¿El River Plate en el universo del Chelsea? Kendry Páez abre el camino, en un traspaso a tres bandas con el Estrasburgo. Y los aficionados franceses protestarán en Londres

El traspaso de la joven promesa ecuatoriana Kendry Páez —que, obviamente, es propiedad del Chelsea— del Estrasburgo al River Plate para la temporada 2026 en Argentina (en Sudamérica, las ligas se disputan según el año natural) parece que podría servir de puente para un acuerdo entre el BlueCo y los Millonarios: los clubes del gigante de Todd Boehly intercambiarán a los mejores jóvenes, creando dos vías preferentes hacia Londres.

De esta manera, desde Buenos Aires podrán informar al Chelsea sobre las ofertas por los mejores talentos disponibles, y los Blues podrán igualarlas y asegurarse los mejores refuerzos. O bien, «aparcarles» en Estrasburgo si el salto a un gran club resultara demasiado grande en un primer momento. Quienes necesiten jugar más, en cambio, como ocurrió recientemente con Andrey Santos, Anselmino y Barco, por citar algunos nombres, podrían ir cedidos al Monumental además de a Francia. ¿El problema? La afición.