El síndrome del elefante y el árbol... ¿Acabará con los sueños del Arsenal, Al-Nasr y Zamalek en una liga ausente?

El Arsenal cayó 1-2 ante el Bournemouth en la jornada 32 de la Premier League.

El tropiezo deja a los londinenses con 70 puntos, aún líderes, pero con solo 6 de ventaja sobre el Manchester City, que tiene un partido menos.

Si el City gana todos sus encuentros, incluido el del próximo domingo ante los gunners, igualará la puntuación del líder.

El Arsenal, que ya lideró la tabla en las tres últimas temporadas antes de acabar cediendo el título ante Liverpool o Manchester City, podría repetir guion.

De confirmarse este pronóstico, el Arsenal sumaría 22 años sin título liguero desde su triunfo invicto en la 2003-2004.