El seleccionador de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, admite que «echo de menos el fútbol en Inglaterra» en medio de los rumores sobre su posible regreso al Tottenham

El duradero vínculo entre Pochettino y la afición del Tottenham quedó recientemente plasmado en imágenes en unas circunstancias únicas. Durante el viaje a Madrid para el partido de la Liga de Campeones del club contra el Atlético en el Estadio Metropolitano, el seleccionador de la selección estadounidense se encontró en el mismo vuelo que un numeroso grupo de aficionados que se desplazaban al partido y que rápidamente se pusieron a cantar para dedicarle una serenata a su antiguo entrenador. Este respeto mutuo tiene su origen en un profundo afecto por el fútbol británico, tal y como confesó Pochettino —que también pasó por el Southampton y el Chelsea—: «Echo de menos el mundo del fútbol en Inglaterra. Me encanta el país, su cultura, la cultura futbolística. Para cualquiera con espíritu competitivo que quiera medirse con los demás y poner a prueba sus límites, es el lugar ideal. Aquí tienes que dar lo mejor de ti mismo constantemente».