El Tottenham está en horas bajas y Kulusevski ha desaparecido: por qué el exjugador de la Juventus ya no juega y adónde podría ir

Como ya se ha dicho, el exjugador del Atalanta, el Parma y la Juventus lleva casi un año sin jugar, desde el 11 de mayo de 2025, cuando, en el partido contra el Crystal Palace, sufrió una lesión en la rótula derecha. A partir de ahí, se sometió a una operación y a una rehabilitación complicada que no le ha permitido volver a los terrenos de juego y que aún no deja claro cuándo podrá hacerlo. El propio Igor Tudor, entrenador de los Spurs, no se ha atrevido a aventurarse: «Está pasando por un momento difícil, ha tenido grandes problemas, pero tiene una actitud positiva. Y los médicos también lo ven así. Así que veremos la semana que viene cómo evoluciona. Esperamos que pueda jugar en esta recta final del campeonato, pero, en este momento, no lo sabemos», ha dicho el croata.