El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, asistirá al partido de la Liga de Campeones del Tottenham como invitado del Atlético de Madrid, en medio de los rumores sobre su posible regreso al equipo de la Premier League

Más allá de la nostalgia, la visita de Pochettino tiene un carácter profesional, ya que sigue formando su plantilla para la próxima Copa del Mundo. Se entiende que observará al centrocampista Johnny Cardoso, que actualmente está luchando por un puesto fijo en la selección nacional. La temporada de Cardoso ha sido de rotación bajo las órdenes de Diego Simeone, habiendo sido titular en 12 partidos esta temporada y participando en cinco de los diez encuentros del Atlético en la Liga de Campeones hasta ahora.

Con el torneo de verano a la vuelta de la esquina, Pochettino está ansioso por evaluar el estado de forma de sus principales estrellas europeas frente a rivales de élite. La actuación de Cardoso contra un equipo de la Premier League podría resultar decisiva para asegurarse un puesto en la lista definitiva.