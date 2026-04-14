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FC Schalke 04 v Karlsruher SC - 2. BundesligaGetty Images Sport
Falko Blöding

Traducido por

El Schalke 04 busca reemplazar a Dzeko con un exdelantero del Manchester United

Bundesliga II
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W. Weghorst

El FC Schalke 04 podría fichar al delantero del Ajax, Wout Weghorst.

En Voetbal International, el experto en el Twente Geert Jan Jakobs habló primero sobre el posible fichaje del internacional, con 51 partidos, por el Enschede en la Eredivisie.

  • «Hay versiones distintas. Hace un tiempo oí que el fichaje se iba a cerrar; ahora se escuchan dudas del delantero y del club».

    En este contexto, Jakobs mencionó el interés del Schalke: «Parece que está en su punto de mira. Otros clubes europeos también lo quieren. Sin embargo, el Schalke está cerca de su tierra natal, así que sería una buena solución».

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    Wout Weghorst jugó en la Bundesliga con el Wolfsburgo y el Hoffenheim.

    Los Knappen lideran la segunda división y buscan el ascenso a la Bundesliga. Tras ganar al Elversberg, su ventaja sobre el tercer puesto es de seis puntos y sobre el cuarto, de cinco.

    En las últimas semanas han surgido especulaciones sobre el futuro de la delantera del S04. El futuro de Edin Dzeko (40, contrato a punto de expirar), fichaje estrella del mercado de invierno, es incierto. Se dice que Dzeko quiere retirarse al término de esta temporada, mientras que el Schalke desearía renovarle por un año más.

    Desde la semana pasada se baraja como posible alternativa a Niclas Füllkrug (33). Actualmente está cedido por el West Ham United al Milan, que parece haber decidido no ejercer la opción de compra sobre el exdelantero del BVB. Tampoco tiene futuro en el West Ham, por lo que es probable que salga al mercado al final de esta temporada.

    Weghorst, nacido en Borne, a unos 120 kilómetros de Gelsenkirchen, conoce bien la Bundesliga. De 2018 a 2022 jugó en el VfL Wolfsburgo y en la temporada 2023/24 fue cedido al TSG Hoffenheim. En los últimos años también jugó en Manchester United, Burnley y Besiktas.

    En 2024 fichó por el Ajax procedente del Burnley por unos 2,4 millones de euros, y su contrato expira este verano. Aún no se sabe qué pasos dará a continuación. Esta temporada, el internacional que disputó el Mundial de 2022 ha estado lesionado de un tobillo y suma 29 partidos oficiales (ocho goles y tres asistencias).

  • Las etapas de la carrera de Wout Weghorst

    PeriodoClubGolesAsistencias
    2012 - 2014FC Emmen210
    2014 - 2016Heracles Almelo248
    2016 - 2018AZ Alkmaar4513
    2018-2022VfL Wolfsburgo7022
    2022FC Burnley23
    2022-2023Beşiktaş94
    2023Manchester United23
    2023 - 20241899 Hoffenheim74
    2024 – presenteAjax de Ámsterdam195