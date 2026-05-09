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El Southampton fue sancionado por una polémica misión de «espionaje» antes de la semifinal de los play-offs de la Championship contra el Middlesbrough
La FA toma medidas tras el incidente de «espionaje»
La Liga Inglesa de Fútbol denunció al Southampton por presuntamente violar el reglamento en una semana clave de la Championship.
La polémica estalló en el centro de entrenamiento Rockliffe Park del Middlesbrough, donde el personal descubrió a una persona no autorizada observando sus sesiones privadas. Los Saints están acusados de infringir la Norma 3.4 de la EFL, que exige actuar con «la máxima buena fe» entre clubes.
La investigación también analiza el Reglamento 127, que impide a los clubes espiar los entrenamientos del rival en las 72 horas previas a un partido.
La tensión aumenta porque ambos equipos se medirán en la semifinal de los ‘play-offs’.
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Detalles del hallazgo de Rockliffe Park
Según el Telegraph, el incidente ocurrió cuando el personal del Middlesbrough vio a un hombre que, al parecer, se escondía entre los arbustos que rodean su campo de entrenamiento. Al ser interrogado, el individuo se negó, según se informa, a dar su nombre y tomó medidas inmediatas para ocultar lo que había hecho.
Al parecer, borró de inmediato fotos y vídeos de su móvil, se marchó y luego se cambió de ropa en un hotel cercano para evitar ser identificado.
El club sospecha que se trata de un analista de rendimiento que trabaja en el Southampton desde hace más de un año y que ya laboró en otros equipos de la Premier League.
El Boro aboga por medidas disciplinarias severas
El Middlesbrough ha presentado una denuncia formal ante la EFL y exige sanciones severas.
Pide las sanciones más duras: multas elevadas o la resta de puntos. Algunos hablan incluso de una posible expulsión de los play-offs, aunque sería sin precedentes.
Pese a ello, la descalificación parece poco probable: todo indica que, de haber sanción, sería económica o administrativa, no deportiva.
La EFL ya ha solicitado por escrito las observaciones del Southampton, dando inicio al proceso formal.
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Recuerdos del «Spygate» y del Leeds de Bielsa
Este incidente recuerda al «Spygate» de 2019, cuando Leeds United espió el entrenamiento del Derby County. Marcelo Bielsa admitió enviar a un colaborador a observar la sesión preparatoria del equipo de Frank Lampard.
La polémica, de gran repercusión mediática, supuso una multa de 200 000 libras al Leeds y llevó a la EFL a codificar las normas que ahora se acusa al Southampton de infringir.