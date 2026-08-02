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Danny Welbeck Chelsea GFX.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle y Krishan Davis

Traducido por

El siempre fiable Danny Welbeck será el mentor perfecto para Joao Pedro en el Chelsea: GOAL califica los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

Opinion
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D. Welbeck
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E. Anderson
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Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años esté marcado por un Mundial. Más bien, se debe a que el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es hora de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está muy movido, con algunos grandes nombres cerrando traspasos millonarios antes del cierre del mercado, el 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda pensando qué podría haber pasado si hubiera tomado una decisión diferente en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha salido mejor parado de cada gran operación incluso antes de que los jugadores sean presentados oficialmente. Durante el mercado de verano, iremos calificando cada acuerdo cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores y perdedores del periodo de traspasos.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: En realidad, es difícil exagerar hasta qué punto supone esto un golpe para el Brighton, que se queda sin el hombre que fue su máximo goleador con mucha diferencia la temporada pasada y el tercer máximo goleador de toda su historia, empatado en ese puesto. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando a los 35 años se le ha presentado una oportunidad tan poco probable, pero aun así dolerá. El técnico Fabian Hurzeler estará decidido a encontrar un sustituto de garantías, especialmente con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien valorado, todavía de baja tras sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. Ahora mismo, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado de su cesión en la Roma. Por ahora no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap haya salido en las conversaciones con el Chelsea por el traspaso de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea dejó claro hace ya tiempo que buscaría jugadores contrastados en la Premier League que fueran «maduros» y «emocionalmente resilientes», mientras deja atrás su política de fichajes centrada en la juventud tras otra campaña enormemente decepcionante bajo la gestión de BlueCo. Welbeck, sin duda, aporta todo eso en abundancia pese a estar en el tramo final de su carrera. Además, no llegaría para hacer bulto. Pese a tener ya 35 años, el delantero del Brighton viene de firmar la mejor campaña goleadora de sus 18 años de carrera en la Premier League hasta la fecha (13), y su segunda mejor cifra llegó en 2024-25. Incluso ha firmado nueve goles y dos asistencias en 19 partidos de liga contra el Chelsea, con el primero para el Sunderland allá por 2010 y el más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario tras Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en materia de salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. El fichaje de Welbeck es obviamente una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea espera que su presencia y liderazgo puedan tener un efecto a largo plazo. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck sencillamente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico reverenciado como Xabi Alonso y, presumiblemente, contará con una influencia importante en el vestuario mientras el club busca algo de estabilidad y liderazgo. No será titular habitual, pero hay muchas opciones de que disponga de bastantes minutos saliendo desde el banquillo cuando Pedro necesite descanso, mientras que debería liderar el ataque en las primeras fases de las competiciones de copa. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una última oportunidad de jugar la Liga de Campeones en 2027-28. Welbeck también se reencontrará con Pedro, con quien compartió una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, además de para Delap en caso de que los Blues decidan mantenerlo. Nota: A

    Krishan Davis

    • Anuncios
  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, pero lo cierto es que era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, pero especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que se le ofreciera una renovación. El ya exentrenador del City, Pep Guardiola, había dejado entrever a principios de 2025-26 que Stones afrontaba una dura batalla para asegurarse un nuevo contrato, y un problema en el muslo que sufrió durante el invierno y que le hizo perderse 18 partidos probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante década en el Etihad, se convirtió en una figura clave en la zaga y ayudó al club a conquistar un histórico triplete en 2022-23, incluida esa ansiada primera Champions League de su historia. Stones pasa sin duda a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido a estas alturas. Incluso aunque todavía tuviera contrato, no habría generado una gran cantidad en concepto de traspaso. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, el City probablemente también estará contento de que no se marche a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Evidentemente, teniendo en cuenta sus problemas con las lesiones, este movimiento conlleva un riesgo importante para el Inter, incluso aunque llegue como agente libre. Sin embargo, esperará haber compensado ese riesgo convenciendo a Stones para firmar un contrato de dos años que, según se informa, ronda las 115.000 libras por semana, una cifra significativamente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, el campeón del Scudetto solo tiene que esperar que el internacional inglés pueda mantenerse en forma, porque habrá dudas serias sobre su resistencia física. En su mejor nivel, sigue siendo uno de los mejores centrales con salida de balón del panorama actual, como demostró con varias actuaciones sólidas en el Mundial a principios de verano. La Serie A es en cierto modo un refugio para los jugadores veteranos, y el Inter debe creer que el ritmo más lento de Italia supondrá un menor desgaste físico para un futbolista cuyo cuerpo le falló a menudo en la Premier League. Stones sustituye a Francesco Acerbi, que, con 38 años, era quizá una prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos años más en una liga menos intensa. El Inter también puede considerar esto un pequeño golpe de efecto, ya que, según se informa, superó a equipos como el Chelsea y el Arsenal en la carrera por el fichaje del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo y esperará dejar atrás definitivamente sus problemas físicos en Italia. No solo se trata de una oportunidad para experimentar una nueva liga y una nueva cultura, sino que además seguirá compitiendo por grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa en el club que actualmente es la fuerza dominante de Italia. Puede que todavía no lo sepa, pero, a sus 32 años, Stones bien podría haber prolongado un par de años su carrera al cambiar la exigencia constante de la Premier League por el ritmo más pausado de la Serie A, y a estas alturas de su trayectoria debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará con su excompañero en el City Manuel Akanji en San Siro y confiará en sus opciones de ser titular en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, bien podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano después de la decepción de caer en semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Hace menos de dos años que el Palace pagó solo 18 millones de libras por Lacroix, al ficharlo del Wolfsburgo con 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su inversión en tan poco tiempo, con su modelo de negocio volviendo a dar resultado. El central se ha desarrollado exactamente como esperaban, formando una parte clave de las plantillas ganadoras de la FA Cup y de la Conference League en las dos últimas temporadas a las órdenes de Oliver Glasner. Teniendo en cuenta sus actuaciones como un defensor dominante y con buena salida de balón, el Palace habría anticipado el interés por el internacional francés y, según se informó, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al más alto nivel. Puede que en el club crean que podrían haber sacado más, dado el mercado inflado, pero el dinero seguirá siendo muy útil a la hora de cuadrar las cuentas después de que las Eagles gastaran fuerte en enero por Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo sigue adelante con su impulso por añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una renovación en su nómina de centrales, ya que ninguna de sus actuales y confusas opciones destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de un Levi Colwill ya recuperado. Al margen del internacional inglés, la situación es bastante caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han prometido más de lo que han ofrecido, y sus futuros son inciertos como resultado. En consecuencia, se ha informado de que los Blues podrían incluso ir a por otro defensa central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres que se barajan, lo que probablemente significaría la salida de varios miembros del grupo actual. Probablemente, en el oeste de Londres consideren que, aunque algo elevado, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio suficientemente razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League y un internacional absoluto con Francia que se acerca a sus mejores años. Además, Lacroix es un líder sobre el terreno de juego muy necesario. Incorporarlo junto a Colwill le da inmediatamente al Chelsea una pareja de centrales de aspecto sólido sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi yendo en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años increíbles para Lacroix, que ha ganado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. Se sabe que el futbolista de 26 años quiere exigirse más y jugar al máximo nivel, y se ha ganado con creces la oportunidad de dar este verano el salto a un club del llamado «big six» tras una serie de actuaciones consistentemente firmes en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: sigue en la capital y puede esperar entrar directamente en el once inicial de Xabi Alonso como central del perfil derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen inicio a las órdenes de Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

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  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Quizá haya sentimientos encontrados. Por un lado, el Forest estará triste por ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan importante primero en la clasificación del equipo para la Europa League y después en su llegada hasta las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que reemplazarlo no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Tanto si la cifra real es de 116 millones de libras como de 130 millones de libras, algo que el Forest sostiene, se trata de una cantidad colosal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque está claro que Anderson será muy echado de menos en el City Ground, la emoción predominante a nivel de despachos será la satisfacción, porque aquí el Forest ha sacado una tajada enorme del City. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más le vale serlo. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal; e incluso si no lo hace, el City necesitaba igualmente a un heredero digno para el trono del jugador de 30 años. Al fin y al cabo, no es como si Nico Gonzalez o Matheus Nunes hubieran terminado de convencer alguna vez en el papel de mediocentro. Anderson, sin embargo, parece tener el perfil. Es un jugador contrastado de la Premier League que tuvo más contactos con el balón y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa la temporada pasada, lo que significa que parece encajar perfectamente en el centro del campo de Enzo Maresca. Eso sí, es sencillamente imposible negar que este es el ejemplo definitivo del «impuesto inglés». Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría llegar a convertirse en uno grandísimo. Pero llega después de un par de buenas temporadas en el Forest y aún ni siquiera ha jugado en la Champions League. Simplemente no hay manera de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento correcto en el momento adecuado. Está claro que Anderson se le ha quedado pequeño al Forest. Ha demostrado que tiene el potencial para jugar al máximo nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. La magnitud del traspaso traerá consigo muchísima presión, y Anderson no sería el primer joven y prometedor centrocampista inglés en sufrir en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once inicial. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cedido)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado de encima a Garnacho tan rápido este verano, un jugador que perfectamente podría haber sido difícil de colocar dado su olvidable paso de una sola temporada por el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que el Chelsea había permitido a Garnacho perderse los entrenamientos de pretemporada para completar una salida de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de una cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. No está claro a estas alturas cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no estará muy lejos de la valoración del Chelsea, algo de lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del club de los Midlands por una cifra récord en la historia de la entidad. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue la fuerza impulsora detrás de la ofensiva por el jugador, ya que quería un extremo veloz, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo importante, debido a que Garnacho lleva tiempo pareciendo desprovisto de la chispa y la personalidad que lo convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números de Rogers en ataque, y habrá preguntas serias que responder si no rinde mientras el Villa sigue obligado a comprarlo al final de la temporada, y además por una cantidad que probablemente será importante. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las normas financieras, ya que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara de forma permanente este verano y, por tanto, se deduciría la diferencia entre ambas cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Ante un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, Garnacho seguramente estará decidido a aprovechar esta oportunidad, ya que corre el riesgo de que su carrera derive hacia la mediocridad. Emery tiene la habilidad de sacar la mejor versión de jugadores que anteriormente rindieron por debajo de lo esperado, y la salida de Rogers deja un sitio libre en el once inicial del Villa. Sin embargo, el argentino está equivocado si piensa que habrá menos presión sobre sus hombros lejos de uno de los llamados clubes del ‘big six’, con la afición de Villa Park enormemente ilusionada después de haber asegurado una vez más el fútbol de la Champions League, algo positivo para el nuevo fichaje. Garnacho seguramente también será consciente de la situación de Harvey Elliott, que se unió al Villa procedente del Liverpool el verano pasado en lo que parecía una cesión muy asequible con obligación de compra condicional: simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery lo apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El técnico ya tiene antecedentes, y Garnacho tendrá que demostrar su valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si jugara en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con lo que supone un ingreso récord en la historia del club por un jugador al que fichó por solo 6,5 millones de euros hace dos años procedente del Fortuna Dusseldorf. Además, las negociaciones parecen haber sido bastante fluidas, ya que el Arsenal acabó alcanzando la valoración del extremo que hacía el campeón belga. