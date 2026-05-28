El Santos emite un comunicado para defender la transparencia sobre la lesión de Neymar, tras ponerse en duda su participación en el partido inaugural del Mundial de 2026

Tras rumores sobre falta de transparencia en el estado físico de Neymar, el Santos aclaró que compartió todos los exámenes con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) hasta el 18 de marzo.

Según ESPN, el club emitió un comunicado: «El Departamento Médico del Santos aclara que todos los exámenes de Neymar Jr. se compartieron con la CBF hasta el 18, día de la convocatoria. El plazo de dos semanas, que empezó el 17 y termina este domingo 31, permite su regreso a los entrenamientos, siempre sujeto a su evolución y a las necesidades del equipo».