar gratis, y las dificultades del inglés en su debut deben servirle de advertencia. Si recupera rápido la confianza, podrá ser pieza clave en el nuevo Real Madrid de José Mourinho; de lo contrario, fracasará. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, libre)

    Para el Manchester City: se marcha una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas de la historia de la Premier League, un centrocampista ofensivo trabajador e innovador que resultó clave en la etapa dorada del club. Era el jugador perfecto para Guardiola, quien le adoraba y lloró en su emotiva despedida en el Etihad. Guardiola deseaba que el jugador de 31 años acabara su carrera en el City, pero la salida se veía venir. Que se marche gratis no es lo ideal financieramente, pero se lo merecía tras nueve años de servicio estelar. Se echará mucho de menos su habilidad, su inteligencia y, sobre todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: dos motivos para celebrar. Los Blancos no solo han fichado a un jugador de una calidad excepcional a coste cero, sino que además le han ganado la partida a su acérrimo rival, el Barcelona, en la pugna por su fichaje. Tras meses de especulaciones —algunas de las cuales el propio Bernardo llegó a comentar—, su fichaje por el Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de José Mourinho al Bernabéu lo cambió todo. El técnico lo convirtió en prioridad y cerró el fichaje en menos de 36 horas. Aunque sus mejores días quedaron atrás, la pasada Premier mostró que aún puede decidir partidos clave, como el Arsenal en el Etihad. Además, es el ejemplo perfecto para los jóvenes del Madrid: talento y trabajo en una misma persona. Por eso los blancos adelantaron a los culés. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: el fichaje por un equipo español que tanto buscaba. Durante al menos los últimos tres veranos, se le vinculó con un traspaso a un grande de La Liga, pero Guardiola lo convenció para que se quedara. Esta vez no hubo forma de hacerle cambiar de opinión, así que por fin jugará en uno de los grandes tradicionales de Europa. El Madrid atraviesa un momento difícil tras ser desbancado por el Barça, pero ayudar a Mourinho a recuperar la cima será un reto que aceptará y disfrutará. La competencia en el Madrid es intensa y ya no es tan dinámico, pero, como dice Guardiola, las primeras cinco yardas están en la cabeza, y en eso pocos son más rápidos que el ex capitán del City. Aunque quizá hubiera sido mejor ficharlo antes, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para seguir el ejemplo de Luka Modrić y brillar en España hasta bien entrados los 30. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: La salida de Cucurella resulta extraña. Llegó en 2022 y, tras un inicio irregular, se convirtió en pieza clave de la defensa. En su mejor momento, es uno de los mejores en su posición. Eso sí, el Chelsea pagó de más al ficharlo por 60 millones de libras (80 millones de dólares) y, como ya había expresado su deseo de marcharse y criticado la gestión del club, se conformará con recuperar 52 millones de libras (69 millones de dólares). Además, quizá les hubiera costado obtener más en futuras ventanas por un jugador que cumplirá 28 años en julio. Su salida deja a una plantilla con poca experiencia sin uno de sus elementos más veteranos, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el esperado fichaje de Valentín Barco cubran el vacío. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El club inicia el mercado con un fichaje sorpresa. Ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el verano pasado, Álvaro Carreras, pero eso no le ha impedido pagar una cifra elevada por Cucurella, jugador que su nuevo (y antiguo) entrenador había marcado como objetivo. Pagaron 60 millones, una cifra elevada para un club que suele ser austero, así que esperan un retorno inmediato de un jugador cuyo nivel ha bajado en los últimos meses. Cucurella, que cumplirá 28 años pronto, debería estar en su mejor momento, pero ¿cuántos años más de alto nivel podrá dar? Al menos, encaja con el perfil «Mourinho» por su energía y agresividad. Con este fichaje, el Madrid tiene cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que alguna salida parece inevitable. Nota: C

    Para Cucurella: Es el gran beneficiario. Deja un Chelsea inestable y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Se había informado de que el defensa quería volver a España, decepcionado con la gestión de «BlueCo» en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que acabara en el Bernabéu pese al interés del Atlético. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella aceptó de inmediato la llamada del Madrid. Con Mourinho ya interesado, tiene opciones de ser clave, aunque Carreras rotará. Pero, dada la elevada cifra pagada, debe rendir de inmediato o la exigente afición del Bernabéu, impaciente y crítica, se le echará encima, sobre todo por sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, libre)

    Para el Liverpool: una despedida emotiva. Robertson es uno de los mejores fichajes de la historia del club. Llegó del Hull City en 2017 por solo 8 millones de libras y, en su mejor momento, fue el mejor lateral izquierdo del mundo. A sus 32 años, la edad ya le pesa, así que el club fichó a Milos Kerkez el pasado verano para sustituirlo y trató de venderlo en invierno tras recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema es que Kerkez aún no se ha adaptado a Anfield, y durante la difícil temporada 2025-26 se notó la falta de experiencia, tenacidad y liderazgo de Robertson. La afición teme que, junto a la marcha de Mohamed Salah, su salida empeore el nivel el próximo curso. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un fichaje sorprendente. Es obvio que los Spurs intentaron fichar a Robertson en enero, pero resultaba difícil entender por qué. Aunque la plantilla carecía de calidad y profundidad en varias zonas, el lateral izquierdo no era una de ellas: Ben Davies se había roto el tobillo, pero los Spurs contaban con Destiny Udogie, el versátil Djed Spence y el joven Souza, recién llegado del Santos. Se argumentó que su llegada aportaría liderazgo a un vestuario convulso y ayudaría al técnico, Roberto De Zerbi, a imponer una cultura de compromiso total. Que finalmente llegue gratis es un detalle, pero sigue pareciendo un fichaje innecesario. Nota: C