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero supone mucho para un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas tratará de reinvertirla con inteligencia después de recuperar el título ante el Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la salida de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como recambio. El internacional griego firmó una gran campaña individual en 2025-26, con unos impresionantes 51 goles generados (22 goles y 29 asistencias) en todas las competiciones, ayudando a impulsar al Brujas hacia el título de liga y las eliminatorias de la Champions League. Hay, por supuesto, cierto riesgo en esta operación, aunque el precio parece razonable en el mercado actual; Tzolis tuvo muchas dificultades en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, por lo que habrá dudas sobre si puede trasladar su rendimiento de Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal confiará en que Tzolis haya aprendido de aquella experiencia, y el jugador cuenta con la potencia física y la velocidad para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del jugador de 24 años, pero como mínimo debería ser una útil opción de rotación en un primer momento. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con ganas de reivindicarse tras su etapa fallida en el Norwich, animado por el hecho de haber relanzado su carrera en Bélgica después de sus cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El reto ahora es mantener el altísimo nivel que mostró con el Brujas en una liga mucho más exigente, pero todo indica que tiene capacidad para triunfar. Según los informes, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, así que sin duda estará encantado de que el traspaso se haya concretado. Ahora empieza el trabajo duro en su intento por asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podían haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó otra opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el próximo año un activo bastante valioso. Obviamente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no debe olvidarse que ha tenido bastantes lesiones y le ha costado mantener la regularidad durante sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de futura venta en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Hemos sido muy duros con el Barça a lo largo de los años por su gestión en el mercado de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerlo: esta operación podría acabar siendo excelente. Adeyemi todavía no ha estado a la altura de las expectativas que generó como la próxima gran estrella de Alemania, pero solo tiene 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa es que Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con la selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso en el momento perfecto. Adeyemi parecía una superestrella en potencia cuando se unió al Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de arrancar. La temporada pasada hubo, sin duda, señales de que quizá pudiera por fin explotar su potencial, pero un traslado al Camp Nou sigue representando una evolución increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo positivo es que no estará sometido a una presión enorme, dado el precio del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras etapas de la nueva temporada, y eso debería facilitarle mucho las cosas a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo renovada radicalmente este verano. Básicamente, da la sensación de que este es el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a encontrar una plataforma mejor para, por fin, hacer realidad su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un recordatorio brutal de su lugar en la jerarquía de la Premier League. Si Rogers se hubiera unido al Arsenal, campeón recién coronado, habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que el Chelsea no tiene ninguna competición continental que esperar en absoluto. Y, aun así, los campeones de la Europa League fueron totalmente incapaces de evitar que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, este es un negocio absolutamente increíble para el Villa. Ficharon a Rogers procedente del Middlesbrough hace justo dos años y medio por 8 millones de libras iniciales. Ahora lo han vendido por casi 15 veces esa cifra, lo que supone una cantidad descomunal que ayudará mucho al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar la plantilla de Unai Emery en otras posiciones. Sin embargo, los aficionados están ahora mismo profundamente frustrados, ya que sienten que esto es otra prueba más de que los ricos propietarios de su club están maniatados por las normas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. Se esperaba que Rogers pusiera rumbo al norte de Londres este verano y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios provocados por no haberse clasificado para la Champions League la temporada pasada, el Chelsea ha arrollado al Arsenal para fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, y muchos ya esperan que un miembro del «escuadrón bomba» del Chelsea aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una tarifa enormemente inflada. Lo que parece más probable, sin embargo, es que se haya avanzado entre bastidores en la búsqueda de un nuevo destino para Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere irse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado una barbaridad de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y un solo gol en 22 partidos con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro ciertamente podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro sorprendente de los acontecimientos, al menos visto desde fuera. La suposición era que Rogers estaba decidido a marcharse al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente salido Leandro Trossard en el lado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le hizo cambiar de idea, después de que obviamente realizara un gran trabajo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. Aun así, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de minutos en un equipo más débil jugaron papeles aún más decisivos en el sorprendente cambio de Rogers a Stamford Bridge. Siendo justos, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en un estado de cambio constante, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, puede que veamos unas cuantas celebraciones «cold» durante los partidos del Chelsea la próxima temporada. Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero cuando está en forma es un futbolista fantástico, y es imposible exagerar la importancia que tuvo en el plan de juego de Unai Emery la pasada temporada. El equipo del técnico español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, ya que solo ganó uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Después, una vez regresó al once inicial, el Villa cerró la temporada a lo grande al acabar cuarto en la Premier League y conquistar la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta, además, que todavía le quedaban dos años de contrato, perderlo por solo 35 millones de libras es realmente muy difícil de asumir, sobre todo porque Amadou Onana afronta un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido ningún indicio de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que trascendió que la operación estaba cerca de la competición. En consecuencia, merece reconocimiento por moverse con tanta decisión y con tanto sigilo. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, ya acumula mucho desgaste, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte de la preocupación en Old Trafford tras el colapso del fichaje de Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United quedara fuera de mercado en las operaciones por sus principales objetivos para el centro del campo: Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado en la Premier League que subrayó su clase en el Mundial. Por tanto, aportará una profundidad de plantilla muy necesaria, además de experiencia, versatilidad y calidad al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la pasada temporada, y por este dinero podría acabar siendo uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá ni él mismo pensaba que volvería a tener. Lleva mucho tiempo hablándose de la posibilidad de que Tielemans fiche por uno de los grandes de la Premier League, pero, después de cumplir 29 años en mayo, realmente no parecía que eso fuera a suceder para el excentrocampista del Leicester City a estas alturas de su carrera, y no habría pasado nada. El Villa es un club enorme por derecho propio. Sin embargo, el United está indiscutiblemente a otro nivel en términos de prestigio, lo que convierte este en un movimiento gigantesco para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de mostrar su maravillosa variedad de pase y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandiosos del fútbol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa, ya que ha acordado vender a uno de sus jóvenes jugadores más prometedores a un rival directo en la pelea por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar evolucionando bien después de regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con apariciones regulares durante toda la campaña 2025-26 y dejando a menudo buenas sensaciones cuando suplió a Enzo Fernandez y Moises Caicedo. Si Fernandez se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares) más 2 millones de libras en variables por un centrocampista que aún no es titular garantizado fue evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción; el Chelsea se dispone a obtener un beneficio significativo por Santos, que fue fichado en 2023 como un jugador joven y con gran potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras. La cínica decisión empresarial deja un sabor algo amargo, pero la importante cantidad de dinero ofrecida significa que probablemente el acuerdo era demasiado bueno como para rechazarlo. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de talla mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos fichajes que resulta algo desconcertante para todas las partes. Después de perder sus objetivos prioritarios para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, que acabaron en el Man City y el Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido a Santos con cierto punto de pánico mientras trata de evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando arranque su pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en la Copa del Mundo con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones del United estaban «tranquilos» después de que la persecución de Fernandes no llegara a nada, pero Santos no está al nivel de sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. El Manchester United necesita efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero aquí ha pagado de más por alguien que no será un titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos más niveles por alcanzar. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti tras una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja al Chelsea en busca de «fútbol regular en el primer equipo». Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más fiche el United, con otros movimientos que probablemente seguirán en medio de la remodelación del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos a nivel de despachos y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay garantía de que el United pueda ofrecerle una estabilidad a largo plazo mucho mayor. Sí pueden ofrecer, sin embargo, fútbol de la Champions League, lo que inherentemente significará más minutos dado que sus casi exempleadores no se han clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del jugador asegurarse de consolidarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado de verdad! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, después de poner fin a su sequía de títulos al dar la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club financiado por el Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain respaldado por Qatar. Sin embargo, el Liverpool le dio después a las Urracas un brutal recordatorio de cuál era su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarles a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera invertido bien aquella cantidad, entonces récord británico, las cosas aún podrían haber salido bien. En cambio, se malgastaron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que provocó que el equipo de Eddie Howe terminara 12º en la clasificación. Estaba claro que Anthony Gordon se marchaba mucho antes del final de una campaña catastrófica, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de entre todos los equipos, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente este ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, ya que también es seguro que el capitán Bruno Guimaraes se marchará en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en el deporte, se avecina más miseria, lo que significa que los seguidores ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que probablemente también acabará malgastada. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje impresionante. Apenas un día después de cerrar un histórico acuerdo de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Tottenham decidió volver a batir su récord de traspaso por Tonali. Que esto sea una señal de desesperación o una muestra de ambición está abierto a debate. Quizá sea simplemente la prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué no iba a alcanzar Tonali una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin ninguna duda ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las dos últimas temporadas y parece una apuesta incluso mejor para brillar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que el Tottenham necesita desesperadamente que salga bien. Por ahora, sin embargo, a los aficionados probablemente no les importará. Después de años de frustración por el enfoque prudente y tacaño del mercado de fichajes supervisado por el antiguo presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club pasar por encima de sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más cotizados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. Se daba por hecho que, si Tonali dejaba el club que lo respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para fichar por uno de los equipos más fuertes de Europa. En cambio, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, no había ninguna posibilidad de que un club de la Serie A tuviera dinero suficiente