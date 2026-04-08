El Stuttgart fija un precio de 50 millones de euros por el jugador que interesa al Manchester United y al Real Madrid, mientras busca en la Championship a su sustituto

Según Sport Bild, Stuttgart no aceptará ofertas por Stiller o Leweling por menos de 50 millones de euros. Aunque Stiller tiene una cláusula de 36,5 millones, el club puede activar una opción de compra de 2 millones para elevar el precio.

Sin embargo, el club puede “comprar” esa cláusula en cualquier momento por solo 2 millones de euros, lo que eleva de facto el precio de salida a 50 millones y mantiene el control total sobre el valor del jugador. Los Red Devils lo ven como el sucesor ideal de Casemiro, cuyo contrato vence este verano. Como Stiller tiene contrato hasta 2028, el club alemán no tiene prisa por vender si no se cumple su valoración.