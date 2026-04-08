AFP
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El Stuttgart fija un precio de 50 millones de euros por el jugador que interesa al Manchester United y al Real Madrid, mientras busca en la Championship a su sustituto
El Stuttgart pide un precio desorbitado
Según Sport Bild, Stuttgart no aceptará ofertas por Stiller o Leweling por menos de 50 millones de euros. Aunque Stiller tiene una cláusula de 36,5 millones, el club puede activar una opción de compra de 2 millones para elevar el precio.
Sin embargo, el club puede “comprar” esa cláusula en cualquier momento por solo 2 millones de euros, lo que eleva de facto el precio de salida a 50 millones y mantiene el control total sobre el valor del jugador. Los Red Devils lo ven como el sucesor ideal de Casemiro, cuyo contrato vence este verano. Como Stiller tiene contrato hasta 2028, el club alemán no tiene prisa por vender si no se cumple su valoración.
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Plan de sucesión en marcha
Si Stiller se marcha por una cifra récord, el Stuttgart ya sabe quién cubrirá su puesto en el centro del campo: Caspar Jander, centrocampista de 23 años del Southampton que brilló en la segunda división inglesa. Según el diario «Bild», es el candidato ideal para sustituir al internacional alemán si se concreta el traspaso.
El centrocampista, de 23 años y actualmente en el Southampton, estuvo a punto de fichar por el Stuttgart en 2025 antes de que fracasara su traspaso desde el Núremberg. Llegó a Inglaterra por 12 millones de euros y su valor ha crecido tras destacar en la victoria del Southampton sobre el Arsenal en la FA Cup. Actualmente cotiza en torno a 25 millones, cantidad que el club alemán estaría dispuesto a pagar si vende a Stiller.
Estrategia de refuerzo de la plantilla
La actividad de fichajes en el MHP Arena no se limita al centro del campo. La directiva ha destinado entre 25 y 30 millones de euros para reemplazar a Stiller y Leweling si dejan el club tras el Mundial. El equipo de fichajes busca un atacante versátil y rápido que pueda ocupar varias posiciones.
Además, buscan un lateral izquierdo de confianza para suplir a Maximilian Mittelstadt. La partida de algunos jugadores podría liberar dinero, aunque la clave será clasificarse para la Liga de Campeones y así aumentar el presupuesto de fichajes.
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Las estrellas intocables
El Stuttgart escuchará ofertas millonarias por Stiller y Leweling, pero considera «invendibles» a sus joyas defensivas. El prodigio Finn Jeltsch y la revelación Ramon Hendriks son intocables para garantizar la estabilidad a largo plazo. Mientras el club busca refuerzos como Grischa Promel, que llega libre, el objetivo es claro: retener a sus talentos emergentes para seguir siendo competitivos en Alemania y Europa.