para cumplir el supuesto deseo de Tonali de regresar a casa, y hasta la élite de Inglaterra se vio comprensiblemente frenada por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha acabado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus mejores años, lo cual es innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi se queda en el Tottenham más de dos temporadas, y ese es un gran «si», quizá este movimiento acabe saliéndole bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior operación perjudicaron la temporada 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos del panorama cuando está en su mejor nivel, así que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan un negocio bastante pobre para el Inter, que podría haber pedido mucho más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. Puede que el Inter tuviera las manos atadas, eso sí; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, al parecer exigió la cláusula, que quedó fijada en 25 millones de euros para los clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy astuta del Real Madrid, que se está labrando una reputación como cazador de gangas mientras navega las estrictas normas financieras de La Liga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que ha pagado el Real Madrid, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informó, el club había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor de banda derecha que, probablemente, es más eficaz en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. A sus 30 años, tampoco es exactamente una alternativa a largo plazo, pero por una cantidad tan baja es difícil discutir que no pueda ser una solución puente decente durante al menos un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento así, en esta fase de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habría querido que esa cláusula de rescisión se incluyera en su contrato. Ha sido un servidor leal del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, aportando 55 contribuciones de gol en 207 partidos como carrilero derecho, además de ayudar al Inter a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, y a alcanzar dos finales de la Champions League. Sin duda, se ha ganado lo que potencialmente será su último gran movimiento, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si logra dejar a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se informó, haya mantenido conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Quedó claro en cuanto el West Ham perdió la categoría que harían falta algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de clase que ya atraía muchas miradas de admiración de clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su salida, por tanto, no sorprende en absoluto. Lo que sí resulta chocante, sin embargo, es que el West Ham haya conseguido exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante mala. Por eso, la merecidamente denostada directiva del club merece un raro elogio. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra confirmación más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a verse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue toda una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un jugador de 21 años con muchísimo talento. Puede desempeñarse en una variedad de roles y desde hace tiempo parece un futbolista que prosperaría en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi cree que es perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, este acuerdo desprende un innegable aire de desesperación. El Tottenham, como hemos visto también por su interés en fichar a Sandro Tonali, está decidido a hacer lo que haga falta para reformar su mediocre centro del campo y, por tanto, estaba dispuesto a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de clubes como el Manchester United. En consecuencia, este fichaje realmente tiene que salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otra vara con la que golpear a los propietarios del club. De hecho, solo para poner en contexto las cifras de la operación, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no está ni cerca de ser tan bueno como su compatriota de 21 años, así que de verdad necesita demostrar que podría llegar a serlo. Nota: C+

    Para Fernandes: Un movimiento extraño a primera vista. Fernandes había sido relacionado con algunos de los nombres más grandes de este deporte: United, Liverpool y PSG. Sin embargo, ha terminado en el Tottenham, el equipo que acabó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca en cierto modo un movimiento lateral. No obstante, el conjunto del norte de Londres debería ser mucho más fuerte la próxima temporada y Fernandes es, sin ninguna duda, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación por cuánto tiempo seguirá realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es famosa por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once titular, y eso quizá no habría ocurrido en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se lo llevara. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial para poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se utilice bien en un club que ha logrado ganar títulos de forma constante en los Países Bajos pese a tener que vender continuamente a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Un gran negocio. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas debido a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria en dieciseisavos de final ante Países Bajos. Sin embargo, como declaró el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, se trata de una operación en la que el Bayern llevaba trabajando desde hacía tiempo. No fue un movimiento reactivo por un jugador cualquiera que se dio a conocer en un Mundial; el Bayern llevaba mucho tiempo convencido de que Saibari tenía la mezcla adecuada de técnica, esfuerzo y versatilidad para aportar mucho a una delantera ya de por sí estelar, y no vemos nada que cuestione esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría estar yéndole mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio con sus dinámicas actuaciones en ataque para una selección de Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico fichaje "soñado" por "uno de los clubes más grandes del mundo", aunque hacerse un hueco en un once titular con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría convertirse en toda una pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari aún están por llegar, ahora mismo está exultante y cree, comprensiblemente, que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene pinta de ser otra operación muy astuta del Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio íntegro por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, ya que supuestamente el club decidió hace tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron su interés, se distrajo y siempre pareció probable que retenerlo fuera una batalla cuesta arriba. Nota: A

