Tras la eliminación de la selección masculina de Estados Unidos del Mundial, Mauricio Pochettino dijo que tanto él como U.S. Soccer necesitaban tiempo. El momento inmediatamente posterior a la derrota del equipo ante Bélgica no era el adecuado para decidir el futuro. Esas decisiones llegarían más tarde. Antes, hacía falta "descansar y relajarse".

Pues bien, parece que el tiempo de descanso está cerca de llegar a su fin. Este miércoles surgieron informaciones de que Pochettino está cerca de firmar para seguir como seleccionador de la USMNT durante otro ciclo. Según The Athletic, las conversaciones siguen en marcha para que Pochettino vuelva a hacerse cargo del equipo en el camino hacia el Mundial de 2026.

Es fácil ver por qué ambas partes querrían mantener la relación. En Pochettino, U.S. Soccer tiene un nombre de primer nivel como cara visible del programa y, en realidad, del fútbol estadounidense. En U.S. Soccer, Pochettino ha encontrado un entorno de trabajo que parece disfrutar y, de cara a un segundo ciclo, uno que le permitirá dejar su huella en el futuro futbolístico de un país de una manera que ningún entrenador de club puede hacer.

Dicho esto, hay muchísimas preguntas mientras este acuerdo parece acercarse a la línea de meta. Con eso en mente, GOAL analiza las grandes preguntas ante un posible segundo mandato de Pochettino...