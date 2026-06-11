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«¡El resto de tu equipo es una porquería!»: David Seaman critica al Manchester United y califica de «fácil» la labor de Bruno Fernandes
Fernandes brilla pese a los problemas del United
A pesar de las dificultades del United durante la mayor parte de la temporada 2025-26, Fernandes lideró la Premier League con 21 asistencias, marcando un nuevo récord en una sola campaña. Sus actuaciones constantes fueron clave en el giro del equipo bajo Michael Carrick, que terminó tercero y regresó a la Liga de Campeones. Fernandes fue nombrado Jugador de la Temporada, Mejor Creador de Juego y Futbolista del Año de la FWA.
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Seaman arremete contra el «pésimo» Manchester United
A pesar de la turbulenta temporada del United, muchos consideran a Bruno un digno ganador por su gran campaña. Sin embargo, Seaman restó importancia a su labor y afirmó que estos premios deben ir a los campeones.
En declaraciones a Betway, Seaman dijo: «Bruno lo hizo bien, pero el Manchester United no empezó bien la temporada. Es fácil destacar cuando tu equipo es un desastre. En cambio, Raya, Rice y Gabriel sobresalen pese a que su equipo ya rinde bien y, además, ganaron algo. Para mí, el Jugador del Año debe salir del equipo ganador».
«Raya se merecía el primer premio», afirma una exestrella de la selección inglesa
Seaman elogió a la plantilla del Emirates tras ganar la Premier League y destacó al portero Raya como candidato a premios individuales, pese a que, tradicionalmente, los guardametas quedan relegados. Considera que el español está forjando un legado en el club.
Al hablar del premio al Jugador del Año, Seaman afirmó: «Para mí la lucha está entre Declan Rice y David Raya. Los porteros rara vez lo ganan, pero imagino que la disputa estará entre Bruno Fernandes y Declan. Sin embargo, David ha sido increíble esta temporada. Ha hecho paradas decisivas; recuerdo especialmente la que hizo contra el Brighton».
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Bruno aspira al título de la Copa del Mundo
Tras una temporada nacional de récords, Fernandes busca replicar su éxito con Portugal en el Mundial. La selección lusa se medirá a Curazao, Uzbekistán y Colombia en la fase de grupos, que arranca el jueves.
Raya, campeón de la Premier League con España, busca añadir un nuevo título internacional frente a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.