AFP
Traducido por
¿El sustituto de Lionel Messi? El dueño del Inter Miami responde quién vendrá después, mientras el astro argentino negocia su contrato hasta 2028 con los campeones de la MLS Cup
Mas esboza su visión para la era posterior a Messi en Miami
Desde la llegada de Messi, el Inter Miami se ha convertido en un fenómeno mundial. Sin embargo, la directiva ya prepara el futuro sin el legendario ’10’. En el evento «The Forum», celebrado en el estadio Metropolitano, el propietario Mas reconoció que, aunque ahora buscan aprovechar los dos próximos años con el astro, el club ya planea su sucesión.
El empresario destacó que, aunque el objetivo inmediato es aprovechar la presencia de Messi en las próximas dos temporadas, el club busca mantener la excelencia. Mas añadió que la afición de Florida demanda una mezcla de estrellas mundiales y jóvenes talentos para asegurar un legado duradero del “efecto Messi”.
- Getty Images Sport
La excelencia es clave para los campeones de la MLS Cup.
Mas admitió la presión de los aficionados, que ya piensan en el próximo fichaje estrella. Aseguró que el nivel del Nu Stadium no bajará tras la retirada del ocho veces Balón de Oro, pues el club quiere seguir en lo más alto de la liga.
«Quiero disfrutar de Messi mientras lo tengamos, durante los próximos dos años», explicó Mas, según Mundo Deportivo. «Nuestra afición no deja de preguntarnos quién será el siguiente. Siempre intentamos fichar a jugadores estrella, pero también a jóvenes promesas, para que nuestros seguidores se sientan parte del club. Lo que importa a nuestra afición es competir y ganar».
Miami apuesta por el potencial sin explotar del mercado estadounidense
El proyecto del Inter Miami va más allá del campo, pues Mas ve al club como un pilar de un mercado futbolístico estadounidense aún “sin explotar”. La inauguración de su nuevo estadio y complejo de ocio se considera un paso clave para acercar la MLS a la popularidad de las principales ligas nacionales.
«Ahora debemos seguir trabajando para construir un gran equipo en un mercado enorme, aunque la MLS es solo la quinta liga más vista del país», añadió. «Es un mercado enorme que no se ha explotado al máximo».
«Hace tres semanas inauguramos el nuevo estadio de Miami como un centro de entretenimiento, compras y experiencias. Uno de mis momentos más satisfactorios fue ganar el campeonato en diciembre y ver a las familias celebrando a mi alrededor. Paseas por Miami y solo ves camisetas rosas. Podemos cambiar el impacto cultural del fútbol».
- Getty Images Sport
Cambios importantes en el sector
El Inter Miami sigue siendo favorito para ganar la MLS este año. Con Messi hasta 2028, el objetivo es mantener el dominio y sumar más estrellas.
Fuera del campo, el club impulsa su nuevo distrito de ocio para potenciar la marca. Con Messi como referente, Inter Miami se mantiene como el equipo más visto de Norteamérica, y los cimientos puestos por él y sus socios indican que la «Revolución Rosa» apenas comienza.