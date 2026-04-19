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El Tottenham condena los insultos racistas contra Kevin Danso tras el empate ante el Brighton, y el defensa austriaco repudia los comentarios
El Tottenham condena los «repugnantes» insultos en las redes sociales
El Tottenham emitió un comunicado tras los comentarios racistas “deshumanizantes” contra Danso, después del 2-2 ante el Brighton. El defensa austriaco recibió duras críticas en redes tras un error que permitió a Georginio Rutter empatar y dejar a los Spurs en zona de descenso.
El club emitió un comunicado: «Desde el partido de ayer contra el Brighton, durante el fin de semana “No Room For Racism” de la Premier League, Kevin Danso sufre graves abusos racistas en redes sociales. Es un delito intolerable».
- AFP
La policía interviene mientras los Spurs toman medidas
El club londinense ha confirmado que no tolerará estos actos y ya colabora con la Policía Metropolitana para identificar a los responsables. También se ha puesto en contacto con autoridades internacionales y con las propias redes sociales para asegurar que los culpables sean sancionados.
«El club actúa de inmediato: denunciamos el contenido a la Policía Metropolitana, a las autoridades del país de los autores y a las propias redes sociales. Exigiremos las sanciones más severas para cada responsable. Kevin tiene nuestro apoyo total como jugador y como persona. Nadie en este club afrontará esto solo», añadió el club.
Danso rompe su silencio
Danso usó sus redes sociales para hablar con calma sobre la situación. El defensa reconoció que el resultado fue decepcionante, pero afirmó que los mensajes de odio que recibió no le harán perder la concentración mientras el club lucha por evitar el descenso a la Championship.
En Instagram publicó: «No fue el resultado que buscábamos. Lo dimos todo, aprendimos y seguimos. He visto los comentarios: el racismo no tiene lugar en el fútbol ni en ningún lado. Eso no me define ni me distraerá. Sé quién soy, qué defiendo y por qué juego. Ahora toca mantener la concentración, trabajar más y volver más fuertes para los próximos partidos. Seguimos luchando, seguimos creyendo y lo damos todo cada vez que pisamos el campo. Más fuertes. Juntos. A por el siguiente».
- AFP
El club advierte de las consecuencias penales
El Tottenham reafirmó que ni el rendimiento de un jugador ni la posición del equipo justifican la discriminación. Recordó sus éxitos al lograr condenas penales contra quienes agreden a su personal o jugadores, y advirtió que los aficionados podrían enfrentar sanciones de por vida o incluso prisión.
«Ni la forma ni la clasificación justifican el racismo. Criticar el juego es parte del fútbol; discriminar, no», afirmó el club. Además, recordó que los culpables podrían enfrentar prisión, prohibición de asistir a partidos, antecedentes penales, multas, servicios comunitarios o programas educativos.