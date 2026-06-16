Ya llevamos casi una semana de Mundial. Parece increíble que haya empezado hace solo seis días. Se han jugado 16 partidos, hemos visto una goleada impresionante y varias sorpresas. El nivel ha sido alto y, salvo la modesta Curazao, nadie ha quedado en evidencia. Ha sido un buen torneo hasta ahora.
Aun así, parece que todo apenas empieza a calentarse. Es el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones, y Gianni Infantino prometió «104 Super Bowls». Por ahora no hemos visto un clásico inolvidable. Ha habido algunos duelos entretenidos y otros olvidables. Quizá el torneo necesita un gran partido para despegar.
De momento, ya se perfilan algunas historias. Estados Unidos, con su 4-1 a Paraguay, mostró que puede ser candidato. Cabo Verde, con su 0-0 ante España, firmó quizás el empate sin goles más recordado del torneo. Y entre medias ha habido muchos momentos brillantes. Para ordenarlo todo, los redactores de GOAL analizan la situación en otra edición de... «The Rondo».