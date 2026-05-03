El Bayern llegó a Barcelona confiado tras el 1-1 de la ida. Sin embargo, Mahmutovic encajó pronto: Salma Paralluelo abrió el marcador en el 13’. Las alemanas reaccionaron y Linda Dallmann empató en el 17’.

Sin embargo, el Barça respondió rápido: en el 22’, la superestrella Alexia Putellas marcó. El 2-1 se mantuvo hasta el descanso, pero en el 55’ Ewa Pajor amplió la ventaja y, tres minutos después, Putellas sentenció con el cuarto.

En el 71, Pernille Harder recortó distancias (2-4) y reavivó la esperanza. En el 90, Harder marcó el 3-4, pero el VAR lo anuló por falta de Dallmann sobre Patri.

El 23 de mayo, en Oslo, el Barcelona disputará la final de la Liga de Campeones contra el Olympique de Lyon. Jule Brand, con un gol y una asistencia, había llevado a las francesas a la final tras el 3-1 al Arsenal.