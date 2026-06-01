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El Southampton emite un comunicado tras la revelación por parte de la EFL de la «deplorable» operación de espionaje de la entrenadora Tonda Eckert, tras la debacle en los play-offs de la Championship
Los Saints reconocen haber infringido la normativa
El Southampton ha aceptado las conclusiones del tribunal de arbitraje que desestimó su recurso contra las sanciones de la EFL. El llamado «escándalo del espionaje» ha ensombrecido su temporada, especialmente tras ser eliminado de la final de los play-offs de la Championship por espiar los entrenamientos del Hull.
El lunes, la EFL explicó por escrito el castigo, calificando el hecho de «plan urdido y decidido desde arriba» autorizado por el entrenador Tonda Eckert y respaldado por mensajes de WhatsApp.
En un comunicado, el club admitió no haber cumplido los estándares y aceptó el veredicto.
«Aceptamos que el club infringió la normativa y reconocemos que los órganos disciplinarios podían concluir que no se requería probar una ventaja deportiva para determinar una infracción grave».
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Preocupaciones sobre la imparcialidad del panel
Aunque reconoce las infracciones, el Southampton cuestiona la composición del comité disciplinario que juzgó el caso. El club señala posibles conflictos de interés, ya que dos miembros del comité tienen vínculos con el Middlesbrough, equipo que eliminó al Southampton del ascenso. Esta falta de independencia preocupa a la directiva de St Mary's, que asimila la resolución final.
La entidad añadió: «Lo que cuesta aceptar es que no se aplicó el mismo escrutinio a la composición del comité disciplinario, dada la conexión histórica e indirecta de dos de sus miembros con el Middlesbrough. Aunque esas conexiones no prueban por sí mismas parcialidad, plantean cuestiones legítimas sobre la coherencia, la percepción y los estándares de independencia esperados en un procedimiento de esta magnitud».
Responsabilidad por los fallos en el liderazgo
El club defendió a su personal, pero admitió un «error de juicio» en la gestión inicial. Durante la investigación se señalaron presiones indebidas sobre empleados de menor rango. El Southampton reconoce ahora que su supervisión fue deficiente y que debió proteger mejor a su personal durante las supuestas actividades de «espionaje».
Al reconocer estas deficiencias, el club declaró: «Aceptamos que nuestra respuesta inicial no tuvo el escrutinio necesario; en retrospectiva, hubiéramos actuado de otro modo y asumimos la responsabilidad de ese error de juicio». Al club le preocupa que se haya dado peso a las afirmaciones de presión sobre personal subalterno, ya que algunas de las acusaciones más graves carecen de pruebas directas. Aun así, esos empleados nunca deberían haber sentido presión, y el club asume la responsabilidad de ese fallo de liderazgo y supervisión».
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Dejando atrás el escándalo
La resolución final subrayó que no hace falta demostrar una «ventaja deportiva» para que haya infracción, lo que el club calificó de «interpretación estricta». Con la batalla legal llegando a su fin, el Southampton se centra ahora en reformar sus procesos internos.
«En ningún momento se constató que el club obtuviera realmente ninguna ventaja deportiva como resultado de la conducta en cuestión», concluía el comunicado. «El Southampton Football Club reflexionará ahora detenidamente sobre los motivos publicados, revisará sus procesos internos y se asegurará de que, como resultado, se refuercen los procedimientos de gobernanza, supervisión y toma de decisiones. Asumimos lo ocurrido, aprendemos de ello y saldremos más fuertes como club».