    Para el Chelsea: Un indicador interesante de la influencia de Xabi Alonso como mánager del Chelsea, en lugar de entrenador. Según se informa, el español dio luz verde a esta operación, y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, pasando a la pole position en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba ampliamente que se uniera al campeón del Scudetto, así que esto es sin duda un golpe en ese sentido. Un lateral versátil, rápido y potente, Palestra, que fue nombrado Defensor del Año de la Serie A 2025-26, encaja previsiblemente en el sistema de Alonso tanto en una línea de tres como de cuatro, y debería adaptarse bien a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, después de desembolsar hasta 55 millones de euros, queda la sensación de que el Chelsea ha pagado de más: es una cantidad enorme en términos de la Serie A, aparentemente muy por encima de la oferta del Inter, y con 21 años sigue siendo un jugador por pulir, con solo una temporada decente de fútbol de élite a sus espaldas. Por lo tanto, esto supone cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea por delante de un traspaso al Inter, cuya cantera integró de niño y del que se cree que era aficionado, pero el hecho de que la oferta de contrato del Chelsea, según se informa, rondara las 100.000 libras semanales, más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter, puede explicar en parte esa decisión. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y, al parecer, aprovechó la oportunidad para ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que el también joven italiano Giovanni Leoni se unió al Liverpool el verano pasado, en una señal de que más jugadores están preparados para dejar la Serie A al inicio de sus carreras. Bien podría haber sido convencido por la determinación de Alonso de llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar destinado a convertirse en una figura clave con el nuevo mánager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Goncalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Bote! Los campeones de Europa se estarán frotando las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma tan ridícula de dinero por un jugador de rotación que no fue titular en ningún partido de la Champions League la temporada pasada. Conviene recordar que Ramos estaba llamado a ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al reconvertir a Ousmane Dembele en un ‘falso nueve’, algo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga jugando un papel secundario con respecto a un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así que los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola este verano para fichar a Ramos, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una sola operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante, sencillamente alucinante. Dejemos una cosa clara de inmediato: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia andan ahora mismo intentando averiguar qué es exactamente lo que ha pasado aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté involucrado ha provocado inevitablemente un buen número de teorías conspirativas, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, tiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Nadie sabe con certeza, sin embargo, por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord en la historia del club por Ramos. De nuevo, para dejarlo claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos en realidad no ofrece ni de lejos la misma garantía en términos de goles. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad largamente esperada para que el eterno secundario pase a ser protagonista. Pensamos que, cuando Ramos firmó un hat-trick con la Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022, había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir su ataque de Portugal en torno a un delantero centro de verdadero potencial, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir con Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de poner de verdad bajo presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG tenía una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era simplemente un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Lo crucial es que ahora tiene la oportunidad de cambiar esa narrativa. Ramos va a ser la referencia ofensiva de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión sobre él para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí es una cifra alta, es absolutamente gigantesca para un club de la Serie A. Te toca a ti, Goncalo, ha llegado la hora de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy astuta del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor vende al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. La operación mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba en apenas 12 meses. Por ello, estarán encantados de haber generado una cantidad tan importante por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente reinvertirán esa cantidad en un sustituto con gran potencial, con el prometedor jugador del Tottenham Luka Vuskovic en su radar en una operación aparte tras su impresionante cesión en el Hamburgo. Tampoco andan especialmente escasos de opciones en el centro de la defensa, ya que cuentan con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, e Igor Julio regresará de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero es inevitable pensar que el Tottenham ha sido llevado a pagar de más por el central después de que surgieran esas informaciones que apuntaban a que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a las puertas de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Cabría pensar que una operación a precio reducido por un jugador de su nivel debería haber costado de forma realista en torno a 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton tiene fama de ser un negociador durísimo y el Tottenham pudo sentir que necesitaba actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece casi con total seguridad destinado a marcharse este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el eje de la zaga Micky van de Ven podría seguir el mismo camino. Al menos, el Tottenham incorpora a un defensa contrastado en la Premier League que, con 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee esa capacidad de lucha y liderazgo de la que tanto ha carecido el equipo. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con el fichaje a coste cero Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, este es un movimiento que tiene mucho sentido. Después de haber dejado aparentemente claro que no ampliaría su etapa en el Amex, Van Hecke da un paso adelante desde el Brighton en el punto medio de su carrera y bien podría ver esto como un trampolín hacia cotas aún mayores después de haberse consolidado en la Premier League. Presumiblemente, ni Chelsea ni Liverpool concretaron el interés del que se informó, así que, si quiere ser titular garantizado en un llamado club del «Big Six», el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecer ningún tipo de fútbol europeo. Tras haber trabajado antes con el temperamental técnico italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápidamente. Realmente, para el Tottenham solo se puede ir hacia arriba tras otra desastrosa campaña doméstica, y una pareja con Senesi parece muy sólida sobre el papel, al menos, dando al equipo una base defensiva firme mientras el conjunto del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de evitar la amenaza del descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Víctor Munoz (de Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el pasado verano por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a verse lastrado por una elevada cláusula del 50 por ciento de futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre parecía probable después de una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con España para la plantilla del Mundial, y la cláusula de rescisión hacía que Osasuna tuviera las manos atadas en cuanto al importe del traspaso. Nota: B-

