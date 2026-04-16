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¿El Sunderland se lanza al mercado? El Bayern de Múnich y el Chelsea reciben una advertencia sobre fichajes «multimillonarios» ante los rumores que los vinculan con el delantero «único» Brian Brobbey y el portero Robin Roefs, valorado en 60 millones de libras
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Un regreso de ensueño a la Premier League para el Sunderland, que aspira a clasificarse para las competiciones europeas
Como suele ocurrir con los equipos revelación de la Premier League, crece el interés por las estrellas del Sunderland. Ese es el precio de sorprender y romper tendencias.
El Sunderland ha sido una revelación en su primera temporada en la máxima categoría tras diez años, después de dos descensos consecutivos que lo llevaron a la League One.
Aún aspiran a Europa, lo que sería un logro extraordinario tras las inversiones del mercado de verano de 2025.
Granit Xhaka, con pasado en el Arsenal, opta al premio al Jugador del Año; el portero holandés Roefs suena para el Chelsea tras brillar bajo palos; el potente delantero Brobbey ha liderado el ataque con distinción y se dice que el centrocampista congoleño Noah Sadiki atrae las miradas del Manchester United y del Emirates Stadium.
¿Tendrán que luchar los Black Cats para retener a Roefs y compañía?
Al preguntarle si Sunderland está a punto de vivir el lado menos agradable de la máxima categoría, con los buitres del mercado de fichajes ya sobrevolando, el exdelantero de los Black Cats, Goodman —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con beoordeling—, afirmó: «Esa es una pregunta muy interesante. Lo han hecho bien. La política de fichajes del Sunderland ha sido extraordinaria. Robin Roefs es solo uno de muchos.
Para mí, el más influyente ha sido Xhaka; espero que esté en la lista del Jugador de la Temporada, porque ha sido increíble en todos los partidos que le he visto.
Pero ese es el precio de que al Sunderland le vaya bien en la Premier League. Mira el Brentford, el Brighton o el Bournemouth: son un buen ejemplo. El Sunderland no es un club pequeño, pero es novato en la Premier, así que lo ha hecho muy bien esta temporada.
Mucho dependerá de quién se interese por sus jugadores; si llegan ofertas, los clubes tendrán que rascarse el bolsillo. Aun así, el Sunderland volverá a intentarlo en verano. Hay un deseo genuino de mantenerse entre los diez primeros, en la mitad alta de la tabla. Pero una golondrina no hace verano: una buena temporada no basta. De hecho, muchos advierten que la segunda campaña suele ser más difícil que la primera para los recién ascendidos.
«Ya no hay sorpresas con el Sunderland; no espero cambios la próxima temporada, aunque sí que refuercen el once con más calidad, no solo la plantilla».
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Por qué se considera a Brobbey un talento «único» de la Premier League
Antes de fichar, Regis Le Bris podría rechazar algunas ofertas no deseadas. El holandés Brobbey interesa al Bayern, que busca reemplazar a Harry Kane, autor de 50 goles.
Goodman, sobre este luchador de 24 años, fichado por el Sunderland por unos 22 millones de libras (30 millones de dólares) tras meses de rumores, comenta: «Es una dinámica interesante: ha marcado seis goles, nada extraordinario, pero aporta mucho más al equipo.
«No se me ocurre otro ‘9’ de la Premier que sostenga mejor el balón. Simplemente no hay nadie así».
Como ‘9’, si le llegas con el balón a los pies, lo aguanta y crea juego para los demás. No te va a hacer 20 goles por temporada, pero es muy eficaz a su manera».
Rumores de fichajes: los ambiciosos propietarios del Sunderland, dispuestos a invertir
Es lógico que el Sunderland quiera conservar esas cualidades en su plantilla, sin necesidad de fichar un nuevo portero ni mediocampistas recuperadores. Acabar entre los siete primeros ayudaría, y los ambiciosos propietarios, Kyril Louis-Dreyfus y Juan Sartori, trabajan para asegurar fondos sin vender jugadores.