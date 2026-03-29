El Tottenham está dispuesto a ofrecer a Roberto De Zerbi una «importante prima por mantener al equipo en la categoría» si sustituye a Igor Tudor AHORA MISMO

En una temporada marcada por la inestabilidad, el Tottenham ha puesto sus miras en De Zerbi, exentrenador del Brighton y del Marsella. El italiano se ha convertido en el principal candidato para suceder a Tudor, cuyo breve mandato terminó de mutuo acuerdo tras una desastrosa derrota por 3-0 ante el Nottingham Forest. Ese resultado dejó a los Spurs en una precaria posición, a solo un punto de la zona de descenso de la Premier League.

Aunque De Zerbi es actualmente agente libre, en un principio se mostró reacio a meterse en una lucha por la permanencia a mitad de temporada y quería ver si los Spurs se mantenían en la categoría antes de decidir su próximo paso. Sin embargo, según talkSPORT, la directiva del Tottenham está dispuesta a hacer todo lo posible para traerlo a la capital antes de que termine la temporada. El Tottenham está dispuesto a pagar a De Zerbi una «importante prima por permanencia y una prima por fichaje» si sustituye a Tudor con efecto inmediato.