    Para Robertson: Decisión extraña. Se entiende que quisiera marcharse en enero: era suplente de un jugador irregular y buscaba minutos en la Premier antes del Mundial, algo que los Spurs le prometían. Finalmente fue titular más de lo esperado en la segunda vuelta, así que llega en buena forma a Norteamérica. Pero nunca tuvo opciones de quedarse en Anfield, pues el Liverpool nunca le ofreció renovar. Tenía otras opciones, como la Juventus, así que extraña que elija un club que apenas evitó el descenso en la última jornada. Quizá ahora lo ve más atractivo, porque De Zerbi puede mejorar al equipo en verano. Aun así, no creemos que vaya a jugar mucho más en Londres que la temporada pasada en Liverpool. Nota: C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 de junio: Ederson (del Atalanta al Manchester United, 35 millones de libras)

    ElAtalanta fichó a Ederson en 2022 a la Salernitana por 23 millones de euros y ahora podría casi duplicar esa cifra al venderlo al United tras cuatro temporadas brillantes, incluido un título histórico en la Europa League. Reemplazarlo no será fácil, pero así funciona el modelo del club: encuentra talentos, los potencia y luego los traspasa al mejor postor. El Atlético de Madrid también lo quería, pero el Atalanta se mantuvo firme y el United acabó pagando la cifra pedida por un jugador con un año de contrato. Excelente trabajo de uno de los mejores equipos de fichajes. Nota: A

    Para el United: fichaje sensato para un club dado a compras temerarias. Tras la despedida de Casemiro, el United necesitaba otro centrocampista y fichó a un brasileño especialista en recuperar balones que, además, sabe jugar. El valor de Ederson ha bajado algo en el último año —por eso no está en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial y Casemiro sí—. Pero su bajón puede deberse a la marcha de Gian Piero Gasperini, pues antes era el eje del Atalanta que eliminó al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la final de la Europa League 2024. Entonces se le relacionaba con Liverpool y Manchester City; si recupera ese nivel, formará una pareja sólida con Kobbie Mainoo, aunque no alcance el pico de Casemiro. Nota: B+

    Para Ederson: El gran fichaje que se merece. Nunca ocultó su deseo de jugar en la Premier, y ahora podrá demostrar su talento en una liga que se adapta a sus habilidades. Es excelente recuperando y manteniendo la posesión, además de ser peligroso en el área. Algunos podrían decir que le habría convenido más fichar por el Atlético de Diego Simeone, pero Michael Carrick fue un gran mediocentro defensivo y, sobre todo, parece haber devuelto la estabilidad a Old Trafford, un destino antes considerado arriesgado para quienes buscaban dar un salto en su carrera. En nuestra opinión, Ederson tiene todo para brillar en Old Trafford y así volver a la selección brasileña. Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    El Newcastle cambió de estrategia. Retuvo a Alexander Isak el verano pasado hasta dejarlo marchar al Liverpool. Habría sido mejor cederlo antes, pues su agitación perjudicó al equipo. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una cifra excelente. Es trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El reto es reinvertir ese dinero con acierto, algo que ya fallaron con Isak, y atraer talento este verano. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions League a posibles fichajes, y su 12.º puesto en la Premier, sumado al deseo de Gordon de seguir a Isak y abandonar St. James’ Park, muestra que el club no es una amenaza seria para la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: una señal preocupante. El club lleva tiempo sin poder invertir fuerte por sus problemas económicos, así que no es buena señal que su primer movimiento tras sanear sus cuentas sea gastar 80 millones en Gordon. El internacional inglés debería ser una incorporación útil: puede jugar en cualquier posición de la delantera y es una máquina de presionar —a diferencia de Marcus Rashford—, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a su fichaje. Es cierto que un buen Mundial podría justificar la cifra, y que marcó diez goles en la Liga de Campeones, aunque seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En la Premier League marcó solo 12 goles en 60 partidos, cifra más cercana a su verdadera media. Aunque Gordon puede dar a Flick el extremo que busca y cobra menos que Rashford, había alternativas más baratas. El Barça, de nuevo, ha gastado de más. Nota: C+

    Para Gordon: El sueño se cumple. A pesar de su irregularidad en la Premier, sobre todo en los últimos dos años, por fin ficha por un grande. Él admitió que se ilusionó con el Liverpool de su infancia y que, en un principio, pareció cerca del Bayern. Sin embargo, los bávaros, como era de esperar, se echaron atrás ante el precio de venta, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su fichaje, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de reparto. Deberá ganarse un puesto en un equipo lleno de estrellas, y eso no es fácil. Basta ver el caso de Rashford, prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon puede considerarse afortunado: pasa de jugar con Anthony Elanga a hacerlo junto a Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle