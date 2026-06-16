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World Cup RondoGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

El Rondo, edición Copa del Mundo: ¿Es el España-Cabo Verde el mejor empate sin goles de la historia? ¿Está la USMNT entre las mejores? ¿Qué equipo ha decepcionado más hasta ahora?

España
Cabo Verde
USA
FEATURES
Analysis
World Cup

El torneo ha sido muy emocionante y, tras solo una semana, todo indica que aún puede mejorar.

Ya llevamos casi una semana de Mundial. Parece increíble que haya empezado hace solo seis días. Se han jugado 16 partidos, hemos visto una goleada impresionante y varias sorpresas. El nivel ha sido alto y, salvo la modesta Curazao, nadie ha quedado en evidencia. Ha sido un buen torneo hasta ahora.

Aun así, parece que todo apenas empieza a calentarse. Es el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones, y Gianni Infantino prometió «104 Super Bowls». Por ahora no hemos visto un clásico inolvidable. Ha habido algunos duelos entretenidos y otros olvidables. Quizá el torneo necesita un gran partido para despegar.

De momento, ya se perfilan algunas historias. Estados Unidos, con su 4-1 a Paraguay, mostró que puede ser candidato. Cabo Verde, con su 0-0 ante España, firmó quizás el empate sin goles más recordado del torneo. Y entre medias ha habido muchos momentos brillantes. Para ordenarlo todo, los redactores de GOAL analizan la situación en otra edición de... «The Rondo».

  • FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    ¿Cuál ha sido el mejor partido del torneo hasta ahora?

    Tom Hindle: Es curioso: el torneo avanza lentamente y aún no alcanza su punto álgido. Quizá esta sea la Copa del Mundo que esperábamos, pero también ha habido partidos decepcionantes. El mejor hasta ahora es, paradójicamente, el que menos goles tuvo pero más energía mostró: Ecuador vs. Costa de Marfil. Fue un pequeño milagro que acabara 1-0, y el tanto de Amad Diallo en los últimos minutos fue una maravilla.

    Ryan Tolmich: Me quedo con los duelos del domingo: Alemania-Curazao fue entretenido, Suecia brilló y Ecuador-Costa de Marfil estuvo igualado. Sin embargo, para mí destaca Japón vs. Países Bajos: un duelo de alto nivel, con empate en el último minuto y sensación de eliminatoria pese a ser fase de grupos.

    Alex Labidou: Hubo arranques impresionantes, de Australia a Suecia, pero aquí solo cabe una respuesta: Estados Unidos. Ser anfitrión implica mucha presión y el equipo de Mauricio Pochettino respondió e inspiró al país. Es pronto para exagerar tras un resultado, pero hay que jugar los partidos que tocan y el equipo fue contundente.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Quién te ha sorprendido más?

    TH: Respuesta snob: nadie. Cabo Verde se mostró sólido atrás y los demás resultados fueron lógicos. Respuesta real: Estados Unidos. ¿Qué demonios fue esa primera parte contra Paraguay? Fue mágico, más que la armadura argumental del anfitrión.

    RT: Cabo Verde es la respuesta obvia, pero quizá sea EE. UU. Su actuación bajo tanta presión fue impresionante y sorprendente. Muchos apostaban por su victoria, pero pocos preveían ese nivel, capaz de cambiar la perspectiva sobre el equipo.

    AL: Australia. Pese a su plantilla y a sus resultados previos, nadie esperaba que goleara a Turquía, pero lo hizo. Si Estados Unidos la subestima, el viernes puede cambiar el líder del grupo.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Quién nos ha decepcionado un poco?

    TH: España. Cabo Verde defendió bien, pero a los campeones de Europa les faltó puntería. Tal vez 90 minutos de Lamine Yamal cambien el panorama, aunque sigue siendo un partido complicado para los favoritos.

    RT: De nuevo, España es la respuesta obvia, pero también lo es Ecuador. Ya se sabía que llegaban como un equipo defensivo de élite, pero también con un ataque limitado. Aun así, muchos los veían como un tapado capaz de llegar lejos. Sin embargo, en su debut concedieron varias ocasiones a Costa de Marfil. Ahora cuesta verlos como aspirantes al título tras exponer sus defectos tan pronto.

    AL: España es la opción obvia, pero ese tropiezo recuerda al de Argentina ante Arabia Saudí hace cuatro años; seguro que reaccionarán. Por eso, apostemos por Turquía. Se hablaba de ella como un equipo revelación, pero ante Australia no mostró identidad. Paraguay, su siguiente rival, parece un compromiso asequible sobre el papel, aunque tampoco sorprendería una nueva derrota.

  • Football Fans Watch Scotland V Haiti In The 2026 FIFA World CupGetty Images News

    ¿Quién ha tenido los mejores aficionados?

    TH: Hasta ahora han destacado muchas selecciones, pero Escocia se lleva la palma. No solo se adueñaron del Boston Stadium, también del Fenway Park y casi de toda la ciudad con sus travesuras. Le han dado una alegría auténtica al torneo, justo lo que el fútbol necesita.

    RT: Escocia, sin duda. Si no lo viste, busca cómo tomaron el Fenway Park: miles cantando sus himnos en un templo deportivo. Eso es un Mundial.

    AL: Brasil, Escocia, Haití (sí, hay sesgo).


  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué tan sorpresivo fue el empate 0-0 de España ante Cabo Verde?

    TH: España es favorita, así que el empate sorprende. El calor, las pausas de hidratación y las canchas desconocidas pueden explicar el resultado, pero se esperaba que ganara.

    RT: Totalmente. España suele pasear el balón sin puntería, pero esta vez debería haber marcado uno o cinco goles y no lo hizo. Ahora tiene mucho trabajo para evitar a Argentina en octavos; será una semana larga para La Roja.

    AL: Es preocupante, pero se espera que Lamine Yamal sea titular contra Arabia Saudí; si no, la situación podría empeorar.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Quién es tu favorito en estos primeros compases?

    TH: A pesar de todo, sigue siendo España. Al diablo con el sorteo, son mejores que todos los demás. Parece que quieren eliminar al rival más difícil antes de ir a por el título.

    RT: Aún no los hemos visto jugar. Francia, Argentina, Portugal e Inglaterra podrían ser los cuatro mejores equipos. Hablamos de nuevo cuando se midan a ellos.

    AL: Aún no hemos visto a los mejores del torneo, pero, si buscamos reacciones exageradas, aplaudamos a Suecia. La gira de redención de Graham Potter empezó esta semana, cuando el inglés impulsó a su equipo ante una Túnez abrumada. La actuación fue tan floja que el rival destituyó a su seleccionador poco después. Ahora veremos si Potter mantiene el nivel contra Países Bajos.