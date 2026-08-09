Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que artistas enigmáticos iluminaban divisiones de toda Europa y competiciones internacionales de todo el mundo. De George Best a Neymar, pasando por Paul Gascoigne y Ronaldinho, los genios imprevisibles capaces de ganar partidos por sí solos eran algo habitual.

Maravillaban al público en todos los rincones del planeta, y sus hazañas sobre el campo a menudo valían por sí solas el precio de la entrada. Sin embargo, el fútbol ha cambiado con los años, y ahora se hace mayor hincapié en la fuerza física y el atletismo.

Eso ha provocado que los vistosos números 10 se hayan convertido en una especie en peligro de extinción, ya que sus cualidades ya no son tan valoradas como antes. Incluso Brasil y Argentina, con Rivaldo, Kaka, Diego Maradona y Lionel Messi entre las figuras icónicas que han surgido de esa parte del mundo, están teniendo dificultades para producir magos del fútbol que dispongan de un repertorio inagotable de trucos.