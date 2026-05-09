El Southampton fue sancionado por una polémica misión de «espionaje» antes de la semifinal de los play-offs de la Championship contra el Middlesbrough

La Liga Inglesa de Fútbol denunció al Southampton por presuntamente violar el reglamento en una semana clave de la Championship.

La polémica estalló en el centro de entrenamiento Rockliffe Park del Middlesbrough, donde el personal descubrió a una persona no autorizada observando sus sesiones privadas. Los Saints están acusados de infringir la Norma 3.4 de la EFL, que exige actuar con «la máxima buena fe» entre clubes.

La investigación también analiza el Reglamento 127, que impide a los clubes espiar los entrenamientos del rival en las 72 horas previas a un partido.

La tensión aumenta porque ambos equipos se medirán en la semifinal de los ‘play-offs’.



