El Tottenham «dará la bienvenida» a Evangelos Marinakis a pesar de la amenaza legal del propietario del Nottingham Forest contra el club

La saga concluyó el verano pasado con la firma de Gibbs-White de un nuevo contrato de tres años en el City Ground, lo que llevó a Marinakis a presumir de que «al final, siempre ganamos». Aunque Daniel Levy estaba al frente del Tottenham como presidente durante aquellas tensas negociaciones, la gestión diaria de los Spurs ha pasado desde entonces a manos de la familia Lewis y del director ejecutivo Vinai Venkatesham, quien se espera que esté presente el domingo.

Aún no está claro si Marinakis aceptará la invitación, ya que es conocido por tomar decisiones sobre sus viajes en el último momento. Mientras tanto, podría resultar doloroso para los aficionados de los Spurs ver a Gibbs-White con la camiseta del Forest, ya que les recordará una campaña de fichajes en la que no solo perdieron a su objetivo principal, sino que también vieron cómo Eberechi Eze se marchaba al Arsenal.