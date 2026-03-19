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El Santos despide a su entrenador tras la derrota in extremis del equipo de Neymar, lo que reaviva los temores de un sorprendente descenso
El gol de Neymar no fue suficiente para el Santos
Neymar marcó para el Santos contra el Internacional, pero no fue suficiente, ya que su equipo cayó derrotado por 2-1. La superestrella brasileña marcó un penalti en la segunda parte, pero un gol en propia puerta y un tanto de Johan Carbonero en los últimos minutos dieron los tres puntos al Inter. El Santos confirmó tras el partido la salida del entrenador Vojvoda en un comunicado: «El Santos FC anuncia la salida del entrenador Juan Pablo Vojvoda y de los miembros de su cuerpo técnico. El club les agradece los servicios prestados y les desea éxito en el futuro de sus carreras».
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Ya se ha nombrado al nuevo director
El Santos ha confirmado que el exentrenador Cuca será el nuevo técnico del club hasta el final de la temporada. El club declaró en un comunicado: «El Santos Football Club ha formalizado este jueves (19) la contratación del entrenador Cuca para lo que queda de temporada. El nuevo técnico ha firmado un contrato válido hasta finales de 2026. Cuca llega al Santos acompañado por el asistente Cuquinha y el preparador físico Omar Feitosa. Natural de Curitiba (PR), Alexi Stival tiene 62 años y comenzará su cuarta etapa en el Santos Football Club. Anteriormente, el entrenador dirigió al equipo costero blanquinegro en 2008, 2018 y 2020-2021».
Neymar reacciona ante la exclusión de la selección brasileña
Neymar ha recuperado su plena forma con el Santos y espera ganarse un puesto en los planes de Carlo Ancelotti para la selección brasileña de cara al Mundial de 2026. El delantero no ha sido convocado en la última lista de Ancelotti, pero afirma que seguirá trabajando duro con el objetivo de volver a ser convocado antes del torneo que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Declaró a los periodistas: «Acaban de dar a conocer la convocatoria de la selección. No nos han convocado. Por supuesto, estoy triste, pero siempre apoyaré a la selección. Ahora se trata de seguir trabajando y estar listo si surge una oportunidad. Obviamente, es mi último Mundial. Estaba molesto. Pero mañana tengo que dejar de estar triste. Necesito trabajar, entrenar y jugar para que pueda surgir una oportunidad de estar en el Mundial. Estoy preparado».
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¿Y ahora qué?
El Santos espera que la llegada de Cuca contribuya a mejorar la situación del equipo y que consiga alejar al club de la zona de descenso. Neymar y compañía volverán a la acción el domingo contra el Cruzeiro, colista de la clasificación.
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