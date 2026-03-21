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El seleccionador español le ha explicado a Dani Carvajal cómo puede volver a la convocatoria después de que el capitán del Real Madrid quedara fuera de los partidos internacionales de marzo
De la Fuente exige más a las estrellas veteranas
La exclusión de Carvajal de los partidos internacionales de España en marzo causó conmoción en Madrid. A pesar de su estatus de leyenda, el seleccionador optó por una renovación, alegando la necesidad de que el lateral derecho alcanzara su mejor forma física antes del viaje a Norteamérica.
La decisión refleja un cambio de prioridades para los campeones de Europa, que están buscando el equilibrio entre la lealtad a los ganadores de la Eurocopa 2024 y la necesidad de mantener el ritmo de competición. Carvajal, junto con Álvaro Morata, se encuentra ahora fuera del equipo durante la última fase de preparación antes del gran evento del verano.
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El camino de vuelta a la selección nacional
De la Fuente fue claro sobre lo que ambos deben hacer para recuperar sus puestos, y subrayó que los éxitos del pasado no garantizan un lugar en la plantilla actual. Señaló que la puerta está lejos de estar cerrada, siempre y cuando puedan volver a mostrar la regularidad que caracterizó sus anteriores temporadas.
«Con Carvajal… todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en casa y esperamos que esté aún mejor para que pueda estar con nosotros; es un jugador muy importante», declaró De la Fuente al Diario AS. «Tienen que seguir trabajando como hasta ahora. Tanto Dani Carvajal como Álvaro Morata tienen que seguir trabajando, y así es como entienden el fútbol, para poder demostrarlo sobre el terreno de juego».
El seleccionador destacó además el nivel exigido para volver a ser convocados, y añadió: «Esperemos que Dani recupere la forma que mostró en la Eurocopa… Tienen que jugar, volver a su nivel habitual, y entonces estarán con nosotros».
Una incorporación sorpresa en la portería
Aunque las estrellas veteranas se quedaron fuera, Joan García, del Barcelona, recibió una convocatoria sorpresa, con lo que el grupo de porteros se amplió a cuatro jugadores. De la Fuente desestimó las afirmaciones de que esto pudiera desestabilizar a figuras consolidadas como Unai Simón y David Raya, e insistió en que la inclusión de García era una decisión táctica de cara al ciclo a largo plazo del torneo.
«Las reglas están para romperse», añadió. «Es un gran portero, no lo acabamos de descubrir; lleva cinco años siendo internacional sub-21. Puede aportar una dinámica positiva al equipo, una sólida ética de trabajo, trabajo en equipo y la capacidad de motivar a los demás… Hoy hemos considerado que era el momento adecuado para que se uniera a nosotros. La mejor noticia es que tenemos tantos jugadores entre los que elegir.
«No lo entiendo. Es una gran noticia que tengamos problemas para elegir jugadores. No hay debate al respecto; lo estáis creando vosotros. Cero presión, y estamos incorporando lo que necesitamos incorporar. Siempre seremos profesionales y honestos. Dicen: «Menudo problema tiene ahora De la Fuente, teniendo que convocar a Joan García»… ¿Alguien puede creer que me habría alegrado de la lesión de Joan García, como dicen algunos? No he sido más valiente por fichar a tres o cuatro jugadores; los fichamos porque era lo más adecuado».
- AFP
Decepción en la Finalissima y preparación para el Mundial
España tenía la esperanza de ponerse a prueba contra Argentina en la ahora cancelada Finalissima, un partido que De la Fuente consideraba una preparación fundamental de cara al verano. Con jugadores clave como Nico Williams actualmente de baja y las dudas sobre la forma física de Fabián Ruiz y Mikel Merino, estos últimos amistosos de marzo han cobrado aún más importancia para los campeones de Europa.
En cuanto a la oportunidad perdida frente a los campeones del mundo, De la Fuente declaró: «La Finalissima era un partido para ganar un título, pero nosotros mirábamos más allá, preparándonos para el Mundial. Es cierto que queríamos jugarla y ganarla para poder disfrutarla con los jugadores. No hemos estado juntos desde noviembre, esta ventana era muy importante para nosotros, para recuperar nuestra forma y ver a los nuevos jugadores».
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