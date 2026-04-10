¿El sustituto de Enzo Fernández en el Chelsea? Los Blues, «impresionados» por una estrella de la Bundesliga valorada en 50 millones de euros

Stiller se ha convertido en prioridad para el Chelsea, que busca reforzar el centro del campo de cara al mercado de verano. Según BILD, el club londinense sigue de cerca al jugador de 25 años, especialmente tras su actuación clave en la victoria 4-1 del Stuttgart sobre el Bayer Leverkusen.

Mientras se especula sobre el futuro de Fernández en Stamford Bridge, Stiller destaca por su disciplina táctica y su pase largo, cualidades ideales para la Premier League. Desde su llegada al Stuttgart, su valor ha aumentado y ya se ha consolidado en la selección alemana.