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¿El sustituto de Enzo Fernández en el Chelsea? Los Blues, «impresionados» por una estrella de la Bundesliga valorada en 50 millones de euros
El Chelsea sigue de cerca al internacional alemán Stiller
Stiller se ha convertido en prioridad para el Chelsea, que busca reforzar el centro del campo de cara al mercado de verano. Según BILD, el club londinense sigue de cerca al jugador de 25 años, especialmente tras su actuación clave en la victoria 4-1 del Stuttgart sobre el Bayer Leverkusen.
Mientras se especula sobre el futuro de Fernández en Stamford Bridge, Stiller destaca por su disciplina táctica y su pase largo, cualidades ideales para la Premier League. Desde su llegada al Stuttgart, su valor ha aumentado y ya se ha consolidado en la selección alemana.
- AFP
Se fija el precio a medida que crece el interés de la Premier League
El Stuttgart conoce el creciente interés por su jugador estrella y, según informes, ha fijado un precio interno de unos 50 millones de euros (43 millones de libras/58 millones de dólares) por el mediapunta. Aunque el club alemán prefiere mantener su plantilla, el atractivo económico de la Premier League podría ser difícil de ignorar.
No es el único club inglés interesado: el Manchester United intentó ficharlo el pasado verano, lo que refleja la alta demanda. Un traspaso a Londres le permitiría duplicar su salario anual de 4,5 millones de euros.
Hoeness envía un mensaje claro sobre la venta de jugadores estrella
A pesar del atractivo económico de una posible venta récord, el entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeness, quiere mantener la plantilla intacta. Tras varias salidas clave, retener a Stiller es prioritario.
A principios de invierno declaró: «Si quieres pelear por competiciones internacionales, debes retener a tus mejores jugadores. El VFB aún no ha terminado de crecer; si pensara lo contrario, no habría renovado mi contrato en marzo».
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El dilema del Stuttgart este verano y el calendario de fichajes
La fecha de cualquier acuerdo sigue siendo compleja por la próxima Copa del Mundo, que probablemente retrasará los fichajes importantes a las últimas semanas del mercado de verano. Además, la posición final del Stuttgart en la liga y su clasificación para competiciones europeas serán clave para que Stiller decida si debe cambiar de equipo para avanzar en su carrera.