    Para el Liverpool: El primer fichaje de la era de Andoni Iraola, y más combustible para la rivalidad en el mercado de fichajes entre el Liverpool y el Newcastle. El Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha marchado al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, se movió para arrebatarles la operación pese a que las conversaciones estaban muy avanzadas y, según se informa, la propia oferta del club de Tyneside ya había sido aceptada. El Liverpool ya considerará esto como una especie de golpe sobre la mesa, pero además estará encantado de incorporar a un extremo joven tan bien valorado por una cantidad que podría acabar siendo una ganga. Munoz puede actuar en cualquiera de las dos bandas, así como por el centro, aportando una calidad y una profundidad de plantilla muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en la delantera del Liverpool. Atacante directo y veloz, que además trabaja duro en defensa, el jugador de 22 años parece encajar a la perfección en el estilo de juego del nuevo Iraola, con el nuevo entrenador presionando aparentemente para que la operación se llevara a cabo. Sin embargo, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha para convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que ese no será el caso. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto el Liverpool como el Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre ambos se redujo al jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. A pesar de tener todavía solo 22 años, ha tenido un inicio de carrera bastante nómada y este será ya su tercer gran club. Después de formarse en la famosa cantera de La Masia del Barcelona, acabó más tarde en el Real Madrid antes de fichar por Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, e Iraola, su compatriota, debería ser el entrenador ideal para ayudarle a adaptarse. Tendrá que pelear para ganarse un puesto en el once, y eso puede exigirle mejorar su producción global, con el Liverpool todavía aparentemente decidido a ir a por el muy valorado mago de banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería seguir teniendo muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool realmente estaba entre la espada y la pared en lo que respecta al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si en primer lugar no se hubiera permitido que el contrato del defensa se agotara. Si el Liverpool le hubiera atado a un nuevo contrato cuando estaba en la cima de su nivel durante la temporada 2024-25, en la que ganó el título, entonces habría podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar sus caminos, pero el francés terminó marchándose gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como estaban las cosas, habría sido totalmente extraño que el Liverpool accediera a las desorbitadas exigencias salariales de Konate, de alrededor de 250.000 £ por semana, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores de alto perfil, y con unas negociaciones agotadoras que se habían alargado durante meses y meses sin llegar a nada, a pesar de que el jugador afirmara en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos en Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero aun así todo esto fue una pérdida de tiempo enorme para todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, entonces, el Real Madrid le dará a Konate, objetivo de largo recorrido, el tipo de salario astronómico que busca, lo que, a pesar de que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo pobre que estuvo el central durante toda la endeble defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según se informó, el Real Madrid había decidido poner fin a su interés por el jugador ya en noviembre del año pasado, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa cuando tiene el día, y con 27 años probablemente aún no ha alcanzado los mejores años para los jugadores de su posición. El Real está apostando, en la práctica, por que recupere su mejor versión en España, y podría ser una solución de coste relativamente bajo para una zona problemática del equipo; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ya ha pasado sus mejores años, Eder Militao sigue lastrado por las lesiones y Dean Huijsen sigue siendo muy joven. Konate dista mucho de ser una solución de primer nivel, sin embargo, y este movimiento tiene pinta de poder salir muy mal muy rápido dado el intenso escrutinio que rodea al Real Madrid, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que se dispone a conseguir tanto su fichaje soñado por el Real Madrid como el salario galáctico que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el hervidero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con el tipo de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un fichaje gratis por el Madrid, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servirle de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor forma, entonces tiene la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el nuevo Real Madrid de Jose Mourinho. No obstante, que sea capaz de hacerlo está lejos de estar garantizado. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxitos sostenidos del Manchester City. De hecho, el portugués era esencialmente el jugador perfecto para Pep Guardiola, por eso el catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que llevaba tiempo gestándose. Verle marcharse gratis, obviamente, no es bueno desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán muchísimo de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. No solo ha fichado gratis a un jugador de una calidad sobresaliente, sino que además se adelantó a su eterno rival, el Barcelona, para hacerse con su fichaje. Tras meses de especulaciones, algunas de las cuales Bernardo incluso comentó personalmente, su llegada al Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. No hay duda de que los mejores días de Silva ya han quedado atrás, pero durante la pelea por el título de la pasada temporada en la Premier League demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más grandes, y su actuación ante el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real Madrid le arrebató al Barça el internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Durante al menos los tres últimos veranos, si no más, Silva ha sido relacionado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada más en el Etihad. Esta vez no hubo forma de hacer cambiar de opinión a Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar en una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está atravesando un momento complicado, después de que el Barça le haya arrebatado la cima del fútbol español, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su lugar no es un desafío que, sin duda, vaya a rechazar, ni tampoco a dejar de disfrutar. La competencia por un puesto en el Real Madrid es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid siendo un poco más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad necesarias para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Este parece un movimiento extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura defensiva clave del equipo desde su llegada en 2022, tras un comienzo poco prometedor, así que verle salir dejando pérdidas resulta un poco desconcertante. En su mejor versión, se puede defender que está entre los mejores del mundo en su posición. Dicho esto, el Chelsea claramente pagó de más en su momento cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informó, había comunicado en privado su intención de marcharse y ha sido abiertamente crítico con la forma en que se está gestionando el club, probablemente estarán satisfechos con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares) después de considerar que no era intocable. De hecho, quizá les habría costado sacar más que eso en futuros mercados por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también implica que una plantilla muy falta de experiencia pierde a una de sus cabezas más veteranas, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda