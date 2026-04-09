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El seleccionador de Noruega informa sobre la lesión de Martin Odegaard tras su salida cojeando del partido contra el Sporting de Lisboa
Solbakken da buenas noticias
Solbakken ha salido al paso para aclarar la situación en torno al estado físico de Odegaard. El mediapunta causó preocupación al abandonar cojeando el terreno de juego en el minuto 70, durante la victoria por 1-0 del Arsenal en Lisboa. A pesar de que durante gran parte del partido no parecía estar a su mejor nivel, la lesión pareció ser la razón principal de su salida prematura.
En declaraciones a medios noruegos, el seleccionador restó importancia al problema y se mostró optimista sobre su pronta recuperación: «Es solo un pequeño contratiempo. Creo que volverá al campo en poco tiempo».
- AFP
Se prevé una ausencia breve
Las noticias son positivas para Mikel Arteta, pero el momento sigue siendo un reto para el Arsenal. Las posibilidades de que Odegaard juegue contra el Bournemouth son escasas, pues el cuerpo médico prefiere gestionar su recuperación con cautela. El club temía que se repitieran los problemas de tobillo que han afectado al centrocampista en el pasado.
Sin embargo, se espera que regrese pronto.
Eberechi Eze vuelve a los entrenamientos
Buenas noticias para el Arsenal: Eberechi Eze ha vuelto a entrenar esta mañana. El internacional inglés se perdió los últimos tres partidos y su ausencia se notó, pues al equipo le faltó creatividad.
Su vuelta al césped de London Colney indica que podría estar disponible para el partido contra el Bournemouth. Con la probable ausencia de Odegaard, su regreso brinda a Arteta una opción de calidad para el puesto de ‘10’ o para uno de los mediocampistas adelantados.
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Más preocupaciones por las lesiones para Arteta
Aunque hay buenas noticias sobre Eze y Odegaard, el Arsenal aún tiene dudas para armar el once. Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori y Piero Hincapié se perdieron la sesión del jueves.
Arteta confía en que el equipo sume otros tres puntos ante el Bournemouth y se acerque a su primer título de la Premier League en más de dos décadas.