El regreso de Militão suscita dudas sobre el futuro del Real Madrid

El regreso del brasileño Éder Militão a los terrenos de juego tras una ausencia de 118 días con el Real Madrid es el único punto positivo tras la derrota del equipo blanco ante el Real Mallorca (2-1) el pasado sábado en La Liga.

Este regreso supone un avance muy positivo para el resto de la temporada, ya que da un rayo de esperanza en la Liga de Campeones, antes de enfrentarse al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la máxima competición europea.

No se espera que Militão sea titular mañana martes ante el Bayern de Múnich, pero es muy probable que lo sea en el partido de vuelta de la próxima semana.

Con la presencia del brasileño y el gran rendimiento que ha mostrado recientemente Antonio Rüdiger en la zaga del Real Madrid, Huisen se encuentra en una situación complicada, según el diario español «AS».

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