cubrir ese vacío, además de la esperada llegada de Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que todo lo que dice Jose Mourinho va a misa, ya que el Real Madrid pone en marcha su campaña de fichajes temprana con una incorporación sorprendente. El club ya gastó mucho el pasado verano en un lateral izquierdo para repescar a Alvaro Carreras del Benfica y devolverlo al Bernabéu, pero eso no le ha impedido volver a tirar la casa por la ventana por Cucurella, a quien, según se informó, su nuevo (viejo) entrenador había señalado como objetivo. Una tarifa de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que ha afrontado el mercado de fichajes con bastante austeridad en los últimos años, y exigirá un rendimiento inmediato de un jugador cuyo nivel ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el punto álgido de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel va a sacar realmente el Real Madrid de él? Al menos, sí tiene el perfil de un jugador «de Mourinho» por su energía y agresividad. Además, el Real ahora se encuentra con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que está claro que algo tendrá que moverse en el capítulo de salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el gran beneficiado de este movimiento es Cucurella, que ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y ha fichado por uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería regresar a España, después de haberse desencantado con la forma en que BlueCo estaba llevando sus negocios en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que acabara rumbo al Bernabéu en medio del interés del Atletico Madrid. No sorprende, por tanto, que la operación se cerrara tan rápido, con Cucurella diciendo presumiblemente que sí de inmediato cuando el Real Madrid llamó a su puerta. Dado que aparentemente era una petición de Mourinho, también tiene muchas opciones de asentarse como jugador importante, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, a la vista del elevado coste de la operación, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la famosa impaciencia de la afición del Bernabéu se vuelva contra él, especialmente teniendo en cuenta sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin duda entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave en la era de Jurgen Klopp incorporada por apenas 8 millones de libras desde el Hull City allá por 2017 y, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, sin embargo, que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, por lo que el Liverpool se movió pronto para reemplazarlo con la llegada de Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado de invierno si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, sin embargo, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una complicada campaña 2025-26 para el Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson van a echarse mucho de menos en Merseyside. De hecho, la preocupación entre la afición ahora es que la salida de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque que el nivel baje aún más la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. Los Spurs intentaron claramente fichar a Robertson en enero, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que la plantilla del Tottenham careciera de calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de fracturarse el tobillo, claro, pero los Spurs seguían teniendo para elegir a Destiny Udogie y al polivalente Djed Spence, mientras que el adolescente brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario desordenado, y desde luego puede ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 % dentro de la plantilla. El hecho de que llegue por fin libre es un pequeño bonus agradable, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había quedado relegado al papel de segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería jugar con regularidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que aparentemente los Spurs estaban dispuestos a ofrecerle. Robertson acabó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de lo que probablemente esperaba, lo que significa que llega en buena forma a su viaje a Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, tenía otras opciones además de los Spurs, con la Juventus entre los clubes que, según se dijo, estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Por eso, resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que apenas evitó el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. Sin embargo, puede que Robertson considere ahora al Tottenham una opción más atractiva de lo que era en enero, dado que De Zerbi es incuestionablemente capaz de mejorar de forma significativa a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya realmente a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir tardíamente que fichara por el Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor ceder de inmediato y dejarle marcharse en cuanto presentó una solicitud de traspaso, ya que la alteración provocada por el delantero sueco no benefició en absoluto a Eddie Howe ni a sus jugadores. Así pues, el Newcastle se ha movido rápido para dar salida a otro delantero descontento, y por una cantidad fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada con su club o con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, el reto ahora para el Newcastle es invertir bien el dinero, porque despilfarró por completo lo que recibió por Isak, y atraer talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de la Champions League a posibles nuevos fichajes, y su patético 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir los pasos de Isak y salir por la puerta de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en disposición de gastar a lo grande en jugadores desde hace ya tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas normas financieras de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento, después de por fin poner su casa en orden, sea gastar 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés ciertamente debería ser una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría hacer un buen Mundial, lo que haría que el precio pareciera más razonable, mientras que también se ha señalado que el de Liverpool marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de ellos llegaron contra Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad desde el punto de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque es más probable que Gordon le dé a Flick lo que quiere de un extremo, y cobrará un salario menor que Rashford, había opciones con mejor relación calidad-precio en otro sitio, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido común. Nota: C+

    Para Gordon: Un sueño hecho realidad. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, particularmente durante los últimos dos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que llevaba tiempo persiguiendo claramente. Él mismo admitió que los anteriores vínculos con el Liverpool, el club de su ciudad y del que también era aficionado de niño, le hicieron cambiar de idea, mientras que al principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern se echó atrás lógicamente ante el precio exigido, y ahí radica el gran desafío al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante la atención del jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece prescindible en el Camp Nou a pesar de haber sumado entre goles y asistencias un total de 28 en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente casi no pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a compartir alineación con Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle